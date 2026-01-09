El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se llevó a cabo este viernes 9 de enero. Para esta temporada, serán 18 equipos los que participarán en el campeonato peruano, tras los ascensos de FC Cajamarca y CD Moquegua. La competencia estará dividida en Torneo Apertura, Torneo Clausura y los playoffs. En la primera fecha, Alianza Lima debutará de visita ante Sport Huancayo. Universitario recibirá de local a ADT, mientras que Sporting Cristal enfrentará en un duro encuentro a Deportivo Garcilaso.

Fixture confirmado de la Liga 1 2026: torneo Apertura y Clausura

Torneo Apertura

Fecha 1

Juan Pablo II vs. FC Cajamarca

Alianza Atlético vs. Cusco FC

FBC Melgar vs. Cienciano

UTC vs. Atlético Grau

D. Garcilaso vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Alianza Lima

Universitario vs. ADT

Sport Boys vs. Los Chankas

Comerciantes vs. CD Moquegua.

Fecha 2

Cusco FC vs. Universitario

ADT vs. Sport Boys

Alianza Lima vs. Comerciantes

Cienciano vs. Juan Pablo II

Atlético Grau vs. Sport Huancayo

Sporting Cristal vs. FBC Melgar

FC Cajamarca vs. D. Garcilaso

Los Chankas vs. Alianza Atlético

CD Moquegua vs. UTC.

Fecha 3

Juan Pablo II vs. Sporting Cristal

Alianza Atlético vs. Alianza Lima

FBC Melgar vs. CD Moquegua

UTC vs. Cusco FC

D. Garcilaso vs. ADT

Sport Huancayo vs. FC Cajamarca

Universitario vs. Cienciano

Sport Boys vs. Atlético Grau

Comerciantes vs. Los Chankas.

Fecha 4

Cusco FC vs. Comerciantes

ADT vs. UTC

Alianza Lima vs. Sport Boys

Cienciano vs. Alianza Atlético

Atlético Grau vs. Juan Pablo II

Sporting Cristal vs. Universitario

FC Cajamarca vs. FBC Melgar

Los Chankas vs. Sport Huancayo

CD Moquegua vs. D. Garcilaso.

Fecha 5

Juan Pablo II vs. Cusco FC

Alianza Atlético vs. ADT

FBC Melgar vs. Los Chankas

UTC vs. Alianza Lima

D. Garcilaso vs. Cienciano

Sport Huancayo vs. Sporting Cristal

Universitario vs. FC Cajamarca

Sport Boys vs. CD Moquegua

Comerciantes vs. Atlético Grau.

Fecha 6

Cusco FC vs. D. Garcilaso

ADT vs. Juan Pablo II

Alianza Lima vs. FBC Melgar

Cienciano vs. Sport Boys

Atlético Grau vs. FC Cajamarca

Sporting Cristal vs. Alianza Atlético

Los Chankas vs. Universitario

CD Moquegua vs. Sport Huancayo

Comerciantes vs. UTC.

Fecha 7

Cusco FC vs. Cienciano

Juan Pablo II vs. Los Chankas

Alianza Atlético vs. CD Moquegua

FBC Melgar vs. Atlético Grau

D. Garcilaso vs. Alianza Lima

Sport Huancayo vs. ADT

Sporting Cristal vs. Sport Boys

UTC vs. Universitario

FC Cajamarca vs. Comerciantes.

Fecha 8

ADT vs. FBC Melgar

UTC vs. Alianza Atlético

Alianza Lima vs. Juan Pablo II

Cienciano vs. FC Cajamarca

Atlético Grau vs. D. Garcilaso

Los Chankas vs. Sporting Cristal

Sport Huancayo vs. Sport Boys

CD Moquegua vs. Cusco FC

Comerciantes vs. Universitario.

Fecha 9

Juan Pablo II vs. UTC

Alianza Atlético vs. Atlético Grau

FBC Melgar vs. Cusco FC

Cienciano vs. ADT

D. Garcilaso vs. Sport Boys

Sport Huancayo vs. Comerciantes

Sporting Cristal vs. CD Moquegua

Universitario vs. Alianza Lima

FC Cajamarca vs. Los Chankas.

Fecha 10

Cusco FC vs. FC Cajamarca

ADT vs. Alianza Lima

UTC vs. Sport Huancayo

Atlético Grau vs. Sporting Cristal

Universitario vs. D. Garcilaso

Los Chankas vs. Cienciano

Sport Boys vs. FBC Melgar

CD Moquegua vs. Juan Pablo II

Comerciantes vs. Alianza Atlético.

Fecha 11

Juan Pablo II vs. Comerciantes

Alianza Atlético vs. Sport Boys

FBC Melgar vs. Universitario

Alianza Lima vs. Cusco FC

Cienciano vs. CD Moquegua

D. Garcilaso vs. Sport Huancayo

Sporting Cristal vs. UTC

FC Cajamarca vs. ADT

Los Chankas vs. Atlético Grau.

Fecha 12

Cusco FC vs. Sport Huancayo

ADT vs. Los Chankas

UTC vs. Cienciano

D. Garcilaso vs. FBC Melgar

Atlético Grau vs. Alianza Lima

Universitario vs. Alianza Atlético

Sport Boys vs. Juan Pablo II

CD Moquegua vs. FC Cajamarca

Comerciantes vs. Sporting Cristal.

Fecha 13

Juan Pablo II vs. Universitario

Alianza Atlético vs. Sport Huancayo

ADT vs. Atlético Grau

FBC Melgar vs. UTC

Alianza Lima vs. CD Moquegua

Cienciano vs. Comerciantes

Sporting Cristal vs. Cusco FC

FC Cajamarca vs. Sport Boys

Los Chankas vs. D. Garcilaso.

Fecha 14

Cusco FC vs. Los Chankas

UTC vs. FC Cajamarca

Alianza Lima vs. ADT

D. Garcilaso vs. Juan Pablo II

Sport Huancayo vs. Cienciano

Atlético Grau vs. Universitario

Sport Boys vs. ADT

CD Moquegua vs. ADT

Comerciantes vs. FBC Melgar.

Fecha 15

Juan Pablo II vs. Alianza Atlético

ADT vs. Comerciantes

FBC Melgar vs. Sport Huancayo

Cienciano vs. Alianza Lima

Atlético Grau vs. UTC

FC Cajamarca vs. Sporting Cristal

Los Chankas vs. CD Moquegua

Sport Boys vs. Cusco FC.

Fecha 16

Cusco FC vs. Atlético Grau

Juan Pablo II vs. FBC Melgar

Alianza Atlético vs. FC Cajamarca

UTC vs. Sport Boys

Alianza Lima vs. Los Chankas

Sport Huancayo vs. Cienciano

Sporting Cristal vs. ADT

CD Moquegua vs. Universitario

Comerciantes vs. D. Garcilaso.

Fecha 17