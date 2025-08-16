El Departamento de Estados de EE.UU. anunció la suspensión de las visas humanitarias para refugiados de la Franja de Gaza tras denuncia de influencer MAGA. | Composición LR

El Departamento de Estados de EE.UU. anunció la suspensión de las visas humanitarias para refugiados de la Franja de Gaza tras denuncia de influencer MAGA. | Composición LR

El gobierno de Donald Trump anunció este sábado 16 de agosto la suspensión de las visas humanitarias para refugiados palestinos de la Franja de Gaza por "una revisión completa y exhaustiva del proceso", según el Departamento de Estados de EE.UU.

Esto ocurrió luego de la denuncia de Laura Loomer, periodista e influencer aliada MAGA de Donald Trump, quien dijo que están ingresando a Estados Unidos palestinos de Gaza que "trabajan para organizaciones islámicas pro-Hamás (...) afiliadas a los Hermanos Musulmanes y financiadas por Catar".

Influencer MAGA denuncia llegada de palestinos pro-Hamás a EE.UU.

El Departamento de Estado de EE.UU. dijo en X que evaluará los "procedimientos utilizados en los últimos días para otorgar un pequeño número de visas médicas y humanitarias temporales" para palestinos de Gaza. Todo ocurrió luego de la denuncia de Laura Loomer de MAGA.

La periodista aliada del presidente Donald Trump arremetió contra "Heal Palestine", un grupo que organiza viajes médicos para palestinos de Gaza que buscan viajar a EE.UU. "Hablé con el equipo del senador Tom Cotton (presidente del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes) y están investigando cómo estos gazatíes obtuvieron visas para Estados Unidos", sostuvo en X.

Asimismo, Loomer envió un mensaje al Secretario de Estado del país por lo ocurrido. "Esto es realmente inaceptable. Alguien debería ser despedido del Departamento de Estado cuando Marco Rubio descubra quién aprobó estas visas (...) Están literalmente inundando nuestro país de yihadistas", añadió.

Deportación inmediata de palestinos con visas humanitarias en EE.UU.

Randy Fine, miembro de la Cámara de Representantes por Florida, Estados Unidos, se sumó a la denuncia y calificó a la política de visas como "inaceptable". Asimismo, prometió "cooperar con las autoridades competentes para (...) buscar la deportación inmediata" de estos refugiados palestinos que llegaron a EE.UU. con esos visados humanitarios.

El gobierno de Donald Trump no ha mencionado cuándo se reanudarían los trámites y solicitudes de visas humanitarias para refugiados palestinos de Gaza, pero sí se conoce que habría una metodología de control y revisión de casos para quienes pidan esos visados médicos o humanitarios en los próximos años.