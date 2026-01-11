Presidente del Consejo de Ministros minimiza paro de transportintas y los acusa de integrar bandas criminales

Ernesto Álvarez minimiza paro de transportistas del 15 de enero y los vincula con bandas criminales. Foto: composición LR

Ernesto Álvarez minimiza paro de transportistas del 15 de enero y los vincula con bandas criminales. Foto: composición LR

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Ernesto Álvarez, precisó en diálogo con Panamericana que habría transportistas coludidos con bandas criminales a quienes le estarían otorgando información que favorece las extorsiones.

"Así como hay malos policías, hay malos fiscales, también hay malos transportistas que están en algunos ámbitos (...) que dan información o integran incluso las bandas criminales", expresó el primer ministro, para luego asegurar que a pesar de que mantiene constante comunicación con el representante del sector, Martín Ojeda, esto no impedirá que el paro de transportistas se suspenda. "Ellos no suspenden sus paros. Una vez que lo anuncian, no lo suspenden", precisó.

¿Qué dijo Ernesto Álvarez sobre el paro de transportistas?

El presidente del Consejo de Ministros también aseguró que el paro de transportistas tiene motivaciones políticas vinculadas a las elecciones que se realizarán este 2026.

"Sí, hay un tema político, hay un tema de apremio por la campaña (electoral), no solamente la de las elecciones parlamentarias que empiezan, también por las elecciones regionales y municipales. Hay muchos intereses políticos de por medio, además de la dinámica interna dentro de la misma actividad de transportes donde hay pugnas, donde hay fuertes intereses contradictorios", precisó Álvarez.

Asimismo, sustentó su respuesta asegurando que un paro no solucionará el tema de la inseguridad ni de las extorsiones.

¿Habrá paro de transportistas el 15 de enero en Perú?

Sí, diversos gremios de transportistas en Lima y Callao han confirmado una paralización para este jueves 15 de enero de 2026. La medida responde principalmente al incremento de extorsiones y asesinatos que afectan al sector.

La organización Transportes Unidos, que agrupa a más de 250 empresas, ratificó la medida. “No se va a modificar por ningún tipo de reunión. Queda establecido el 15 y el 15 será”, expresó Martín Ojeda, representante del gremio, el pasado 9 de enero.