Elecciones regionales y municipales 2026: Inscripción de candidatos vence el 16 de junio según calendario del JNE
El JNE estableció que el 16 de junio es la fecha límite para la inscripción de candidatos que participarán en las elecciones regionales y municipales 2026, un hito clave del calendario electoral que define la ruta para la elección de autoridades subnacionales el 4 de octubre.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que la inscripción de candidatos para las elecciones regionales y municipales 2026 vencerá el 16 de junio de 2026, plazo en el que las organizaciones políticas deben presentar sus fórmulas y listas completas para competir por gobernaciones, alcaldías y otros cargos subnacionales.
Este calendario electoral forma parte del proceso que conduce a los comicios del 4 de octubre de 2026, fecha en la que millones de peruanos elegirán autoridades para el periodo 2027-2030 en todo el país.
Antes del cierre del plazo, los partidos y movimientos tendrán que decidir cómo seleccionarán a sus candidatos, ya sea mediante mecanismos internos o elección de delegados, en fechas fijadas por el JNE en mayo.
La inscripción de candidatos no es el único requisito del proceso: hay normas sobre paridad de género, cuotas de jóvenes y participación de comunidades originarias que las listas deben cumplir para ser admitidas.
Los partidos además enfrentan otras fechas clave del calendario, como la comunicación de la modalidad de primarias a la ONPE y la publicación oficial de admitidos antes de agosto, pasos que permiten organizar de manera ordenada el proceso hasta los comicios.
Elecciones regionales y municipales 2026: conoce el cronograma establecido por el JNE y sus fechas clave
A continuación, conoce el cronograma oficial presentado por el JNE para el desarrollo de las próximas elecciones regionales y municipales 2026:
|Actividad
|Fecha
|Descripción
|Convocatoria oficial del proceso
|7 de enero de 2026
|El Gobierno convocó a las elecciones regionales y municipales 2026 mediante un decreto supremo. Fecha límita para que las organizaciones políticas soliciten inscripción en el ROP del JNE.
|Inscripción de alianzas electorales
|Hasta el 17 de enero de 2026
|Plazo para que agrupaciones soliciten la inscripción de alianzas ante el JNE.
|Plazo para comunicar modalidad de primarias ante la ONPE
|16 de febrero de 2026
|Fecha límite para que partidos y movimientos comuniquen cómo elegirán a sus candidatos.
|Cierre del padrón electoral por parte del RENIEC
|7 de abril de 2026
|Último día para el padrón electoral que usará ONPE en los comicios.
|Elecciones primarias
|17 y 24 de mayo de 2026
|Fechas en que las agrupaciones realizarán elecciones internas si así lo decidieron.
|Proclamación de resultados de primarias
|Hasta el 1 de junio de 2026
|Fecha para presentar y oficializar los resultados de las primarias.
|Presentación de listas de candidatos
|16 de junio de 2026
|Último día para la presentación de listas completas de candidatos ante el JNE/ONPE.
|Publicación de admitidos
|Hasta el 5 de agosto de 2026
|Fecha límite para que el JNE/ONPE publique las listas de candidatos admitidos.
|Sorteo de miembros de mesa
|26 de julio de 2026
|Jornada en la que la ONPE programa y publica el sorteo oficial de quienes servirán como miembros de mesa.
|Elecciones regionales y municipales
|4 de octubre de 2026
|Día de la votación nacional para elegir autoridades regionales y municipales.