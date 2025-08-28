HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

“Maduro no es un presidente legítimo”: EEUU no descarta tomar acciones militares sobre Venezuela para combatir el narcotráfico

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece $50 millones por información que conduzca a la captura de Maduro.

Donald Trump no descarta invadir Venezuela.
Donald Trump no descarta invadir Venezuela. | Composición LR

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, reafirmó este 28 de agosto la postura del Gobierno de Donald Trump frente a las recientes decisiones militares para combatir el narcotráfico en el Caribe, vinculado al régimen de Nicolás Maduro. “El régimen de Maduro no es legítimo. Es un cártel narco-terrorista”, declaró.

Durante una conferencia de prensa, Leavitt no descartó que Estados Unidos tome una decisión sobre una posible invasión o un ataque militar contra Venezuela, tras el despliegue de destructores y buques de guerra cerca de sus costas.

Estados Unidos no descarta una intervención militar en Venezuela

Según un reciente reportaje de The Washington Post, la administración de Trump envió ocho buques de guerra con dirección a Venezuela para aumentar la presión sobre el régimen de Maduro. Ante este movimiento militar, Leavitt fue consultada si el mandatario republicano iniciará una ofensiva directa.

“No me adelantaré al presidente con respecto a ninguna acción militar”, respondió la portavoz de la Casa Blanca, al tiempo que subrayó que distintas naciones, como Argentina, Paraguay y Ecuador, expresaron su apoyo a las recientes decisiones diplomáticas.

Sin embargo, advirtió que Trump, de ser necesario, está dispuesto a “utilizar todos los recursos del poder estadounidense para impedir que las drogas continúen ingresando a Estados Unidos”.

Discurso de Nicolás Maduro ante la ofensiva de Estados Unidos. Fuente: Composición LR

Estados Unidos considera a Nicolás Maduro un presidente ilegítimo

La representante del Gobierno recalcó que “Maduro no es un presidente legítimo” y que, por lo tanto, su “régimen no es el gobierno legítimo”, al que responsabilizó de traficar drogas con conexiones internacionales y de operar como un cártel narco-terrorista.

El Departamento de Estado, a cargo de Marco Rubio, ofreció una recompensa de US$50 millones por información que lleve a la captura de Maduro, acusado de liderar el Cártel de los Soles.

Rubio indicó que Estados Unidos está preparado para asumir el liderazgo en la ofensiva contra el narcotráfico, que "envenena" las calles del territorio norteamericano. 

