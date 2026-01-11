HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de enero, según Jhan Sandoval

Este 11 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 11 de enero.
Lee el horóscopo de hoy, 11 de enero. | Foto: Composición LR

Este domingo 11 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.  

PUEDES VER: Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 10 de enero del 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 11 de enero?

  • Aries: Una persona que hace buen tiempo se había distanciado de ti se comunicará. Sus mensajes y el deseo de restablecer ese lazo que pensaste roto te llenarán de emoción. Día de sorpresas y reencuentros.
  • Tauro: Ese sentimiento de nostalgia que tienes está haciendo que abandones los planes e ideas que pensaste realizar. Abandona ese estado y céntrate en tus proyectos; de ti depende que se concreten.
  • Géminis: En una reunión familiar te volverás a encontrar con un familiar que consideras ambiguo y sinuoso en sus comentarios. Serás diplomático, pero mantendrás distancia para evitar conflictos.
  • Cáncer: Ordenarás todo lo pendiente en casa y te darás un tiempo para descansar o dedicarte a algún pasatiempo que hace mucho no realizas. Llegan a tu mente ideas de negocio que no debes descartar.
  • Leo: Le dedicarás la mañana a culminar actividades pendientes en tu agenda. Por la tarde, recibirás la visita de una amistad; una cena juntos o un largo paseo te permitirá relajarte y liberar tensiones.
  • Virgo: Dejas de lado las responsabilidades que tienes y decidirás descansar o divertirte en compañía de tus amistades. Date un tiempo para sanar las heridas y los malentendidos a nivel familiar.
  • Libra: Se pospondrán los planes que tenías pensado con los tuyos; esto generaría ciertas tensiones y rivalidad. Tendrás que interceder para que se mantenga el buen ambiente y la armonía a tu alrededor.
  • Escorpio: Tienes que ser más paciente con tus seres queridos y no pelees por cosas que no son tan trascendentes. Alguien que es muy sensible percibirá tu malestar y podría resentirse. No lo permitas.
  • Sagitario: Aunque ambas partes tomaron una decisión radical, serán los sentimientos más fuertes que el orgullo y hoy surgirá un reencuentro. No obstante, aún deben de analizar y tomar decisiones.
  • Capricornio: Estás pensando en tomar distancia de alguien que sientes que no tiene la madurez necesaria para llevar una relación. Si te apresuras, podrías tener dudas posteriores. Espera y trata de dialogar.
  • Acuario: Una persona que tiende a intrigar intentará sacarte información que no conviene brindar. Sé muy cuidadoso con lo que digas. Hoy realizarás inversiones y compras para el bienestar familiar.
  • Piscis: Sientes algo muy intenso por alguien que tiende a evasivas. Controla tus pasiones y espera la llegada de un nuevo amor. Mereces recibir el mismo amor que brindas y todo es cuestión de tiempo.

TE RECOMENDAMOS

ROSA MARÍA CIFUENTES Y JHAN SANDOVAL: CÓMO DESPEDIR A UN FAMILIAR FALLECIDO | ASTROMOOD
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 9 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 9 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 7 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 7 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 9 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 9 de enero, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 10 de enero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 10 de enero 2026: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Britney Spears anuncia que no actuará más en los Estados Unidos, pero sueña con presentarse en Europa junto a su hijo

Curwen revela que se tatuará el nombre de su novia Carla y sorprende en redes: "Voy a tener que hacerlo"

Partidos de HOY, 9 de enero del 2026: revisa la programación y los resultados de los encuentros de este martes

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 9 de enero de 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 9 de enero, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de enero, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025