Lis Padilla comparte efusivo beso con su novia Tania Pinedo y sorprende a sus seguidores: "Te amo, bebé"

Lis Padilla volvió a captar la atención de sus seguidores en TikTok al publicar un video en el que, por primera vez, aparece compartiendo un efusivo beso con su pareja, Tania Pinedo. La influencer, que alcanzó gran popularidad tras hacerse viral con su baile de 'Son de amores', confirmó a finales de diciembre de 2025 su relación con la joven, poco más de un año después de separarse de su esposo, el empresario Enrique Hildebrandt.

Desde entonces, Padilla no ha dudado en mostrar momentos de complicidad con Pinedo en sus redes sociales, aunque esta es la primera ocasión en que ambas protagonizan un gesto tan íntimo frente a las cámaras.

TE RECOMENDAMOS ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD

Lis Padilla y su novia comparten efusivo beso en TikTok

El cariñoso momento protagonizado por Lis Padilla y su novia Tania Pinedo se dio en un contenido de dos partes subido por la tiktoker el viernes 9 de enero. Aunque todo parecía ser parte de un trend, al final la personalidad de internet sorprende al compartir un efusivo beso con su novia.

El clip, acompañado de la cariñosa frase "Te amo, bebé", generó una ola de reacciones entre sus seguidores, los cuales bordean los 6 millones solo considerando la plataforma de TikTok.

Seguidores de Lis Padilla reaccionan a su beso con Tania Pinedo

En medio de comentarios que cuestionan la veracidad del vínculo, muchos celebraron la naturalidad con la que la pareja comparte su historia de amor en plataformas digitales. "Al fin vi el besito", "Cada uno es feliz como quiere" y "Viva el amor" son algunas frases que se pueden leer en la red social de Lis Padilla, personalidad de internet cuya vida dio un giro radical luego de saltar a la fama por el trend de 'Son de amores'.

Aunque algunos usuarios sostienen que el video podría haber sido generado con inteligencia artificial, lo cierto es que Lis Padilla y Tania Pinedo siguen compartiendo momentos juntas en redes sociales. En una reciente publicación en TikTok, la influencer le dedicó un cariñoso mensaje a su pareja acompañado de un clip en el que expresó: "Me gusta todo lo que me das, mi amor".