Historias Estados Unidos

Esposa denuncia daños a la salud mental de inmigrante detenido por ICE en EEUU hace meses

Antonio Aguirre Villa, padre mexicano de cuatro hijas, fue detenido en junio y permanece en un centro de ICE en Georgia.

Antonio Aguirre se encuentra detenido en el centro de detención Folkston, donde su esposa denuncia malos tratos que deterioraron su salud mental.
Antonio Aguirre se encuentra detenido en el centro de detención Folkston, donde su esposa denuncia malos tratos que deterioraron su salud mental. | Foto: Composición LR / The Currente GA / EFE

Antonio Aguirre Villa es un padre mexicano de 4 hijas que, en junio de este año fue capturado por un agente de la Patrulla Estatal de Georgia y retenido en un centro del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) por tener una licencia de conducir vencida. Desde hace dos meses, está encerrado en Folkston y, hasta ahora, no ha podido reencontrarse con su familia.

Sin embargo, su esposa, Clara Ruiz, ha contado en entrevistas para medios locales que la salud mental de Antonio se ha deteriorado en este tiempo. La mujer contó entre lágrimas que el papá de sus hijos intentó atentar contra su vida, por lo que fue encerrado en una celda de aislamiento, perdiendo comunicación con él. Incluso, dio a entender que se encontraba bajo amenaza.

PUEDES VER: El conmovedor gesto de un estudiante a su padre con cáncer terminal: adelantó su graduación dos años para que pueda asistir

¿Cómo fue detenido Antonio Aguirre Villa en junio de este año?

El pasado 24 de junio, Antonio Aguirre Villa fue detenido en Georgia por un agente de la Patrulla Estatal. Según contó su esposa, el hombre tenía una licencia del estado de Maryland, pero que se encontraba vencida. Entonces, fue trasladado al Centro de Detención de Folkston, dirigido por ICE, donde permanece detenido en espera de conocer su situación.

Según cuenta su esposa, Antonio se mostraba optimista frente a la situación, haciendo videollamadas con ella y su familia. Pero, de un momento a otro, su actitud cambió, y dejo de mostrar su rostro en las conversaciones a distancia que sostenían. Después, se cortó todo tipo de comunicación con él, respondiendo después de una semana. En ese encuentro, confesó que intentó quitarse la vida y por ello fue recluido en una celda de aislamiento.

PUEDES VER: Alanna y Arantxa Urbina, las mellizas venezolanas de 13 años que triunfan en EEUU con su negocio de 'food cart': "Lo hacemos por la familia"

Preocupada, Clara acudió a las cámaras de Univisión, para denunciar maltratos por parte de Folkston, ya que no entiende el cambio repentino en la actitud de su esposo. La mujer declaró que, en sus 19 años juntos, Antonio nunca mostró esos pensamientos, por lo que asocia algún tipo de amenaza que están ejerciendo sobre él mientras está detenido.

La esposa de Antonio, Clara Ruiz, fue entrevistada por medios locales para denunciar los malos tratos que el hombre recibe en un Centro de Detención de ICE. Foto: Univisión

La esposa de Antonio, Clara Ruiz, fue entrevistada por medios locales para denunciar los malos tratos que el hombre recibe en un Centro de Detención de ICE. Foto: Univisión

¿Por qué Antonio Aguirre Villa cambió tanto según

Según la abogada del mexicano, Helen Vargas, habrían obtenido la libertad bajo fianza, pero que fue apelada por la Fiscalía de Georgia, negándole su salida. Para ella, esto fue lo que afectó a sus ánimos, ya que estuvo muy cerca de reencontrarse con su familia, su principal motivación.

Finalmente, la representante legal no ha podido reunirse con su cliente de manera presencial, pero aseguró que ha solicitado un parte médico de Antonio, para conocer su estado de salud actual. Mientras tanto, su esposa se mantiene en espera de reunirse con él, pero preocupada por su estado mental, aceptando incluso que sea deportado con tal de que su salud no empeore.

