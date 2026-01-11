EE. UU. podría levantar sanciones a Venezuela "la próxima semana" para facilitar la venta de petróleo

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, en una entrevista con la agencia Reuters, reveló la intención del Gobierno de Donald Trump de levantar eventualmente las sanciones impuestas contra Venezuela con el fin de potenciar la venta de crudo, la cual, debido a un acuerdo realizado con el régimen de Delcy Rodríguez, ahora se encontraba bajo el control de Washington.

Días atrás, Trump sostuvo una reunión con diversas empresas del rubro petrolero en la Casa Blanca para persuadirlos a invertir nuevamente en Venezuela, asegurando un grado de confianza en su nueva administración.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI NO LLEGARÍA A SEGUNDA VUELTA | LA VERDAD A FONDO CON PEDRO SALINAS

¿El fin de las sanciones de EE. UU. a Venezuela?

Bessent adelantó que se planea un levantamiento de sanciones contra Venezuela "tan pronto como la próxima semana", lo cual sería aprovechado por EE. UU. para facilitar e impulsar la venta del crudo en el mercado internacional. Washington, que se mantiene como único beneficiario de este acuerdo, afirmó que existe un compromiso para que Caracas se convierta en "su principal socio".

"Estamos ‘desancionando’ el petróleo que va a ser vendido", aclaró el secretario, quien afirma que el efectivo producto de las ventas será utilizado para el beneficio de ambas naciones. "Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo Acuerdo Petrolero", exclamó con anterioridad Trump vía Truth Social.

Hasta el momento, la administración republicana no ha brindado mayores detalles sobre este proceso, pero sí adelantó que, en la próxima semana, se reunirá con los líderes del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial para reiniciar sus acuerdos con el país caribeño.

"Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos"

En un mensaje por su red oficial, Trump arremetió contra Cuba, asegurando que este país habría servido como refugio para "dictadores venezolanos" y que, debido a estas injerencias, optó unilateralmente por el fin de las relaciones entre ambos países del Caribe. "¡No habrá más petróleo ni dinero para Cuba! ¡Cero! Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde", sentenció.

"Cuba sobrevivió durante muchos años gracias al petróleo y el dinero de Venezuela... Venezuela ya no necesita protección de los matones y extorsionadores que los mantuvieron secuestrados durante tantos años. Venezuela ahora cuenta con Estados Unidos, el ejército más poderoso del mundo (¡con diferencia!), para protegerlos, y los protegeremos", enfatizó.