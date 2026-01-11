Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo: ordena su ubicación y captura

Ciro Castillo se encuentra prófugo de la justicia desde el 15 de diciembre. Foto: Composición/LR

Ciro Castillo se encuentra prófugo de la justicia desde el 15 de diciembre. Foto: Composición/LR

El Poder Judicial, a través del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, dictó 24 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, en el marco de las investigaciones del caso 'Los Socios del Callao' por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.

De igual manera, el juez Edie Solórzano Huaraz ordenó la búsqueda y captura del ahora extitular del Gore del Callao, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el 15 de diciembre, día en que se allanó su domicilio como parte de las indagaciones.

