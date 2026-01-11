HOYSuscripcion LR Focus

Entretenimiento

Exactor de ‘High School Musical’ y ‘Hannah Montana’ es arrestado por presunto delito relacionado con material ilegal de menores

Matt Prokop dio vida a Jimmie Zara en High School Musical 3: La graduación’, una de las series más exitosas de Disney.

Actor Matt Prokop cuenta con 35 años. Foto: Twitter (x)
Actor Matt Prokop cuenta con 35 años. Foto: Twitter (x)

El actor estadounidense Matt Prokop, recordado por sus participaciones en High School Musical y Hannah Montana, fue detenido en Texas por cargos relacionados con la presunta posesión de material ilegal de menores. Según informó TMZ el viernes 9 de enero, el exintérprete infantil permanece bajo custodia y no tendría derecho a fianza.

El citado medio detalló además que la detención se produjo en la víspera de Navidad y que Prokop enfrenta varios cargos, entre ellos la supuesta posesión de este tipo de material y resistencia a la autoridad durante el arresto.

lr.pe

Actor Matt Prokop es arrestado por presunta posesión de videos ilegales de menores

En la misma línea, el noticiero local 'Crossroads Today' informó que Matt Prokop fue arrestado por, presuntamente, “violar las condiciones de la fianza de un conjunto anterior de cargos presentados en 2024”. En ese sentido, TMZ precisó que “parece que las condiciones de la fianza se derivan de un arresto que reportamos inicialmente”.

Cabe recordar que en mayo de 2024, el exactor de 'Peluda venganza' y 'Un chiflado encantador' fue detenido en su ciudad natal, Victoria, Texas, tras ser acusado de una presunta agresión contra su entonces pareja. Según el portal, Prokop fue imputado por agresión familiar agravada y resistencia al arresto, aunque aclararon que “no está claro cómo habría violado las condiciones de su fianza”.

lr.pe

¿Quién es Matt Prokop?

Matt Prokop es un actor estadounidense nacido el 29 de julio de 1990 en Victoria, Texas. Inició su carrera artística a temprana edad y rápidamente logró abrirse paso en la televisión, con participaciones en producciones populares como ‘Hannah Montana’ y ‘The Office’.

Su mayor reconocimiento llegó al interpretar a Jimmie Zara en ‘High School Musical 3: La graduación’, uno de los filmes más exitosos de Disney. Más adelante, fue el protagonista de Geek Charming, película original de Disney Channel, donde compartió elenco con Sarah Hyland.

A lo largo de su trayectoria, Prokop también formó parte de series y películas como Furry Vengeance, Good Luck Charlie, Modern Family, Medium, Struck by Lightning, Green Flash y An Angel Named Billy, consolidando una carrera enfocada principalmente en producciones juveniles y televisivas.

