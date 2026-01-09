HOYSuscripcion LR Focus

Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1

Este viernes 9 de enero se llevó a cabo el sorteo del fixture del Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 2026. Conoce contra qué equipos debutarán Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.

Los 3 grandes del fútbol peruano buscarán el título de esta Liga 1 2026. Foto: composición de LR/Alianza Lima/Universitario/Sporting Cristal
Los 3 grandes del fútbol peruano buscarán el título de esta Liga 1 2026. Foto: composición de LR/Alianza Lima/Universitario/Sporting Cristal

El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se llevó a cabo este viernes 9 de enero. Para esta temporada, serán 18 equipos los que participarán en el campeonato peruano, tras los ascensos de FC Cajamarca y CD Moquegua. La competencia estará dividida en Torneo Apertura, Torneo Clausura y los playoffs. En la primera fecha, Alianza Lima debutará de visita ante Sport Huancayo. Universitario recibirá de local a ADT, mientras que Sporting Cristal enfrentará en un duro encuentro a Deportivo Garcilaso.

PUEDES VER: Fixture de la Liga 1 2026: así se jugará la nueva temporada del fútbol peruano

lr.pe

Fixture confirmado de la Liga 1 2026: torneo Apertura y Clausura

Torneo Apertura

Fecha 1

  • Juan Pablo II vs. FC Cajamarca
  • Alianza Atlético vs. Cusco FC
  • FBC Melgar vs. Cienciano
  • UTC vs. Atlético Grau
  • D. Garcilaso vs. Sporting Cristal
  • Sport Huancayo vs. Alianza Lima
  • Universitario vs. ADT
  • Sport Boys vs. Los Chankas
  • Comerciantes vs. CD Moquegua.

Fecha 2

  • Cusco FC vs. Universitario
  • ADT vs. Sport Boys
  • Alianza Lima vs. Comerciantes
  • Cienciano vs. Juan Pablo II
  • Atlético Grau vs. Sport Huancayo
  • Sporting Cristal vs. FBC Melgar
  • FC Cajamarca vs. D. Garcilaso
  • Los Chankas vs. Alianza Atlético
  • CD Moquegua vs. UTC.

Fecha 3

  • Juan Pablo II vs. Sporting Cristal
  • Alianza Atlético vs. Alianza Lima
  • FBC Melgar vs. CD Moquegua
  • UTC vs. Cusco FC
  • D. Garcilaso vs. ADT
  • Sport Huancayo vs. FC Cajamarca
  • Universitario vs. Cienciano
  • Sport Boys vs. Atlético Grau
  • Comerciantes vs. Los Chankas.

Fecha 4

  • Cusco FC vs. Comerciantes
  • ADT vs. UTC
  • Alianza Lima vs. Sport Boys
  • Cienciano vs. Alianza Atlético
  • Atlético Grau vs. Juan Pablo II
  • Sporting Cristal vs. Universitario
  • FC Cajamarca vs. FBC Melgar
  • Los Chankas vs. Sport Huancayo
  • CD Moquegua vs. D. Garcilaso.

Fecha 5

  • Juan Pablo II vs. Cusco FC
  • Alianza Atlético vs. ADT
  • FBC Melgar vs. Los Chankas
  • UTC vs. Alianza Lima
  • D. Garcilaso vs. Cienciano
  • Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
  • Universitario vs. FC Cajamarca
  • Sport Boys vs. CD Moquegua
  • Comerciantes vs. Atlético Grau.

Fecha 6

  • Cusco FC vs. D. Garcilaso
  • ADT vs. Juan Pablo II
  • Alianza Lima vs. FBC Melgar
  • Cienciano vs. Sport Boys
  • Atlético Grau vs. FC Cajamarca
  • Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
  • Los Chankas vs. Universitario
  • CD Moquegua vs. Sport Huancayo
  • Comerciantes vs. UTC.

Fecha 7

  • Cusco FC vs. Cienciano
  • Juan Pablo II vs. Los Chankas
  • Alianza Atlético vs. CD Moquegua
  • FBC Melgar vs. Atlético Grau
  • D. Garcilaso vs. Alianza Lima
  • Sport Huancayo vs. ADT
  • Sporting Cristal vs. Sport Boys
  • UTC vs. Universitario
  • FC Cajamarca vs. Comerciantes.

Fecha 8

  • ADT vs. FBC Melgar
  • UTC vs. Alianza Atlético
  • Alianza Lima vs. Juan Pablo II
  • Cienciano vs. FC Cajamarca
  • Atlético Grau vs. D. Garcilaso
  • Los Chankas vs. Sporting Cristal
  • Sport Huancayo vs. Sport Boys
  • CD Moquegua vs. Cusco FC
  • Comerciantes vs. Universitario.

Fecha 9

  • Juan Pablo II vs. UTC
  • Alianza Atlético vs. Atlético Grau
  • FBC Melgar vs. Cusco FC
  • Cienciano vs. ADT
  • D. Garcilaso vs. Sport Boys
  • Sport Huancayo vs. Comerciantes
  • Sporting Cristal vs. CD Moquegua
  • Universitario vs. Alianza Lima
  • FC Cajamarca vs. Los Chankas.

Fecha 10

  • Cusco FC vs. FC Cajamarca
  • ADT vs. Alianza Lima
  • UTC vs. Sport Huancayo
  • Atlético Grau vs. Sporting Cristal
  • Universitario vs. D. Garcilaso
  • Los Chankas vs. Cienciano
  • Sport Boys vs. FBC Melgar
  • CD Moquegua vs. Juan Pablo II
  • Comerciantes vs. Alianza Atlético.

Fecha 11

  • Juan Pablo II vs. Comerciantes
  • Alianza Atlético vs. Sport Boys
  • FBC Melgar vs. Universitario
  • Alianza Lima vs. Cusco FC
  • Cienciano vs. CD Moquegua
  • D. Garcilaso vs. Sport Huancayo
  • Sporting Cristal vs. UTC
  • FC Cajamarca vs. ADT
  • Los Chankas vs. Atlético Grau.

Fecha 12

  • Cusco FC vs. Sport Huancayo
  • ADT vs. Los Chankas
  • UTC vs. Cienciano
  • D. Garcilaso vs. FBC Melgar
  • Atlético Grau vs. Alianza Lima
  • Universitario vs. Alianza Atlético
  • Sport Boys vs. Juan Pablo II
  • CD Moquegua vs. FC Cajamarca
  • Comerciantes vs. Sporting Cristal.

Fecha 13

  • Juan Pablo II vs. Universitario
  • Alianza Atlético vs. Sport Huancayo
  • ADT vs. Atlético Grau
  • FBC Melgar vs. UTC
  • Alianza Lima vs. CD Moquegua
  • Cienciano vs. Comerciantes
  • Sporting Cristal vs. Cusco FC
  • FC Cajamarca vs. Sport Boys
  • Los Chankas vs. D. Garcilaso.

Fecha 14

  • Cusco FC vs. Los Chankas
  • UTC vs. FC Cajamarca
  • Alianza Lima vs. ADT
  • D. Garcilaso vs. Juan Pablo II
  • Sport Huancayo vs. Cienciano
  • Atlético Grau vs. Universitario
  • Sport Boys vs. ADT
  • CD Moquegua vs. ADT
  • Comerciantes vs. FBC Melgar.

Fecha 15

  • Juan Pablo II vs. Alianza Atlético
  • ADT vs. Comerciantes
  • FBC Melgar vs. Sport Huancayo
  • Cienciano vs. Alianza Lima
  • Atlético Grau vs. UTC
  • FC Cajamarca vs. Sporting Cristal
  • Los Chankas vs. CD Moquegua
  • Sport Boys vs. Cusco FC.

Fecha 16

  • Cusco FC vs. Atlético Grau
  • Juan Pablo II vs. FBC Melgar
  • Alianza Atlético vs. FC Cajamarca
  • UTC vs. Sport Boys
  • Alianza Lima vs. Los Chankas
  • Sport Huancayo vs. Cienciano
  • Sporting Cristal vs. ADT
  • CD Moquegua vs. Universitario
  • Comerciantes vs. D. Garcilaso.

Fecha 17

  • ADT vs. Cusco FC
  • FBC Melgar vs. Alianza Atlético
  • Cienciano vs. Sporting Cristal
  • Sport Boys vs. Juan Pablo II
  • Atlético Grau vs. CD Moquegua
  • FC Cajamarca vs. Sport Huancayo
  • Los Chankas vs. Alianza Lima
  • D. Garcilaso vs. UTC
  • Universitario vs. Comerciantes
Fixture de Universitario en Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de la U en el fútbol peruano

Fixture de Universitario en Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de la U en el fútbol peruano

Fixture de Alianza Lima Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de Alianza en el fútbol peruano

Fixture de Alianza Lima Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de Alianza en el fútbol peruano

Fixture de Sporting Cristal Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de los rimenses en el fútbol peruano

Fixture de Sporting Cristal Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de los rimenses en el fútbol peruano

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Universitario en el mercado de fichajes: altas, bajas y rumores del tricampeón de la Liga 1

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de Alianza Lima: altas y bajas del club íntimo para la temporada 2026 de Liga 1 y Copa Libertadores

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fichajes de la Liga 1 2026 EN VIVO: últimas noticias en el mercado de pases de Perú

Fixture de Universitario en Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de la U en el fútbol peruano

Fixture de Universitario en Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de la U en el fútbol peruano

Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

Alianza Lima vs Independiente no será transmitido por TV: ¿dónde ver el primer amistoso blanquiazul de pretemporada?

Melgar reclama deuda a la FPF tras comunicado contra Álvaro Barco: "Nos encantaría que respondan con la misma velocidad"

Melgar reclama deuda a la FPF tras comunicado contra Álvaro Barco: "Nos encantaría que respondan con la misma velocidad"

Administrador de Alianza Lima reveló acuerdo entre 1190 Sports y clubes de Liga 1: "Se van a poner al día"

Administrador de Alianza Lima reveló acuerdo entre 1190 Sports y clubes de Liga 1: "Se van a poner al día"

Fixture de Sporting Cristal Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de los rimenses en el fútbol peruano

Fixture de Sporting Cristal Liga 1 2026: calendario y fechas de los próximos partidos de los rimenses en el fútbol peruano

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

Jorge Fossati regresa al Perú y admite estar dolido por cómo terminó su relación con Universitario: "Hay mentirosos"

