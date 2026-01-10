Elecciones regionales y municipales 2026: Inscripción de candidatos vence el 16 de junio según calendario del JNE

Las elecciones regionales y municipales se realizarán el próximo 4 de octubre. Foto: composición LR | Composición Wapa

Las elecciones regionales y municipales se realizarán el próximo 4 de octubre. Foto: composición LR | Composición Wapa

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) confirmó que la inscripción de candidatos para las elecciones regionales y municipales 2026 vencerá el 16 de junio de 2026, plazo en el que las organizaciones políticas deben presentar sus fórmulas y listas completas para competir por gobernaciones, alcaldías y otros cargos subnacionales.

Este calendario electoral forma parte del proceso que conduce a los comicios del 4 de octubre de 2026, fecha en la que millones de peruanos elegirán autoridades para el periodo 2027-2030 en todo el país.

Antes del cierre del plazo, los partidos y movimientos tendrán que decidir cómo seleccionarán a sus candidatos, ya sea mediante mecanismos internos o elección de delegados, en fechas fijadas por el JNE en mayo.

La inscripción de candidatos no es el único requisito del proceso: hay normas sobre paridad de género, cuotas de jóvenes y participación de comunidades originarias que las listas deben cumplir para ser admitidas.

Los partidos además enfrentan otras fechas clave del calendario, como la comunicación de la modalidad de primarias a la ONPE y la publicación oficial de admitidos antes de agosto, pasos que permiten organizar de manera ordenada el proceso hasta los comicios.

Elecciones regionales y municipales 2026: conoce el cronograma establecido por el JNE y sus fechas clave

A continuación, conoce el cronograma oficial presentado por el JNE para el desarrollo de las próximas elecciones regionales y municipales 2026: