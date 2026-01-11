➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de enero, según Jhan Sandoval

Este domingo 11 de enero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 11 de enero?

Aries : Una persona que hace buen tiempo se había distanciado de ti se comunicará. Sus mensajes y el deseo de restablecer ese lazo que pensaste roto te llenarán de emoción. Día de sorpresas y reencuentros.

Tauro : Ese sentimiento de nostalgia que tienes está haciendo que abandones los planes e ideas que pensaste realizar. Abandona ese estado y céntrate en tus proyectos; de ti depende que se concreten.

Géminis : En una reunión familiar te volverás a encontrar con un familiar que consideras ambiguo y sinuoso en sus comentarios. Serás diplomático, pero mantendrás distancia para evitar conflictos.

Cáncer : Ordenarás todo lo pendiente en casa y te darás un tiempo para descansar o dedicarte a algún pasatiempo que hace mucho no realizas. Llegan a tu mente ideas de negocio que no debes descartar.

Leo : Le dedicarás la mañana a culminar actividades pendientes en tu agenda. Por la tarde, recibirás la visita de una amistad; una cena juntos o un largo paseo te permitirá relajarte y liberar tensiones.

Virgo : Dejas de lado las responsabilidades que tienes y decidirás descansar o divertirte en compañía de tus amistades. Date un tiempo para sanar las heridas y los malentendidos a nivel familiar.

Libra : Se pospondrán los planes que tenías pensado con los tuyos; esto generaría ciertas tensiones y rivalidad. Tendrás que interceder para que se mantenga el buen ambiente y la armonía a tu alrededor.

Escorpio : Tienes que ser más paciente con tus seres queridos y no pelees por cosas que no son tan trascendentes. Alguien que es muy sensible percibirá tu malestar y podría resentirse. No lo permitas.

Sagitario : Aunque ambas partes tomaron una decisión radical, serán los sentimientos más fuertes que el orgullo y hoy surgirá un reencuentro. No obstante, aún deben de analizar y tomar decisiones.

Capricornio : Estás pensando en tomar distancia de alguien que sientes que no tiene la madurez necesaria para llevar una relación. Si te apresuras, podrías tener dudas posteriores. Espera y trata de dialogar.

Acuario : Una persona que tiende a intrigar intentará sacarte información que no conviene brindar. Sé muy cuidadoso con lo que digas. Hoy realizarás inversiones y compras para el bienestar familiar.

: Una persona que tiende a intrigar intentará sacarte información que no conviene brindar. Sé muy cuidadoso con lo que digas. Hoy realizarás inversiones y compras para el bienestar familiar. Piscis: Sientes algo muy intenso por alguien que tiende a evasivas. Controla tus pasiones y espera la llegada de un nuevo amor. Mereces recibir el mismo amor que brindas y todo es cuestión de tiempo.