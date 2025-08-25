Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre
La Embajada de EE.UU. podría facilitar la visa de no inmigrantes a peruanos al momento de requerir una entrevista.
- Este es el país que más paltas le compra a Perú en 2025: compraron 50 toneladas más que en 2024 y supera a EEUU
- Rapero Lil Nas X es acusado de 4 delitos graves tras ser arrestado por enfrentarse a la Policía de Los Angeles
Con el reciente anuncio de la Embajada de Estados Unidos, muchos peruanos tienen en la mira las nuevas medidas para la visa de no inmigrantes que te permite viajar al país estadounidense.
La entrevista con un oficial consular pone en suspenso los resultados que puedan obtener para la visa americana. Sin embargo, los ciudadanos de Perú pueden exonerar este crucial paso en sus trámites.
PUEDES VER: USCIS lanza herramienta para que inmigrantes evalúen si califican a la ciudadanía americana en EEUU: lista de preguntas
¿Cómo los peruanos podrán exonerar la entrevista para visas de no inmigrantes?
La Embajada de Estados Unidos compartió ciertos casos que permitirán a los inmigrantes peruanos librarse de la entrevista para la visa de no inmigrante.
- Visas A-1, A-2, C-3 (con excepciones), G-1 a G-4, NATO 1-6 y TECRO E-1.
- Visas de tipo diplomático u oficial.
- Renovaciones de visa B-1/B-2 hasta 12 meses después del vencimiento de la visa anterior si la visa anterior tenía validez completa y se obtuvo con más de 18 años (los oficiales consulares pueden requerir entrevistas en persona según el caso).
PUEDES VER: USCIS anuncia que inmigrantes solo necesitarán estos requisitos para renovar la Green Card en EEUU
¿Qué categorías posee la visa de no inmigrantes de EE.UU.?
Los peruanos pueden revisar con mayor detenimiento los tipos de visas de no inmigrantes en la página web compartida por la Embajada de Estados Unidos.
- B-1 / B-2: negocios y turismo.
- C: tránsito por Estados Unidos.
- D: tripulantes de barcos o aviones.
- F-1 / F-2: estudiantes académicos y sus dependientes.
- J-1 / J-2: intercambio cultural o académico y dependientes.
- M-1 / M-2: estudiantes vocacionales/técnicos y dependientes.
- H-1B: profesionales especializados.
- H-2A / H-2B: trabajadores temporales (agrícolas y no agrícolas).
- L-1 / L-2: transferencia dentro de empresas multinacionales y familia.
- O-1 / O-2 / O-3: personas con habilidades extraordinarias, asistentes y familia.
- P-1 / P-2 / P-3 / P-4: atletas, artistas y dependientes.
- E-1 / E-2: comerciantes e inversionistas de países con tratados.
- K-1 / K-2 / K-3 / K-4: prometido o comprometida y cónyuge de ciudadano estadounidense y sus hijos.
- R-1 / R-2: trabajadores religiosos y familiares.
- T / U: víctimas de trata de personas o ciertos crímenes, y sus familiares.