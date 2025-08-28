HOYSuscripcion LR Focus

USA

Trump exige demandar a George Soros y a su hijo de la “izquierda radical” por financiar protestas violentas en EEUU

La Open Society Foundations, presidida por Alexander Soros, rechazó las acusaciones de Trump por financiar políticas antidemocráticas.

El Gobierno de Donald Trump considera a George Soros como un "agitador".
El Gobierno de Donald Trump considera a George Soros como un "agitador". | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este miércoles 27 de agosto que el multimillonario filántropo George Soros y su hijo sean demandados por la justicia estadounidense por, supuestamente, incentivar las “protestas violentas” en el país.

Trump, mediante un mensaje en la red social Truth Social, aseguró: “George Soros y su maravilloso hijo de la izquierda radical deberían ser acusados bajo la ley RICO por su apoyo a las protestas violentas y mucho más en todo Estados Unidos”.

PUEDES VER: EEUU anuncia "coalición internacional" contra el Cártel de los Soles en Venezuela: Argentina, Paraguay y Ecuador se unieron

lr.pe

Donald Trump solicita imputar a George Soros y a su hijo

El mandatario acusó al empresario y a su hijo de financiar acciones que, según afirmó, buscan desestabilizar la nación. Además, los responsabilizó directamente por lo que calificó como un “gran daño” causado al país a través de manifestaciones en rechazo a sus políticas migratorias.

“Soros y su grupo de psicópatas han causado un gran daño a nuestro país. Eso incluye a sus amigos locos de la Costa Oeste. ¡Cuidado, los estamos vigilando!”, escribió el presidente.

Publicación de Donald Trump. Fuente: Truth Social

Publicación de Donald Trump. Fuente: Truth Social

Trump señaló que ambos deberían ser juzgados bajo la ley RICO, diseñada para combatir el crimen organizado y las redes mafiosas en Estados Unidos.

PUEDES VER: Tiroteo en iglesia y escuela católica de Minneapolis deja 2 niños muertos y otros 17 heridos: atacante falleció

lr.pe

George Soros responde a Donald Trump

Luego de las acusaciones, la Open Society Foundations —entidad fundada por George Soros y actualmente presidida por su hijo Alexander— rechazó categóricamente las declaraciones. En un comunicado difundido en redes sociales, la organización desmintió haber financiado o promovido protestas violentas.

“La Fundación Sociedad Abierta, fundada por George Soros y presidida por Alex Soros, no apoya ni financia protestas violentas. Las acusaciones en contra son falsas, y las amenazas contra nuestro fundador y presidente son indignantes”, señaló la entidad.

Durante el Gobierno de Joe Biden, Soros recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por incentivar "organizaciones y proyectos en todo el mundo que fortalecen la democracia, los derechos humanos, la educación y la justicia social".

