El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó un decreto que ofrece una protección especial a los activos venezolanos, incluidos los ingresos por petróleo depositados en su país, para evitar que puedan ser embargados.

Según la Casa Blanca, a través de una fecha informativa, la medida, firmada el último viernes, busca "promover los objetivos de política exterior estadounidense".

El pedido del mandatario a ejecutivos petroleros

La medida se anunció después de una reunión que el presidente Donald Trump sostuvo en Washington con altos ejecutivos del sector petrolero, a quienes les pidió que consideren invertir en Venezuela. Sin embargo, la propuesta fue recibida con cautela. El director general de ExxonMobil, Darren Woods, afirmó que "es imposible invertir" sin antes cambiar las reglas comerciales y legales que rigen en ese país.

ExxonMobil y ConocoPhillips salieron de territorio venezolano en el año 2007, tras rechazar la exigencia del entonces presidente Hugo Chávez de ceder el control mayoritario de sus operaciones al Estado. Desde entonces llevan años intentando recuperar las inversiones que aseguran que el país les debe. Mientras tanto, Chevron es la única empresa petrolera estadounidense que todavía opera allí con licencia vigente.

"El presidente Trump está previniendo la incautación de los ingresos petroleros venezolanos que podría socavar los esfuerzos críticos de Estados Unidos para asegurar la estabilidad económica y política en Venezuela", señaló la Casa Blanca. Sancionado por Washington desde 2019, Venezuela cuenta con alrededor de una quinta parte de las reservas de petróleo del mundo y fue en su momento un importante proveedor de crudo a Estados Unidos.

Trump anuncia millonaria inversión petrolera

Trump anunció que las grandes compañías petroleras invertirán al menos US$100.000 millones en Venezuela. Sin embargo, varios líderes de la industria se han mostrado escépticos sobre si realmente comprometerán tanto dinero a largo plazo para reconstruir la deteriorada infraestructura energética del país.

Por otra parte, el republicano publicó en su cuenta de Truth Social que decidió cancelar una segunda oleada de ataques militares contra Venezuela, tras la operación que terminó con la detención del dictador Nicolás Maduro. En ese sentido, destacó que la aparente cooperación de Caracas fue un factor clave para no seguir adelante con más acciones ofensivas.

Venezuela y Estados Unidos retoman relaciones diplomáticas

El gobierno de Venezuela informó que ha iniciado un “proceso exploratorio de carácter diplomático” con Estados Unidos, con el objetivo de restablecer misiones diplomáticas en ambos países. Según un comunicado de la Cancillería, este acercamiento también busca abordar las consecuencias de lo que Caracas califica como una “agresión” y el “secuestro” de Maduro durante un operativo militar estadounidense.

En el comunicado se confirmó que una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado llegó a Venezuela para hacer "evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a la función diplomática". De igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos viajará a Estados Unidos para cumplir las "labores correspondientes".