Congresista de EEUU acusa a Petro de colaborar con Cartel de los Soles tras negar su existencia: "Acaba de firmar su sentencia"
Colombia podría presentar problemas en sus relaciones diplomáticas con EE.UU. ante nuevo problema internacional.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, protagoniza una nueva disputa internacional al negar la existencia del Cartel de los Soles desde su cuenta de X.
En respuesta a ello, Carlos Gimenez, congresista americano, aclaró que el Congreso de Estados Unidos condena las declaraciones de Petro como algo grave. "Gustavo Petro acaba de firmar su propia sentencia", aseguró Gimenez
Congresista de Estados Unidos arremete contra Gustavo Petro. Foto: X.
Petro niega existencia del Cartel de los Soles
Gustavo Petro acusó a la extrema derecha de usar al Cartel de los Soles como una "excusa ficticia" para intentar derribar gobiernos que no siguen sus órdenes.
"El paso de cocaína colombiana por Venezuela, lo controla la Junta del narcotráfico y sus capos viven en Europa y Oriente Medio", aseguró el mandatario de Colombia.
Gustavo Petro propone una alianza entre Estados Unidos, Venezuela y Colombia contra el narcotráfico. Foto: X.
Petro podría afrontar la justicia federal de EE.UU.
Las tensiones entre ambos gobiernos no solo surgió por esas afirmaciones de Gustavo Petro. El congresista Carlos Gimenez también se refirió a las recientes declaraciones de Diosdado Cabello, quien anunció el envío de 15.000 militares venezolanos a la frontera colombiana como una alianza binacional.
Cabello dijo que el Gobierno de Colombia sabía de esta medida y se mostraron participes al acuerdo militar. Ante ello, Gimenez etiqueto al presidente colombiano preguntándole si es cierto lo afirmado por Diosdado.
"Si Petro coopera con Diosdado y el Cartel de los Soles, sería cómplice de una empresa narcotraficante trasnacional y podrá ser imputado por la justicia americana", sentenció Carlos Gimenez en X.
Carlos Gimenez lanza dura advertencia a Gustavo Petro. Foto: X.