Mundo

Petro contra Trump tras enviar buques cerca de Venezuela: "Utilizan el narcotráfico como excusa para una invasión militar"

Gustavo Petro nuevamente se refirió al conflicto entre Venezuela y EE.UU. durante la Cumbre Amazónica con Lula y Arce.

Gustavo Petro arremetió nuevamente contra Trump para referirse al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos.
Gustavo Petro arremetió nuevamente contra Trump para referirse al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. | composición LR

El 22 de agosto fue el encuentro de los presidentes de América Latina para la defensa de la selva Amazónica. En este evento, el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, aprovechó en referirse al conflicto Estados Unidos-Venezuela y afirmar que Donald Trump estaría usando "narcotráfico como excusa para una invasión militar".

"Es que me parece que es absolutamente esencial que los ministerios de defensa, o como se llamen en nuestros diversos países de Suramérica, de Latinoamérica y del Caribe, los ejércitos, las inteligencias policiales, se puedan coordinar en la lucha contra los enemigos de la selva amazónica, uno de los cuales es narcotráfico y mafia", añadió en el evento.

PUEDES VER: Petro advierte que invasión de EEUU a Venezuela lo convertiría en otra Siria y arrastraría a Colombia: "Los gringos están en la olla"

lr.pe

Petro contra la estrategia del gobierno de Trump

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no dudó en aprovechar unos minutos para referirse al conflicto entre Venezuela y Estados Unidos, al que criticó por desplegar buques destructores cerca de las costas de Venezuela, como parte de su plan contra los cárteles del narcotráfico.

Sin mencionar nombres, el mandatario colombiano afirmó que la estrategia contra el narcotráfico es una excusa del Gobierno de Trump para realizar una invasión militar, empezando por Venezuela, ya que se trataría de un peligro mayor al vincularse al dictador Nicolás Maduro con el Cártel de los Soles.

PUEDES VER: Así son los 6 buques de guerra que Estados Unidos desplegó frente a Venezuela: lanzadores de misiles, cañones y más

lr.pe

Petro desestima vínculo de Maduro con Cartel de los Soles

Gustavo Petro se pronunció nuevamente pocos días después de que, a través de su cuenta en X, defendiera a Nicolás Maduro y niegue la existencia del "Cartel de los Soles".

"Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela no es el "cartel de los soles", esa es una mentira como las armas de destrucción masiva de Irak, y solo sirve para invadir países. Quien maneja el tráfico de cocaína por Venezuela son los mismos que manejan el tráfico de cocaína del Catatumbo, los llanos y la Sabana de Bogotá, se llaman la Junta del Narcotráfico y el gobierno de los EE.UU. y las inteligencias de Europa tienen desde hace tiempo la información", escribió Petro en X.

PUEDES VER: Liberan de prisión a Kilmar Ábrego García, inmigrante salvadoreño deportado por "error" de EEUU, y se espera su juicio

lr.pe

¿Cuáles son los 3 destructores de USA desplegados cerca de Venezuela?

Cada uno de los tres buques destructores enviados por Estados Unidos al Caribe tiene una historia particular:

USS Gravely (DDG-107)

  • Serie Flight IIA, con hangar para dos helicópteros.
  • Honra al Vicealmirante Samuel L. Gravely Jr., primer afroamericano en comandar un buque de guerra y en alcanzar el rango de almirante.

USS Jason Dunham (DDG-109)

  • También parte de la serie Flight IIA.
  • Nombrado en memoria del Cabo Jason Dunham, héroe de la Guerra de Irak y receptor póstumo de la Medalla de Honor.

USS Sampson (DDG-102)

  • Tercer buque en llevar este nombre, en honor al Contraalmirante William T. Sampson, protagonista de la Guerra hispano-estadounidense.
  • Representa la continuidad histórica de la clase Arleigh Burke en la Armada.

Los 3 buques anfibios de EE.UU. contra Venezuela

Estos anfibios no tienen la misma potencia de guerra que los buques destructores, pero son clave porque transportan tropas, vehículos y aeronaves para operaciones de invasión o despliegue inmediato.

  1. USS San Antonio (LPD-17)
    • Puede llevar 699 Marines + 360 marineros.
    • Capacidad para helicópteros CH-46 o aviones MV-22 Osprey.
    • 14 vehículos de expedición de combate.
    • Armamento defensivo: cañones de 30 mm y misiles RAM.
  2. USS Iwo Jima (LHD-7)
    • Buque insignia del grupo anfibio.
    • Puede transportar hasta 1.894 Marines.
    • Plataforma de aterrizaje de 42 metros para aeronaves.
    • Armamento: misiles Sea Sparrow, RAM, sistemas CIWS Phalanx (antimisiles), cañones MK-38.
  3. USS Fort Lauderdale (LPD-28)
    • Especializado en operaciones especiales y desembarcos.
    • Usa embarcaciones LCAC (cojines de aire de desembarco).
    • Permite el aterrizaje de helicópteros para tropas y equipos


