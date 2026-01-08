HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Revelan que Venezuela envió 113 toneladas de oro a Suiza durante los primeros años del régimen de Maduro

El objetivo del chavismo liderado por Nicolás Maduro era convertir reservas estratégicas en liquidez inmediata. Los lingotes procedían de las bóvedas del Banco Central de Venezuela.

Venezuela exportó 113 toneladas de oro a Suiza entre 2013 y 2016.
Venezuela exportó 113 toneladas de oro a Suiza entre 2013 y 2016. | Composición LR

El oro venezolano recorrió un camino silencioso y opaco entre Venezuela y Suiza durante los primeros años del régimen de Nicolás Maduro. Los traslados se realizaron sin anuncios oficiales y bajo estrictos protocolos de confidencialidad. Entre 2013 y 2016, según datos aduaneros revisados por Reuters, Caracas envió 113 toneladas de oro a Berna por un valor cercano a los 4.140 millones de francos suizos.

Los lingotes procedían de las bóvedas del Banco Central de Venezuela y terminaban en uno de los principales centros de refinación y comercio del metal precioso. El objetivo del chavismo liderado por Maduro era convertir reservas estratégicas en liquidez inmediata para sostener a un país asfixiado por la escasez de divisas, el cierre de los mercados financieros y una deuda externa difícil de afrontar.

PUEDES VER: Venezuela anuncia la excarcelación de 'un número importante' de presos políticos nacionales y extranjeros

lr.pe

Revelan que Venezuela envió 113 toneladas de oro a Suiza

La radiotelevisión pública suiza SRF informó que el oro de las reservas de Venezuela probablemente fue transferido a Suiza para ser procesado, certificado y posteriormente trasladado durante el régimen de Nicolás Maduro, quien actualmente enfrenta en Nueva York cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y delitos vinculados al uso de armas automáticas.

Luego del operativo militar de Estados Unidos en Venezuela, el Consejo Federal suizo anunció el congelamiento inmediato de los activos financieros de Nicolás Maduro y de otras 36 personas vinculadas al entorno chavista, en aplicación de la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos de Personas Políticamente Expuestas.

Asimismo, los datos aduaneros citados por Reuters evidencian que no se registraron exportaciones de oro venezolano a Suiza entre 2017 y 2025. El periodo coincidió con la imposición de sanciones de la Unión Europea contra altos cargos del chavismo acusados de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia.

PUEDES VER: China apuesta por el petróleo que produce este país de América Latina frente a la demanda competitiva de EE.UU.: no es Venezuela

lr.pe

Suiza no informó sobre los envíos de oro venezolano

El Gobierno suizo no difundió en su momento información detallada sobre los envíos de oro venezolano, que incluyeron la venta de reservas del Banco Central de Venezuela para sostener la economía, respaldar préstamos y renegociar deuda externa en medio de las sanciones impuestas por Estados Unidos.

Sin embargo, las exportaciones de oro venezolano a Suiza se redujeron a cero en 2017, tras la imposición de sanciones de la Unión Europea contra funcionarios del chavismo acusados de violaciones de derechos humanos y de socavar la democracia. Suiza adoptó esas medidas a inicios de 2018, aunque estas no contemplaban un embargo general sobre las importaciones de oro desde Venezuela.

Parte del metal fue redistribuido hacia otros centros de comercio, como el Reino Unido, mientras otra porción relevante llegó a Turquía, país que incrementó de forma significativa las compras de oro venezolano durante esos años.

Los registros aduaneros no permiten establecer el destino final del oro ni confirmar si ese metal continúa respaldando operaciones financieras vinculadas al antiguo régimen chavista. Tampoco esclarecen si los activos congelados recientemente guardan relación con aquellas exportaciones.

