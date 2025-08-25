¿Cuántos años tiene Lamine Yamal y cuál es la diferencia de edad con Nicki Nicole?

Lamine Yamal y Nicki Nicole no se esconden más y confirman su relación tras semanas de rumores. | composición LR

Lamine Yamal y Nicki Nicole han confirmado su relación. Una foto de la pareja en el cumpleaños 25 de la artista argentina acabó con semanas de rumores. Fue la estrella del Barça quien publicó la fotografía, este lunes 25 de agosto, donde se les ve muy románticos con flores y globos de corazones.

El cumpleaños 18 de Yamal, un beso en una discoteca en Barcelona, Nicki usando la camiseta del Barça con el nombre y número de Lamine, y su romántico viaje a Mónaco fueron claves para pensar en un nuevo noviazgo del futbolista tras casi un año soltero. Sin embargo, otro detalle que llama la atención es la diferencia de edad de la pareja.

¿Cuál es la diferencia de edad entre Lamine Yamal y Nicki Nicole?

Lamine Yamal Nasraoui Ebana es un futbolista español de 18 años, cumplidos el 13 de julio, que juega para el F.C. Barcelona de la Primera División y para la selección de España. Tiene raíces marroquíes por parte de su papá y ecuatoguineanas por parte de su mamá.

Por su parte, Nicole Denise Cucco, conocida como Nicki Nicole, es una cantante y compositora que nació en Argentina. Acaba de cumplir 25 años este 25 de agosto. Es una de las principales referentes del reguetón y pop urbano en su país.

Es así que Lamine Yamal y Nicki Nicole se llevan 7 años de diferencia.

¿Quién es Nicki Nicole y cómo se hizo famosa?

Nicki Nicole, cuyo nombre real es Nicole Denise Cucco, es una cantante y compositora argentina que nació en Rosario en 2000. A sus 25 años recién cumplidos ha brillado como una de las principales referentes del reguetón y pop urbano en su país y a nivel internacional. Su salto a la fama llegó en 2019 con el tema 'Wapo traketero', que rápidamente se volvió viral, y poco después alcanzó reconocimiento internacional al colaborar con el productor Bizarrap en la BZRP Music Sessions #13.

Desde entonces, la argentina mantuvo un crecimiento constante dentro de la escena musical. Llegó a compartir espacio con artistas como María Becerra, Tini y Emilia Mernes. Su talento le permitió ganar premios como los Spotify Awards y los Premios Carlos Gardel, además de obtener nominaciones a los Latin Grammy y MTV Awards. Con colaboraciones junto a Aitana, Rels B, Saiko o Morad, conquistó también al público español y se consolidó como una de las voces más influyentes de la música urbana actual.