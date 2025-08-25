HOYSuscripcion LR Focus

María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro
Mundo

Estados Unidos habría ordenado más barcos cerca de Venezuela para enfrentar narcotráfico de carteles, según Reuters

El Gobierno de Donald Trump tiene como objetivo enfrentar a los cárteles de droga de América Latina para asegurar EE.UU.

Gobierno de Donald Trump habría enviado barcos cerca de Venezuela en su lucha contra el narcotráfico.
Gobierno de Donald Trump habría enviado barcos cerca de Venezuela en su lucha contra el narcotráfico.

El Gobierno de Estados Unidos decidió enviar barcos adicionales al sur del Caribe, cerca de Venezuela, para enfrentar las amenazas de cárteles de droga en América Latina, según Reuters.

Del mismo modo, la semana pasada, el gobierno americano ordenó enviar un escuadrón anfibio a la misma zona para reforzar el mismo objetivo, añadió el medio.

PUEDES VER: Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

lr.pe

Gobierno de EE.UU. envía más barcos al sur del Caribe

No se brindaron detalles de la misión por la cual fueron enviados los despliegues, pero se indicó que estos movimientos buscan abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, indicó Reuters.

En su deseo de afrontar "organizaciones narcoterroristas" se enviaron los siguientes barcos que llegarían a la región a inicios de la próxima semana, informó el mismo medio.

  • USS Lake Erie: crucero de misiles guiados.
  • USS Newport News: submarino nuclear de ataque rápido.

PUEDES VER: Congresista de EEUU acusa a Petro de colaborar con Cartel de los Soles tras negar su existencia: "Acaba de firmar su sentencia"

lr.pe

Trump envía barcos con miles de militares a Venezuela

Los pasados barcos enviados por el Gobierno de EE.UU. deberían haber llegado a las costas de Venezuela el pasado domingo, según Reuters. Se enviaron el USS San Antonio, el USS Iwo Jima y el USS Fort Lauderdale.

Los buques que fueron enviados contienen un total de 4.500 militares, entre ellos 2.200 infantes de marina, señaló Reuters. Trump señaló al Cartel de Sinaloa de México y al Tren de Aragua de Venezuela como organizaciones terroristas internacionales.

