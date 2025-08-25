Peruanos podrán exonerar la entrevista para visa de no inmigrantes en la Embajada de Estados Unidos. | Composición LR

Peruanos podrán exonerar la entrevista para visa de no inmigrantes en la Embajada de Estados Unidos. | Composición LR

Con el reciente anuncio de la Embajada de Estados Unidos, muchos peruanos tienen en la mira las nuevas medidas para la visa de no inmigrantes que te permite viajar al país estadounidense.

La entrevista con un oficial consular pone en suspenso los resultados que puedan obtener para la visa americana. Sin embargo, los ciudadanos de Perú pueden exonerar este crucial paso en sus trámites.

¿Cómo los peruanos podrán exonerar la entrevista para visas de no inmigrantes?

La Embajada de Estados Unidos compartió ciertos casos que permitirán a los inmigrantes peruanos librarse de la entrevista para la visa de no inmigrante.

Visas A-1, A-2, C-3 (con excepciones), G-1 a G-4, NATO 1-6 y TECRO E-1.

Visas de tipo diplomático u oficial.

Renovaciones de visa B-1/B-2 hasta 12 meses después del vencimiento de la visa anterior si la visa anterior tenía validez completa y se obtuvo con más de 18 años (los oficiales consulares pueden requerir entrevistas en persona según el caso).

PUEDES VER: USCIS anuncia que inmigrantes solo necesitarán estos requisitos para renovar la Green Card en EEUU

¿Qué categorías posee la visa de no inmigrantes de EE.UU.?

Los peruanos pueden revisar con mayor detenimiento los tipos de visas de no inmigrantes en la página web compartida por la Embajada de Estados Unidos.