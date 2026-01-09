Fixture confirmado de la Liga 1 2026: así jugarán Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal por la fecha 1
Este viernes 9 de enero se llevó a cabo el sorteo del fixture del Torneo Apertura y Clausura de la Liga 1 2026. Conoce contra qué equipos debutarán Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal.
El sorteo del fixture de la Liga 1 2026 se llevó a cabo este viernes 9 de enero. Para esta temporada, serán 18 equipos los que participarán en el campeonato peruano, tras los ascensos de FC Cajamarca y CD Moquegua. La competencia estará dividida en Torneo Apertura, Torneo Clausura y los playoffs. En la primera fecha, Alianza Lima debutará de visita ante Sport Huancayo. Universitario recibirá de local a ADT, mientras que Sporting Cristal enfrentará en un duro encuentro a Deportivo Garcilaso.
Fixture confirmado de la Liga 1 2026: torneo Apertura y Clausura
Torneo Apertura
Fecha 1
- Juan Pablo II vs. FC Cajamarca
- Alianza Atlético vs. Cusco FC
- FBC Melgar vs. Cienciano
- UTC vs. Atlético Grau
- D. Garcilaso vs. Sporting Cristal
- Sport Huancayo vs. Alianza Lima
- Universitario vs. ADT
- Sport Boys vs. Los Chankas
- Comerciantes vs. CD Moquegua.
Fecha 2
- Cusco FC vs. Universitario
- ADT vs. Sport Boys
- Alianza Lima vs. Comerciantes
- Cienciano vs. Juan Pablo II
- Atlético Grau vs. Sport Huancayo
- Sporting Cristal vs. FBC Melgar
- FC Cajamarca vs. D. Garcilaso
- Los Chankas vs. Alianza Atlético
- CD Moquegua vs. UTC.
Fecha 3
- Juan Pablo II vs. Sporting Cristal
- Alianza Atlético vs. Alianza Lima
- FBC Melgar vs. CD Moquegua
- UTC vs. Cusco FC
- D. Garcilaso vs. ADT
- Sport Huancayo vs. FC Cajamarca
- Universitario vs. Cienciano
- Sport Boys vs. Atlético Grau
- Comerciantes vs. Los Chankas.
Fecha 4
- Cusco FC vs. Comerciantes
- ADT vs. UTC
- Alianza Lima vs. Sport Boys
- Cienciano vs. Alianza Atlético
- Atlético Grau vs. Juan Pablo II
- Sporting Cristal vs. Universitario
- FC Cajamarca vs. FBC Melgar
- Los Chankas vs. Sport Huancayo
- CD Moquegua vs. D. Garcilaso.
Fecha 5
- Juan Pablo II vs. Cusco FC
- Alianza Atlético vs. ADT
- FBC Melgar vs. Los Chankas
- UTC vs. Alianza Lima
- D. Garcilaso vs. Cienciano
- Sport Huancayo vs. Sporting Cristal
- Universitario vs. FC Cajamarca
- Sport Boys vs. CD Moquegua
- Comerciantes vs. Atlético Grau.
Fecha 6
- Cusco FC vs. D. Garcilaso
- ADT vs. Juan Pablo II
- Alianza Lima vs. FBC Melgar
- Cienciano vs. Sport Boys
- Atlético Grau vs. FC Cajamarca
- Sporting Cristal vs. Alianza Atlético
- Los Chankas vs. Universitario
- CD Moquegua vs. Sport Huancayo
- Comerciantes vs. UTC.
Fecha 7
- Cusco FC vs. Cienciano
- Juan Pablo II vs. Los Chankas
- Alianza Atlético vs. CD Moquegua
- FBC Melgar vs. Atlético Grau
- D. Garcilaso vs. Alianza Lima
- Sport Huancayo vs. ADT
- Sporting Cristal vs. Sport Boys
- UTC vs. Universitario
- FC Cajamarca vs. Comerciantes.
Fecha 8
- ADT vs. FBC Melgar
- UTC vs. Alianza Atlético
- Alianza Lima vs. Juan Pablo II
- Cienciano vs. FC Cajamarca
- Atlético Grau vs. D. Garcilaso
- Los Chankas vs. Sporting Cristal
- Sport Huancayo vs. Sport Boys
- CD Moquegua vs. Cusco FC
- Comerciantes vs. Universitario.
Fecha 9
- Juan Pablo II vs. UTC
- Alianza Atlético vs. Atlético Grau
- FBC Melgar vs. Cusco FC
- Cienciano vs. ADT
- D. Garcilaso vs. Sport Boys
- Sport Huancayo vs. Comerciantes
- Sporting Cristal vs. CD Moquegua
- Universitario vs. Alianza Lima
- FC Cajamarca vs. Los Chankas.
Fecha 10
- Cusco FC vs. FC Cajamarca
- ADT vs. Alianza Lima
- UTC vs. Sport Huancayo
- Atlético Grau vs. Sporting Cristal
- Universitario vs. D. Garcilaso
- Los Chankas vs. Cienciano
- Sport Boys vs. FBC Melgar
- CD Moquegua vs. Juan Pablo II
- Comerciantes vs. Alianza Atlético.
Fecha 11
- Juan Pablo II vs. Comerciantes
- Alianza Atlético vs. Sport Boys
- FBC Melgar vs. Universitario
- Alianza Lima vs. Cusco FC
- Cienciano vs. CD Moquegua
- D. Garcilaso vs. Sport Huancayo
- Sporting Cristal vs. UTC
- FC Cajamarca vs. ADT
- Los Chankas vs. Atlético Grau.
Fecha 12
- Cusco FC vs. Sport Huancayo
- ADT vs. Los Chankas
- UTC vs. Cienciano
- D. Garcilaso vs. FBC Melgar
- Atlético Grau vs. Alianza Lima
- Universitario vs. Alianza Atlético
- Sport Boys vs. Juan Pablo II
- CD Moquegua vs. FC Cajamarca
- Comerciantes vs. Sporting Cristal.
Fecha 13
- Juan Pablo II vs. Universitario
- Alianza Atlético vs. Sport Huancayo
- ADT vs. Atlético Grau
- FBC Melgar vs. UTC
- Alianza Lima vs. CD Moquegua
- Cienciano vs. Comerciantes
- Sporting Cristal vs. Cusco FC
- FC Cajamarca vs. Sport Boys
- Los Chankas vs. D. Garcilaso.
Fecha 14
- Cusco FC vs. Los Chankas
- UTC vs. FC Cajamarca
- Alianza Lima vs. ADT
- D. Garcilaso vs. Juan Pablo II
- Sport Huancayo vs. Cienciano
- Atlético Grau vs. Universitario
- Sport Boys vs. ADT
- CD Moquegua vs. ADT
- Comerciantes vs. FBC Melgar.
Fecha 15
- Juan Pablo II vs. Alianza Atlético
- ADT vs. Comerciantes
- FBC Melgar vs. Sport Huancayo
- Cienciano vs. Alianza Lima
- Atlético Grau vs. UTC
- FC Cajamarca vs. Sporting Cristal
- Los Chankas vs. CD Moquegua
- Sport Boys vs. Cusco FC.
Fecha 16
- Cusco FC vs. Atlético Grau
- Juan Pablo II vs. FBC Melgar
- Alianza Atlético vs. FC Cajamarca
- UTC vs. Sport Boys
- Alianza Lima vs. Los Chankas
- Sport Huancayo vs. Cienciano
- Sporting Cristal vs. ADT
- CD Moquegua vs. Universitario
- Comerciantes vs. D. Garcilaso.
Fecha 17
- ADT vs. Cusco FC
- FBC Melgar vs. Alianza Atlético
- Cienciano vs. Sporting Cristal
- Sport Boys vs. Juan Pablo II
- Atlético Grau vs. CD Moquegua
- FC Cajamarca vs. Sport Huancayo
- Los Chankas vs. Alianza Lima
- D. Garcilaso vs. UTC
- Universitario vs. Comerciantes