El relato del 'arma misteriosa' de EE. UU. fue difundido en un retuit de la secretaria de prensa de la Casa Blanca. | Foto: composición LR/AFP

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, compartió un tuit que contiene el testimonio de un miembro de la guardia de seguridad de Nicolás Maduro durante su captura en la madrugada del sábado 3 de enero. El relato expone que la denominada 'Operación Resolución Absoluta' empleó un 'arma secreta'.

En su declaración, el testigo venezolano contó cómo las fuerzas estadounidenses neutralizaron a cientos de combatientes sin sufrir bajas, gracias al uso de tecnología que nunca había sido vista. "De repente, todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin explicación alguna", se puede leer en la publicación en X.

Venezolano revela uso de 'misteriosa arma' de EE. UU. cuando atacó Caracas

El relato de la seguridad de Maduro primero indicó que aparecieron drones y alrededor de ocho helicópteros, de los cuales desembarcaron 20 soldados estadounidenses. Entonces, el guardia subrayó que los agentes extranjeros estaban equipados con un armamento considerablemente más potente.

"Fue una masacre. Éramos cientos, pero no teníamos ninguna posibilidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad. No pudimos hacer nada", mencionó. Además, aseguró que sus propias armas eran insuficientes para enfrentar al enemigo. Le preguntaron al testigo sobre el tipo de armas que tenían los combatientes de EE. UU.

"Lanzaron algo (...) fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si me explotara la cabeza por dentro", afirmó. En consecuencia, la guardia venezolana cayó inmovilizada al suelo. "Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre", añadió. El sobreviviente describió al misterioso equipo como un "arma sónica"

Estados Unidos no se han pronunciado sobre el 'arma misteriosa'

El gobierno de Donald Trump no ha ofrecido una respuesta explícita a las consultas relacionadas con la difusión del testimonio, lo que generó incertidumbre sobre si esto constituía una verificación oficial de los hechos. Lo único que se sabe es la descripción de Leavitt, que indica: "Deja lo que estás haciendo y lee esto".

Por otro lado, varios medios internacionales sostienen que una fuente anónima de inteligencia estadounidense, mencionada por The Post, reveló que Estados Unidos ha poseído armas de energía dirigida durante varios años. Según esta fuente, ciertos sistemas pueden provocar síntomas como sangrado y dificultad para moverse, así como dolor y ardor.