Mundo

Maduro acusa a Colombia de ser principal productor de cocaína: "Venezuela es territorio libre de cultivo y producción"

En una entrevista para Venezolana de Televisión, Maduro aseguró que atacan "con palo y plomo" toda la cocaína que intentan ingresar a su país.

En una entrevista para una cadena venezolana, Maduro acusó a Colombia de ser el principal productor de cocaína en el mundo.
En una entrevista para una cadena venezolana, Maduro acusó a Colombia de ser el principal productor de cocaína en el mundo. | Composición LR

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, acusó a Colombia de ser el principal productor de cocaína en el mundo. En una entrevista para Venezolana de Televisión, el líder del régimen chavista aseguró, además, que su territorio está libre tanto de sembríos de hoja de coca como de su producción.

"¿Quién produce la cocaína? Colombia", aseguró Maduro, quien afirmó que en ese país hay una actividad muy fuerte: 50.000 hectáreas de hoja de coca, una extensión que, según sus propias declaraciones, considera pequeña.

"Hay laboratorios de todo tipo y grupos armados de todos los colores" —dijo en referencia a Colombia—. "Los expertos de los países lo saben", aseguró. Finalmente, señaló que el 87% de la cocaína pasa por el Pacífico colombiano, el 8% por La Guajira y el 5% por Venezuela, pero afirmó que ellos la combaten "con palo y plomo".

