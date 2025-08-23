HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000
Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     Indecopi multa a tiktoker con más de S/50.000     
Ciencia

Luna de Sangre 2025: ¿se podrá ver el eclipse lunar total del 7 de septiembre en Estados Unidos y en México?

Será el último eclipse lunar total de 2025. Este evento astronómico durará más de cinco horas, según Live Science.

El próximo eclipse lunar total ocurrirá entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025.
El próximo eclipse lunar total ocurrirá entre el 7 y el 8 de septiembre de 2025. | EFE

Se aproxima la "luna de sangre" en septiembre. Exactamente, en la noche del domingo 7 al lunes 8 es que la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna llena y dará paso al último eclipse lunar total de 2025. Este evento astronómico durará más de cinco horas y logrará una fase de totalidad de 82 minutos en varias partes del mundo, según Live Science.

La "luna de sangre" es el nombre otorgado a un eclipse lunar total. Durante el fenómeno, la Luna toma un color rojizo porque "la atmósfera terrestre filtra la luz solar: las longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja, se doblan y bañan la superficie lunar y las longitudes de onda más cortas (azul) se dispersan en mayor medida que las largas (roja)", citado por National Geographic.

PUEDES VER: El eclipse lunar y su explicación científica detrás del fenómeno también conocido como 'luna de sangre'

lr.pe

¿Se podrá ver la Luna de Sangre en EE.UU. y en México?

A diferencia del eclipse lunar de Luna de Sangre entre el 13 y el 14 de marzo de 2025, no se podrá ver en Estados Unidos y en México este 7 y 8 de septiembre. Esto se debe al horario, ya que el evento astronómico iniciaría a las 11.28 a.m. (15.28 UTC), hora en que la luna llena se habría ocultado sobre Norteamérica y Sudamérica, según Space.com.

El 21 de septiembre de 2025 se vería el eclipse solar parcial desde Nueva Zelanda. En este evento astronómico, el 72% del Sol quedaría bloqueado por la Luna. Norteamérica queda nuevamente fuera de la lista.

PUEDES VER: ¿Qué es la 'Luna negra', el fenómeno volvió invisible al satélite terrestre y ocurre cada 33 meses?

lr.pe

¿Dónde se vería el último eclipse lunar total de 2025?

El eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025 será visible principalmente en Asia y Australia Occidental, donde más de 6.000 millones de personas podrán verlo en su totalidad. En Europa y África también se vería el eclipse, pero de forma parcial. El evento astronómico terminaría a las 20.55 UTC.

Si bien en Norteamérica no se podrá ver directamente el eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025, el Proyecto del Telescopio Virtual en Italia ofrecerá una transmisión en vivo gratuita a través de YouTube desde las 1.45 p. m. EDT (17:45 UTC), cuando la Luna ya esté parcialmente eclipsada y alcance la totalidad después de 45.

Notas relacionadas
El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

El eclipse más largo del siglo pasará por estos 10 países y durará más de 6 minutos: conoce la trayectoria del evento astronómico

LEER MÁS
El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: durará 6 minutos y cruzará zonas densamente pobladas

El eclipse solar más largo del siglo ya tiene fecha: durará 6 minutos y cruzará zonas densamente pobladas

LEER MÁS
¿Cuándo podrá verse el eclipse solar más largo en 12 mil años, según científicos? Dejará el planeta a oscuras

¿Cuándo podrá verse el eclipse solar más largo en 12 mil años, según científicos? Dejará el planeta a oscuras

LEER MÁS
El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

El ejército francés realizó un descubrimiento a 2567 metros de profundidad que rompe un récord en la historia de la arqueología

LEER MÁS
Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

Científicos hicieron un experimento con pollos y logran que se parezcan en algo a los dinosaurios

LEER MÁS
Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

Calendario lunar agosto 2025: cuándo ver la luna llena y cuáles serán las fases lunares de este mes

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Se descubrió un tesoro de 55.000 millones de toneladas y el país celebra su valor de US$ 6 billones

Se descubrió un tesoro de 55.000 millones de toneladas y el país celebra su valor de US$ 6 billones

LEER MÁS
Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

Unos arqueólogos descubrieron 7 esferas misteriosas enterradas bajo una antigua isla artificial creada en el Amazonas

LEER MÁS
Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

Arqueólogos hallan restos de residencia prehispánica de personaje de élite de la cultura Virú en La Libertad

LEER MÁS
La NASA lo sabía: la Luna ya había sido visitada por otros seres vivos antes que los humanos en el Apolo 8 y nadie lo recuerda

La NASA lo sabía: la Luna ya había sido visitada por otros seres vivos antes que los humanos en el Apolo 8 y nadie lo recuerda

LEER MÁS
Científicos descubren que el delicioso sabor del chocolate se debe a microbios presentes en la fermentación del cacao

Científicos descubren que el delicioso sabor del chocolate se debe a microbios presentes en la fermentación del cacao

LEER MÁS
El lácteo con más proteínas que la leche y el queso: refuerza el sistema inmune y ayuda a controlar el peso

El lácteo con más proteínas que la leche y el queso: refuerza el sistema inmune y ayuda a controlar el peso

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

El mensaje de Maju Mantilla antes de que Gustavo Salcedo anunciara su separación: "No fuiste tú, fui yo quien te dejó"

Camión cargado de petróleo se vuelca en la Carretera Central y derrama combustible en el río Rímac

Fonavi ya tiene fecha de pago del Reintegro 4: beneficiarios en Perú cobrarán la devolución de aportes a partir del 28 de agosto

Ciencia

Arqueólogos egipcios descubren ciudad sumergida de más de dos mil años bajo el mar Mediterráneo

Científicos revelan los cambios abruptos que la Antártida está sufriendo y que todo el mundo sentirá

'Luna de sangre': ¿Qué dice la NASA de este inusual fenómeno que será visible en septiembre del 2025?

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Rosa María rechaza posible traslado de Martín Vizcarra a Lurigancho: "Lo están convirtiendo en un mártir"

Congresista Darwin Espinoza no asistió al Pleno por partido de Alianza Lima: lo captaron con cerveza en mano

RMP sobre defensa del Estado Peruano en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota