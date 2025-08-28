HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Régimen de Nicolás Maduro dice prepararse "para lo peor" ante despliegue de buques de Estados Unidos

El refuerzo del despliegue militar de Estados Unidos coincide con las denuncias del régimen chavista ante la ONU y con el uso de publicidad para proyectar apoyo popular interno.

Gobierno de Venezuela se prepara para "lo peor" respecto al despliegue militar de EE. UU.
Gobierno de Venezuela se prepara para "lo peor" respecto al despliegue militar de EE. UU. | Composición LR

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, admitió el miércoles 27 de agosto que el chavismo ha reforzado sus preparativos ante el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, una operación orientada a frenar el narcotráfico regional. El PSUV, fundado por Hugo Chávez, es la principal fuerza política que sostiene al actual régimen.

Durante su programa Con el mazo dando, transmitido por la estatal VTV, Cabello afirmó que se preparan "para lo peor", en alusión directa a la presión internacional sobre las estructuras del Cartel de los Soles, una red vinculada a altos mandos militares y civiles del oficialismo, señalada por su rol en el tráfico de drogas hacia Centroamérica y Norteamérica.

PUEDES VER: Escepticismo y crisis económica: la visión venezolana ante la tensión con Estados Unidos, según expertos

lr.pe

El régimen se declara en "alerta máxima" tras operación militar de EE. UU.

El régimen de Maduro se declaró en estado de "alerta máxima" tras el despliegue de buques y tropas estadounidenses en aguas del Caribe. Esta operación, liderada por Washington, busca frenar las rutas de tráfico de cocaína que salen desde Venezuela, muchas de las cuales están presuntamente controladas por el Cartel de los Soles.

En respuesta, la cúpula chavista ha intensificado sus acciones internas, presentando el alistamiento en la Milicia Nacional Bolivariana como una respuesta de defensa nacional. Cabello aseguró que estas jornadas de reclutamiento fueron "históricas" y que "nadie fue obligado" a participar, aunque opositores denuncian que se trata de una estrategia propagandística.

PUEDES VER: Refuerzan vigilancia dentro del domicilio de Bolsonaro: Policía Federal de Brasil suma agentes ante posible "riesgo de fuga"

lr.pe

Estados Unidos endurece su presión con sanciones y recompensas millonarias

Desde marzo de 2020, el Departamento de Estado de EE. UU. ofrecía hasta 15 millones de dólares por información para arrestar a Nicolás Maduro, acusado de narco-terrorismo. La recompensa subió a 25 millones tras su reelección en enero y se duplicó a 50 millones el 7 de agosto, según anunció la fiscal general Pam Bondi.

Paralelamente, Estados Unidos mantiene sanciones económicas desde mediados de la década de 2000. El embargo al acceso financiero se extendió en 2017 para bloquear bonos venezolanos, y desde 2019 incluye restricciones al sector petrolero y figuras del régimen.

En el ámbito diplomático, Venezuela ha sido objetivo de críticas en organismos como la OEA y la ONU por violaciones de derechos humanos. Estas sanciones y presiones conforman un cerco continuo destinado a aislar políticamente al régimen y limitar sus recursos estratégicos a nivel global.

PUEDES VER: Evacúan a Javier Milei tras ataque a su caravana con piedras y botellas durante un acto de campaña en Argentina

lr.pe

El chavismo lleva su queja a la ONU y endurece su discurso contra la oposición

El martes 26 de agosto, el régimen venezolano denunció ante la ONU el despliegue de un crucero lanzamisiles y un submarino nuclear estadounidense en el Caribe. Caracas calificó la maniobra como una amenaza a la paz regional y apeló al Tratado de Tlatelolco, que prohíbe armas nucleares en América Latina.

La denuncia se produjo en el marco del operativo militar de Estados Unidos contra el narcotráfico, que incluye patrullaje naval frente a costas venezolanas. Con esta acción, el chavismo busca proyectarse como víctima de una agresión internacional y sumar respaldo en organismos multilaterales.

Mientras tanto, el discurso oficial se ha endurecido. En su programa, Diosdado Cabello arremetió contra María Corina Machado, acusándola de "minimizar" la defensa nacional. El chavismo refuerza así su narrativa interna ante un creciente aislamiento externo.

