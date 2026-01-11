HOYSuscripcion LR Focus

Barcelona vs Real Madrid EN VIVO, final de la Supercopa de España 2026: alineaciones, horario y canal de TV del clásico español

Después de un año, Barcelona y Real Madrid volverán a enfrentarse en la final de la Supercopa de España. Sigue la transmisión del clásico español.

Barcelona y Real Madrid se enfrentarán en Arabia Saudit para definir la Supercopa de España. Foto: composición LR/Omar Neyra

VER Barcelona vs Real Madrid EN VIVO HOY | El clásico español se disputa este domingo 11 de enero por la gran final de la Supercopa de España. Ambos equipos se verán las caras en el King Abdullah Sports City de Arabia Saudita, a partir de las 2.00 p. m. (hora peruana), y la transmisión estará a cargo de las señales de América TV y Movistar Deportes; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto de este y todos los partidos de hoy a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Como en la anterior edición, blaugranas y merengues se encargarán de definir al campeón. Jugadores como Lamine Yamal, Raphinha, Vinícius Júnior y Jude Bellingham estarán desde el arranque; sin embargo, la gran duda es el goleador Kylian Mbappé, quien padeció un esguince en la rodilla.

lr.pe

¿A qué hora juega Barcelona vs Real Madrid?

En suelo peruano, el clásico Barcelona vs Real Madrid por la final de la Supercopa de España empezará a las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes, La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 4.00 p. m.
  • España: 8.00 p. m.

¿Dónde ver Barcelona vs Real Madrid?

La transmisión por TV del partido Barcelona vs Real Madrid se podrá ver a través de América TV de manera gratuita y Movistar Deportes en cable. Además, otros canales locales ofrecerán una cobertura para distintos países de Latinoamérica.

  • Argentina: Flow Sports
  • Brasil: Disney Plus
  • Colombia: Win+ Fútbol
  • Costa Rica: Sky Sports
  • Ecuador: ECDF
  • México: Sky Sports México
  • Paraguay: Flow Sports
  • Perú: América TV, Movistar Deportes
  • Uruguay: Flow Sports
  • Venezuela: Meridiano TV, Venevisión
  • Estados Unidos: ESPN Deportes, ESPN 2
  • España: Movistar+.

¿Cómo ver Barcelona vs Real Madrid por internet gratis?

Si deseas ver Barcelona vs Real Madrid online gratis, podrás hacerlo en la plataforma América tvGo, Movistar TV App y la cobertura de La República Deportes; este medio te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compromiso.

Alineaciones de Barcelona vs Real Madrid: posibles formaciones

Hansi Flick y Xabi Alonso pondrán a sus mejores futbolistas para la final de la Supercopa de España. Mbappé se entrenó con normalidad y no se descarta que pueda sumar minutos.

  • FC Barcelona: Joan García; Jules Koundé, Alejandro Balde, Eric García, Cubarsí; Fermín López, Pedri, Frenkie de Jong; Lamine Yamal, Raphina y Ferran Torres
  • Real Madrid: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Gonzalo y Vinicius.

Pronóstico de Barcelona vs Real Madrid: apuestas

Las apuestas del Barcelona vs Real Madrid le otorgan una ventaja al club culé, que es el vigente campeón del certamen.

  • Betsson: gana Barcelona (1,98), empate (3,95), gana Real Madrid (3,35)
  • Betano: gana Barcelona (2,02), empate (4,00), gana Real Madrid (3,60)
  • Bet365: gana Barcelona (1,95), empate (3,90), gana Real Madrid (3,50)
  • 1XBet: gana Barcelona (2,07), empate (4,05), gana Real Madrid (3,50)
  • Coolbet: gana Barcelona (1,99), empate (4,10), gana Real Madrid (3,53)
  • Doradobet: gana Barcelona (2,00), empate (3,80), gana Real Madrid (3,50).

Últimos partidos de Barcelona vs Real Madrid

El conjunto blaugrana solo perdió 1 de los últimos 5 enfrentamientos ante su eterno rival.

  • Real Madrid 2-1 Barcelona | LaLiga EA Sports | 26 de octubre del 2025
  • Barcelona 4-3 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 11 de mayo del 2025
  • Barcelona 3-2 Real Madrid | Copa del Rey (final) | 26 de abril del 2025
  • Real Madrid 2-5 Barcelona | Supercopa de España (final) | 12 de enero del 2024
  • Barcelona 4-0 Real Madrid | LaLiga EA Sports | 26 de octubre de 2024
