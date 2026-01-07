Minedu ya fijó fecha para el inicio de clases 2026: revisa el calendario escolar

Las clases escolares este año iniciarán el lunes 16 de marzo, según el cronograma oficial del Minedu. | Andina

Las clases escolares este año iniciarán el lunes 16 de marzo, según el cronograma oficial del Minedu. | Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció el calendario oficial del Año Escolar 2026, que regirá para las instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional. Según lo dispuesto, las clases escolares iniciarán el lunes 16 de marzo y culminarán el viernes 18 de diciembre de 2026.

La medida se encuentra contemplada en la Resolución Ministerial N.° 501, mediante la cual se aprueban los lineamientos para la prestación del servicio educativo. Esta norma detalla la organización del año académico, incluyendo los periodos de clases y las semanas de gestión destinadas al trabajo administrativo y pedagógico del personal educativo.

TE RECOMENDAMOS Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

Año Escolar 2026 estará conformado por 36 semanas lectivas

De acuerdo con el Minedu, el Año Escolar 2026 estará conformado por 36 semanas lectivas, dedicadas al desarrollo de clases, y ocho semanas de gestión, orientadas a la planificación, evaluación de avances y fortalecimiento de la labor institucional.

El calendario se iniciará con un primer bloque de semanas de gestión, del 2 al 13 de marzo, previo al ingreso de los estudiantes. Posteriormente, el primer bloque de clases se desarrollará del 16 de marzo al 15 de mayo, seguido de una semana de gestión del 18 al 22 de mayo.

El segundo bloque de semanas lectivas irá del 25 de mayo al 24 de julio, mientras que el tercer periodo de clases se extenderá del 10 de agosto al 9 de octubre, tras un nuevo bloque de gestión programado del 27 de julio al 7 de agosto. El último tramo de clases se llevará a cabo del 19 de octubre al 18 de diciembre, seguido de un bloque final de gestión del 21 al 31 de diciembre.

El Minedu precisó que las semanas de gestión permitirán a las instituciones educativas revisar el cumplimiento de objetivos, evaluar el desempeño académico y fortalecer la organización interna, en concordancia con los periodos de descanso establecidos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.