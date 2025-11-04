Elecciones en Nueva York 2025 EN VIVO: Zohran Mamdani y Andrew Cuomo se disputan la alcaldia de "La Gran Manzana"

Los neoyorquinos votan este martes en unas elecciones que pueden llevar a Zohran Mamdani a convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York. Foto: composición LR/ AFP

Los neoyorquinos votan este martes en unas elecciones que pueden llevar a Zohran Mamdani a convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York. Foto: composición LR/ AFP

Los neoyorquinos votan este martes en unas elecciones históricas que podrían llevar al socialista musulmán Zohran Mamdani, de 34 años, a convertirse en el primer alcalde musulmán de la ciudad más poblada de Estados Unidos. Su ascenso, respaldado por sectores progresistas y marcado por una agenda enfocada en reducir el costo de vida, ha encendido las alarmas en Washington: Donald Trump lo acusa de “comunista” y amenaza con retener fondos federales si llega al poder.

El exgobernador Andrew Cuomo, que busca un regreso político como independiente tras perder las primarias demócratas, intenta capitalizar el voto moderado con el apoyo del actual alcalde Eric Adams. Con Mamdani liderando las encuestas con un 41% frente al 34% de Cuomo, la elección se perfila como un nuevo frente de oposición al trumpismo, mientras el resultado promete influir en el equilibrio político del Congreso y en la batalla ideológica nacional.

Elección de alcalde de Nueva York de 2025: sigue los resultados de los comicios 09:21 Zohran Mamdani, Andrew Cuomo y Curtis Sliwa: los tres nombres que definen la batalla por la alcaldía de Nueva York La elección por la alcaldía de Nueva York se perfila como una de las contiendas políticas más observadas de Estados Unidos este año. A la cabeza está Zohran Mamdani, un socialista democrático de 34 años que sorprendió al derrotar a Andrew Cuomo en las primarias demócratas. Su propuesta de transporte público gratuito y congelamiento de alquileres conectó con votantes de clase trabajadora, aunque sus críticas a la policía y a Israel generaron divisiones dentro del partido. Andrew Cuomo, exgobernador de 67 años, intenta un retorno político como independiente. Su campaña apela a la experiencia y la seguridad pública, buscando captar votantes moderados y conservadores desencantados con Mamdani. En el otro extremo, Curtis Sliwa, fundador de los Guardian Angels y candidato republicano, centra su mensaje en la seguridad y el orden, evocando la era Giuliani. Entre estos tres candidatos se juega no solo el futuro de Nueva York, sino también un pulso político nacional frente a Donald Trump. 09:06 Preveen histórica afluencia en las urnas de Nueva York La Junta Electoral de Nueva York reportó una “participación significativa” en la jornada de votación, sumada a una cifra récord de 735.317 sufragios emitidos por adelantado, más de cuatro veces superior a la de hace cuatro años. Según el presidente del organismo, Fred Umane, el aumento del voto anticipado refleja un creciente interés ciudadano, impulsado también por una propuesta en la boleta que plantea trasladar las elecciones locales a los años presidenciales. Umane destacó que el elevado nivel de participación “desmiente la teoría” de que los comicios locales generan poco interés. El entusiasmo electoral coincide con el protagonismo del izquierdista Zohran Mamdani, favorito en las encuestas para convertirse en el primer alcalde musulmán de Nueva York, y con una contienda que podría redefinir el equilibrio político frente al trumpismo en el Congreso.