HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Sociedad

Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre

La Embajada de EE.UU. podría facilitar la visa de no inmigrantes a peruanos al momento de requerir una entrevista.

Peruanos podrán exonerar la entrevista para visa de no inmigrantes en la Embajada de Estados Unidos.
Peruanos podrán exonerar la entrevista para visa de no inmigrantes en la Embajada de Estados Unidos. | Composición LR

Con el reciente anuncio de la Embajada de Estados Unidos, muchos peruanos tienen en la mira las nuevas medidas para la visa de no inmigrantes que te permite viajar al país estadounidense.

La entrevista con un oficial consular pone en suspenso los resultados que puedan obtener para la visa americana. Sin embargo, los ciudadanos de Perú pueden exonerar este crucial paso en sus trámites.

PUEDES VER: USCIS lanza herramienta para que inmigrantes evalúen si califican a la ciudadanía americana en EEUU: lista de preguntas

lr.pe

¿Cómo los peruanos podrán exonerar la entrevista para visas de no inmigrantes?

La Embajada de Estados Unidos compartió ciertos casos que permitirán a los inmigrantes peruanos librarse de la entrevista para la visa de no inmigrante.

  • Visas A-1, A-2, C-3 (con excepciones), G-1 a G-4, NATO 1-6 y TECRO E-1.
  • Visas de tipo diplomático u oficial.
  • Renovaciones de visa B-1/B-2 hasta 12 meses después del vencimiento de la visa anterior si la visa anterior tenía validez completa y se obtuvo con más de 18 años (los oficiales consulares pueden requerir entrevistas en persona según el caso).

PUEDES VER: USCIS anuncia que inmigrantes solo necesitarán estos requisitos para renovar la Green Card en EEUU

lr.pe

¿Qué categorías posee la visa de no inmigrantes de EE.UU.?

Los peruanos pueden revisar con mayor detenimiento los tipos de visas de no inmigrantes en la página web compartida por la Embajada de Estados Unidos.

  • B-1 / B-2: negocios y turismo.
  • C: tránsito por Estados Unidos.
  • D: tripulantes de barcos o aviones.
  • F-1 / F-2: estudiantes académicos y sus dependientes.
  • J-1 / J-2: intercambio cultural o académico y dependientes.
  • M-1 / M-2: estudiantes vocacionales/técnicos y dependientes.
  • H-1B: profesionales especializados.
  • H-2A / H-2B: trabajadores temporales (agrícolas y no agrícolas).
  • L-1 / L-2: transferencia dentro de empresas multinacionales y familia.
  • O-1 / O-2 / O-3: personas con habilidades extraordinarias, asistentes y familia.
  • P-1 / P-2 / P-3 / P-4: atletas, artistas y dependientes.
  • E-1 / E-2: comerciantes e inversionistas de países con tratados.
  • K-1 / K-2 / K-3 / K-4: prometido o comprometida y cónyuge de ciudadano estadounidense y sus hijos.
  • R-1 / R-2: trabajadores religiosos y familiares.
  • T / U: víctimas de trata de personas o ciertos crímenes, y sus familiares.
Notas relacionadas
Este es el país que más paltas le compra a Perú en 2025: compraron 50 toneladas más que en 2024 y supera a EEUU

Este es el país que más paltas le compra a Perú en 2025: compraron 50 toneladas más que en 2024 y supera a EEUU

LEER MÁS
Rapero Lil Nas X es acusado de 4 delitos graves tras ser arrestado por enfrentarse a la Policía de Los Angeles

Rapero Lil Nas X es acusado de 4 delitos graves tras ser arrestado por enfrentarse a la Policía de Los Angeles

LEER MÁS
Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

LEER MÁS
¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

LEER MÁS
¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

¿Cuáles son las preguntas del Censo 2025? Cédula censal incluye preguntas para conocer información demográfica

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alias el 'Monstruo' bajo amenaza de nuevas bandas criminales en Lima Norte: "Hoy acaba su reinado"

Alias el 'Monstruo' bajo amenaza de nuevas bandas criminales en Lima Norte: "Hoy acaba su reinado"

LEER MÁS
Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

Universitario de 18 años es asesinado a golpes tras reclamar uso de direccionales a conductor en VES

LEER MÁS
Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

Argentino ingresó a la UNI tras postular 4 veces, pese a que sus padres querían que estudie en la UBA de Buenos Aires: "Me ganó la pasión"

LEER MÁS
Sedapar anuncia corte de agua en Arequipa: consulta las zonas afectadas del 27 al 30 de agosto

Sedapar anuncia corte de agua en Arequipa: consulta las zonas afectadas del 27 al 30 de agosto

LEER MÁS
Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

Con solo 17 años, genio de SJL logró primer puesto en la UNI con puntaje histórico: estudiará a la vez en la PUCP

LEER MÁS
Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

Embajada de EEUU anuncia nuevo requisito para peruanos que buscan visa de no inmigrantes a partir del 2 de septiembre

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Dólar más débil, crédito barato y cobre al alza: así impacta la Reserva Federal en Perú

Sociedad

Vecinos de Miraflores protestan por construcción de módulo de seguridad en parque Leoncio Prado: "Es completamente ilegal"

¿Puede la municipalidad retener mi auto y obligarme a pagar una papeleta para recuperarlo? Abogados explican sentencia del Tribunal Constitucional

Bar Queirolo del Centro de Lima perdió su nombre tras resolución de Indecopi: ahora se llamará El Emblemático Q, según comunicado

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

Elecciones 2026: PJ vuelve a fallar a favor de Duberlí Rodríguez y ordena al JNE inscribir a Unidad Popular

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota