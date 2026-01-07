HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 TITULARES EN LA REPÚBLICA EDICIÓN CENTRAL | #TLR

Sociedad

Minedu ya fijó fecha para el inicio de clases 2026: revisa el calendario escolar

La resolución ministerial N.° 501 detalla la organización del año escolar, incluyendo 36 semanas lectivas y ocho semanas de gestión para la planificación y evaluación educativa.

Las clases escolares este año iniciarán el lunes 16 de marzo, según el cronograma oficial del Minedu.
Las clases escolares este año iniciarán el lunes 16 de marzo, según el cronograma oficial del Minedu. | Andina

El Ministerio de Educación (Minedu) estableció el calendario oficial del Año Escolar 2026, que regirá para las instituciones educativas públicas y privadas a nivel nacional. Según lo dispuesto, las clases escolares iniciarán el lunes 16 de marzo y culminarán el viernes 18 de diciembre de 2026.

La medida se encuentra contemplada en la Resolución Ministerial N.° 501, mediante la cual se aprueban los lineamientos para la prestación del servicio educativo. Esta norma detalla la organización del año académico, incluyendo los periodos de clases y las semanas de gestión destinadas al trabajo administrativo y pedagógico del personal educativo.

TE RECOMENDAMOS

Kira Alcarraz bajo denuncia y candidatos puestos a prueba | Arde Troya con Juliana Oxenford

PUEDES VER: Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

lr.pe

Año Escolar 2026 estará conformado por 36 semanas lectivas

De acuerdo con el Minedu, el Año Escolar 2026 estará conformado por 36 semanas lectivas, dedicadas al desarrollo de clases, y ocho semanas de gestión, orientadas a la planificación, evaluación de avances y fortalecimiento de la labor institucional.

El calendario se iniciará con un primer bloque de semanas de gestión, del 2 al 13 de marzo, previo al ingreso de los estudiantes. Posteriormente, el primer bloque de clases se desarrollará del 16 de marzo al 15 de mayo, seguido de una semana de gestión del 18 al 22 de mayo.

PUEDES VER: Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

lr.pe

El segundo bloque de semanas lectivas irá del 25 de mayo al 24 de julio, mientras que el tercer periodo de clases se extenderá del 10 de agosto al 9 de octubre, tras un nuevo bloque de gestión programado del 27 de julio al 7 de agosto. El último tramo de clases se llevará a cabo del 19 de octubre al 18 de diciembre, seguido de un bloque final de gestión del 21 al 31 de diciembre.

El Minedu precisó que las semanas de gestión permitirán a las instituciones educativas revisar el cumplimiento de objetivos, evaluar el desempeño académico y fortalecer la organización interna, en concordancia con los periodos de descanso establecidos.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

Notas relacionadas
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Matrícula escolar digital 2026 inicia el 19 de enero en colegios públicos, según Minedu

Matrícula escolar digital 2026 inicia el 19 de enero en colegios públicos, según Minedu

LEER MÁS
Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

Cambios en el pasaporte peruano: a quiénes aplica y que significa la modificación de categorías

LEER MÁS
Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

Consulta de vehículos en Sunarp con solo tu nombre y apellido en 4 sencillos pasos

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

Cambio en las vacaciones de los colegios en 2026: Minedu confirma el cronograma de clases y descansos

LEER MÁS
Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

Sueldo docente en 2026: Minedu fija nuevos montos para CPM y profesores contratados

LEER MÁS
Avión de Latam que salió de Lima sufrió la explosión de ocho llantas tras brusco aterrizaje en Atlanta

Avión de Latam que salió de Lima sufrió la explosión de ocho llantas tras brusco aterrizaje en Atlanta

LEER MÁS
Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

Más de 600 mil DNI electrónicos gratis en 2026: Reniec explica quiénes serán beneficiados

LEER MÁS
Digesa informa retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

Digesa informa retiro de conocida leche infantil en polvo y exhorta "no comprar ni consumir" por posibles riesgos en salud

LEER MÁS
Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

Trámite gratuito de DNI electrónico en enero: Reniec informa sedes y requisitos

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Este grupo de postulantes a San Marcos no podrán alcanzar una vacante en el examen de admisión 2026

¿'Spring Fever' está en Netflix?: dónde ver online gratis el k-drama de Ahn Bo Hyun y Lee Joo Bin

'Mi ídolo' capítulos 5 y 6 en español latino completo: a qué hora salen y dónde ver el k-drama

Sociedad

Este grupo de postulantes a San Marcos no podrán alcanzar una vacante en el examen de admisión 2026

Promoción del DNI electrónico 3.0 a S/ 30: ¿hasta qué mes del 2026 estará vigente, según Reniec?

¿Mi hijo puede ingresar a inicial si cumple 3 años hasta el 31 de marzo? Esto responde el Minedu sobre el Año escolar 2026

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Dictan 18 meses de prisión preventiva para menor implicado en crimen del periodista Juan Núñez

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

José Antonio Kast pidió a José Jerí apoyo para frenar migración irregular, crimen organizado y minería ilegal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025