HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Incendio consumió viviendas en quinta en Cercado de Lima
Incendio consumió viviendas en quinta en Cercado de Lima     Incendio consumió viviendas en quinta en Cercado de Lima     Incendio consumió viviendas en quinta en Cercado de Lima     
Política

Poder Judicial dicta 24 meses de prisión preventiva contra Ciro Castillo: ordena su ubicación y captura

El gobernador regional del Callao, Ciro Castillo, es investigado por el presunto delito de organización criminal y colusión agravada por el caso 'Los Socios del Callao'.

Ciro Castillo se encuentra prófugo de la justicia desde el 15 de diciembre. Foto: Composición/LR
Ciro Castillo se encuentra prófugo de la justicia desde el 15 de diciembre. Foto: Composición/LR

El Poder Judicial, a través del Décimo Primer Juzgado de Investigación Preparatoria del Callao, dictó 24 meses de prisión preventiva contra el suspendido gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo, en el marco de las investigaciones del caso 'Los Socios del Callao' por los presuntos delitos de organización criminal y colusión.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

De igual manera, el juez Edie Solórzano Huaraz ordenó la búsqueda y captura del ahora extitular del Gore del Callao, quien se encuentra prófugo de la justicia desde el 15 de diciembre, día en que se allanó su domicilio como parte de las indagaciones.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Noticia en desarrollo...

Notas relacionadas
Juez del caso Ciro Castillo es víctima de amenazas: familiar de uno de los investigados lo llamó antes de audiencia

Juez del caso Ciro Castillo es víctima de amenazas: familiar de uno de los investigados lo llamó antes de audiencia

LEER MÁS
Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

Ciro Castillo habría ordenado la construcción de una "ruta de escape" en su oficina cuando era gobernador del Callao, según Fiscalía

LEER MÁS
Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para ex gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo

Fiscalía solicita 36 meses de prisión preventiva para ex gobernador del Callao, Ciro Castillo Rojo

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

LEER MÁS
José Domingo Pérez: “Tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto”

José Domingo Pérez: “Tengo que continuar. Yo soy un fiscal de carrera. Nadie me regaló mi puesto”

LEER MÁS
Candidatos presidenciales registran millonarios ingresos, mientras que otros aseguran no ganar ni un sol

Candidatos presidenciales registran millonarios ingresos, mientras que otros aseguran no ganar ni un sol

LEER MÁS
Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su plancha presidencial investigados por lavado de activos

Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su plancha presidencial investigados por lavado de activos

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Últimas noticias, Venezuela: Estados Unidos incauta otro buque petrolero que zarpó de Venezuela y que intentaba huir

Delincuentes abatidos por exmarino tenían antecedes por robo de casa

El único túnel peruano reconocido mundialmente por su ingeniería geológica: atraviesa aguas de hasta 71.2° de temperatura

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Elecciones Generales 2026: cuándo se vota, qué cargos se eligen y quiénes pueden sufragar

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025