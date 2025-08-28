El Gobierno de Donald Trump considera a George Soros como un "agitador". | Composición LR

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, exigió este miércoles 27 de agosto que el multimillonario filántropo George Soros y su hijo sean demandados por la justicia estadounidense por, supuestamente, incentivar las “protestas violentas” en el país.

Trump, mediante un mensaje en la red social Truth Social, aseguró: “George Soros y su maravilloso hijo de la izquierda radical deberían ser acusados bajo la ley RICO por su apoyo a las protestas violentas y mucho más en todo Estados Unidos”.

Donald Trump solicita imputar a George Soros y a su hijo

El mandatario acusó al empresario y a su hijo de financiar acciones que, según afirmó, buscan desestabilizar la nación. Además, los responsabilizó directamente por lo que calificó como un “gran daño” causado al país a través de manifestaciones en rechazo a sus políticas migratorias.

“Soros y su grupo de psicópatas han causado un gran daño a nuestro país. Eso incluye a sus amigos locos de la Costa Oeste. ¡Cuidado, los estamos vigilando!”, escribió el presidente.

Publicación de Donald Trump. Fuente: Truth Social

Trump señaló que ambos deberían ser juzgados bajo la ley RICO, diseñada para combatir el crimen organizado y las redes mafiosas en Estados Unidos.

George Soros responde a Donald Trump

Luego de las acusaciones, la Open Society Foundations —entidad fundada por George Soros y actualmente presidida por su hijo Alexander— rechazó categóricamente las declaraciones. En un comunicado difundido en redes sociales, la organización desmintió haber financiado o promovido protestas violentas.

“La Fundación Sociedad Abierta, fundada por George Soros y presidida por Alex Soros, no apoya ni financia protestas violentas. Las acusaciones en contra son falsas, y las amenazas contra nuestro fundador y presidente son indignantes”, señaló la entidad.

Durante el Gobierno de Joe Biden, Soros recibió la Medalla Presidencial de la Libertad por incentivar "organizaciones y proyectos en todo el mundo que fortalecen la democracia, los derechos humanos, la educación y la justicia social".