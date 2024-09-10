HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Los eventos provocados por el terrorismo han tenido fuerte impacto, dejando millones de muertos a nivel mundial. Algunos de estos hechos son recordados incluso 20 años después producto de su magnitud y relevancia histórica.

El atentado duró a rededor de 4 horas y ha sido el más recordado del mundo. Foto: composición LR/IA
El atentado duró a rededor de 4 horas y ha sido el más recordado del mundo. Foto: composición LR/IA

Los atentados terroristas tienen un impacto profundo y duradero en el mundo, afectando tanto a nivel individual como global. La consecuencia más inmediata es la pérdida de vidas humanas, junto con traumas psicológicos que sufren los sobrevivientes, testigos y familiares.

En este escenario se llevó a cabo uno de los escenarios más trágicos de la historia, hoy en día considerado el que más víctimas mortales ha dejado, incluso superando a los atentados ocurridos desde en Israel desde el 7 de octubre.

19 terroristas fueron responsables de este trágico suceso. Foto: National Geographic

19 terroristas fueron responsables de este trágico suceso. Foto: National Geographic

¿Cuál es el atentado con más víctimas de la historia?

Han transcurrido más de 20 años desde los atentados del 11 de septiembre de 2001, y su impacto sigue profundamente arraigado en la memoria colectiva. Estos ataques no solo ocasionaron enormes pérdidas materiales, valoradas en miles de millones de dólares, sino que también cobraron la vida de cerca de 3.000 personas, marcando una de las tragedias más devastadoras en la historia de Estados Unidos.

Han pasado exactamente 23 años desde el atentado del 11 de septiembre. Foto: CNN

Han pasado exactamente 23 años desde el atentado del 11 de septiembre. Foto: CNN

Además de las pérdidas humanas y económicas, los atentados fueron un punto de inflexión en la política global. Este evento dio inicio a una nueva etapa en la lucha contra el terrorismo, con consecuencias que redefinieron las relaciones internacionales, las estrategias de seguridad y las intervenciones militares. El 11 de septiembre no solo transformó la vida cotidiana y la seguridad interna de muchas naciones, sino que también dejó una huella indeleble en la historia contemporánea.

¿Qué pasó la mañana del 11 de septiembre?

Según diversos informes, los 19 terroristas responsables de los atentados del 11 de septiembre llegaron a Estados Unidos varios meses antes de ejecutar su plan. Se dividieron en cuatro grupos y coordinaron sus movimientos para poner en marcha el ataque el 11 de septiembre, comenzando alrededor de las 6:00 a.m.

Mohamed Atta, quien lideraba el primer grupo, arribó al Aeropuerto Internacional Logan, en Boston, Massachusetts, acompañado de otros cuatro secuestradores. Su objetivo fue el vuelo 11 de American Airlines, que tenía como destino Los Ángeles. A las 8:46 a.m. (hora local), el avión fue estrellado contra la Torre Norte del World Trade Center en Nueva York, iniciando así una serie de ataques coordinados que sacudirían al mundo entero.

La cronología de lo ocurrido el 11 septiembre. Foto: Statista

La cronología de lo ocurrido el 11 septiembre. Foto: Statista

El segundo vuelo secuestrado, también desde el Aeropuerto de Boston por cinco terroristas, fue el vuelo 175 de United Airlines, cuyo destino era Los Ángeles. Al igual que el primero, este avión no llegó a su destino y se estrelló contra la Torre Sur del World Trade Center a las 9:03 a.m. A diferencia del impacto en la Torre Norte, el daño en la Torre Sur fue relativamente menor en cuanto a víctimas, ya que cientos de personas habían comenzado a evacuar tras el primer ataque.

El tercer avión, el vuelo 77 de American Airlines, también con destino a Los Ángeles, fue secuestrado por cinco terroristas en el Aeropuerto Internacional de Washington. A las 9:43 a.m., el avión impactó deliberadamente contra el Pentágono, en Arlington, Virginia, cerca de Washington D.C., golpeando el corazón militar del país y aumentando la escala del ataque.

El cuarto y último avión, el vuelo 93 de United Airlines, fue tomado por cuatro terroristas en el Aeropuerto Internacional Libertad, en Newark, Nueva Jersey, con destino a San Francisco. Debido a su proximidad a Washington D.C., se cree que el objetivo de este vuelo era el Capitolio o incluso la Casa Blanca. Sin embargo, los pasajeros, conscientes de los ataques anteriores, se enfrentaron a los secuestradores y evitaron que alcanzaran su objetivo. El avión se estrelló en un campo cerca de Shanksville, Pennsylvania, a las 10:06 a.m., evitando una tragedia aún mayor en la capital del país.

