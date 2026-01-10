HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Japón apuesta por este país de América Latina para construir megapuerto que revolucionará la logística regional

La inversión japonesa en una infraestructura portuaria en América Latina tiene como objetivo establecer un nuevo hub logístico en el Pacífico y reforzar rutas comerciales esenciales.

Japón escogió a Panamá para construir megapuerto que se convertirá en el nuevo hub logístico.
Japón escogió a Panamá para construir megapuerto que se convertirá en el nuevo hub logístico. | Composición LR/difusión

Japón ha comenzado a mirar hacia América Latina, no solo con interés económico, sino como parte de una estrategia cuidadosamente pensada. Con su experiencia en tecnología y logística, busca integrar estas fortalezas en un puerto clave del Pacífico.

En un mundo donde cada puerto y ruta marítima tiene un valor estratégico, la inversión de Japón en un importante enclave portuario en Panamá refleja su deseo de reforzar las conexiones, aumentar su influencia y jugar un papel activo en el comercio internacional que cruza los océanos.

Japón elige a Panamá para construir colosal puerto

El Gobierno de Panamá confirmó la participación de Japón en el desarrollo de Puerto Armuelles, uno de los puertos más prometedores de América Latina. Con su vasta experiencia, la potencia asiática se ha comprometido a crear un centro de mantenimiento para más de 500 embarcaciones, además de realizar una mejora integral de la infraestructura portuaria.

Este proyecto no solo optimiza la logística en la región, sino que posiciona a Panamá como un punto clave en el comercio global, a la vez que expande la presencia de Japón en importantes rutas marítimas. Se trata de una estrategia que combina tecnología avanzada, inversión económica y diplomacia, lo que fortalece la influencia de Tokio en Latinoamérica.

Así funcionará el nuevo megapuerto en Panamá

  • Destacada presencia japonesa: Japón ofrece su experiencia, tecnología y recursos financieros para modernizar Puerto Armuelles, creando instalaciones capaces de gestionar múltiples embarcaciones a la vez, marcando un paso importante en la cooperación internacional.
  • Avances en tecnología y logística: Las nuevas infraestructuras japonesas incluirán sistemas avanzados para el mantenimiento de embarcaciones, así como para el almacenamiento y distribución de mercancías, lo que mejorará los tiempos y costos en el comercio global.
  • Fortalecimiento de la relación Panamá-Japón: Este proyecto subraya el compromiso estratégico entre ambos países, reforzando la cooperación económica y diplomática para el largo plazo.
  • Impacto económico y en la región: Además de mejorar la logística, el proyecto creará empleos, facilitará la transferencia de tecnología y potenciará la competitividad de Puerto Armuelles frente a otros puertos de América Latina.

El acuerdo entre Panamá y dos empresas japonesas

En septiembre del año pasado, el Gobierno panameño alcanzó un acuerdo con empresas japonesas para construir un nuevo muelle comercial en Puerto Armuelles. Este acuerdo, firmado durante la visita del presidente José Raúl Mulino a Japón, "fortalecerá la posición de Panamá como centro logístico regional", según detalló un comunicado oficial de la Presidencia en X.

Aunque no se revelaron los nombres de las empresas involucradas, Panamá destacó que se trata de "una naviera con una flota destacada de buques registrados en el Registro de Naves" y un importante grupo económico japonés con presencia global en el sector marítimo.

El nuevo centro logístico en Puerto Armuelles facilitará a los agricultores panameños, incluidos los productores de café, cacao, banano y aceite de palma, el acceso a los mercados internacionales, ahorrándoles el largo trayecto de más de 500 kilómetros hasta la capital, según la información oficial.

