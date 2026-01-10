HOYSuscripcion LR Focus

Cine y series

Película peruana 'Uyariy' suma nuevas funciones tras controversia con Cineplanet: ¿en qué salas está disponible?

Aunque la cadena de cine más grande del Perú repuso el documental de Javier Corcuera en algunas ciudades del sur, la película continúa sin ser programada en Lima.

Nuevas proyecciones de Uyariy Foto: Composición LR
Tras un intenso reclamo ciudadano en redes sociales, el documental peruano 'Uyariy'- que retrata las muertes ocurridas durante las protestas sociales de 2022 y 2023 en Puno - sumó nuevas funciones en diversas salas del país. La controversia surgió luego de que Cineplanet retirara el documental de su cartelera sin motivo alguno. Aunque la cadena de cine repuso la cinta de Javier Corcuera en algunas ciudades del sur del país, continúa sin ser programada en salas de la capital.

Durante su estreno comercial el jueves 8 de enero, el documental 'Uyariy' solo estuvo disponible en Cinemark Jockey Plaza (tres funciones), Cinemark Mall Plaza Bellavista (dos funciones), UVK San Martín (tres funciones) y Cinépolis Larcomar (una función). Sin embargo, para hoy, sábado 10 de enero, se incorporaron nuevas salas, como Cinemark Angamos, Cinemark Gamarra, Cinemark Mall Plaza Comas, Movietime Premium Basadre, Cinestar Breña, UVK El Agustino, Cinemark Megaplaza, Cinemark Plaza Lima Sur y UVK Platino Panorama.

PUEDES VER: Estrenos de cine peruano en enero 2026: lista de películas y fechas de estreno

lr.pe

Horarios confirmados de 'Uyariy' en Lima, Arequipa, Cusco, Puno y Juliaca

Lima:

Cinemark Jockey Plaza
 2:00 p.m. – 4:10 p.m. – 6:20 p.m. – 8:30 p.m.

Cinemark Mall Plaza Bellavista
 4:10 p.m. – 6:10 p.m. – 8:30 p.m. – 10:40 p.m.

UVK San Martín
 2:40 p.m. – 4:20 p.m. – 6:50 p.m. – 9:00 p.m.

Cinépolis Larcomar
 2:45 p.m. – 7:50 p.m.

Cinemark Angamos
 4:10 p.m. – 7:50 p.m.

Cinemark Gamarra
 6:20 p.m.

Cinemark Mall Plaza Comas
 2:20 p.m. – 7:20 p.m.

Movietime Premium Basadre
 7:20 p.m.

Cinestar Breña
 5:15 p.m.

UVK El Agustino
 9:30 p.m.

Cinemark Megaplaza
 2:50 p.m. – 9:40 p.m.

Cinemark Plaza Lima Sur (Chorrillos)
 5:10 p.m.

UVK Platino Panorama
 3:00 p.m. – 5:15 p.m.

Arequipa:

Cinépolis
 9:30 p.m.

Cinemark Mall Aventura Plaza
 1:00 p.m. – 4:10 p.m. – 10:00 p.m.

Juliaca:

Cineplanet
 3:20 p.m. – 7:40 p.m.

Puno:

Cineplanet
 5:10 p.m. – 7:40 p.m.

Cusco:

Cineplanet
 2:30 p.m. – 4:40 p.m. – 7:00 p.m.

PUEDES VER: Saskia Bernaola se pronuncia sobre su debut como directora de cine con 'Mi mejor enemiga': 'Es una enorme responsabilidad'

lr.pe

¿Por qué 'Uyariy' enfrentó restricciones en cartelera?

Hasta el momento, Cineplanet no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el retiro abrupto del documental de su cartelera. Aunque inicialmente estaba programado para proyectarse en salas de Lima, la cadena de cine eliminó todas las funciones el mismo día su estreno.

Al sábado 10 de enero, la situación continúa igual: Cineplanet ha ampliado la exhibición en algunas ciudades del sur, pero no ha reincorporado 'Uyariy' en ninguna sala de la capital.

Cientos de usuarios en redes sociales calificaron la acción como un acto de censura. Según expresaron, cuando una película que documenta violaciones de derechos humanos y muertes es retirada de último minuto, el mensaje es claro: hay historias que algunos prefieren mantener en silencio.

