Se aproxima la "luna de sangre" en septiembre. Exactamente, en la noche del domingo 7 al lunes 8 es que la Tierra se interpondrá entre el Sol y la Luna llena y dará paso al último eclipse lunar total de 2025. Este evento astronómico durará más de cinco horas y logrará una fase de totalidad de 82 minutos en varias partes del mundo, según Live Science.

La "luna de sangre" es el nombre otorgado a un eclipse lunar total. Durante el fenómeno, la Luna toma un color rojizo porque "la atmósfera terrestre filtra la luz solar: las longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja, se doblan y bañan la superficie lunar y las longitudes de onda más cortas (azul) se dispersan en mayor medida que las largas (roja)", citado por National Geographic.

¿Se podrá ver la Luna de Sangre en EE.UU. y en México?

A diferencia del eclipse lunar de Luna de Sangre entre el 13 y el 14 de marzo de 2025, no se podrá ver en Estados Unidos y en México este 7 y 8 de septiembre. Esto se debe al horario, ya que el evento astronómico iniciaría a las 11.28 a.m. (15.28 UTC), hora en que la luna llena se habría ocultado sobre Norteamérica y Sudamérica, según Space.com.

El 21 de septiembre de 2025 se vería el eclipse solar parcial desde Nueva Zelanda. En este evento astronómico, el 72% del Sol quedaría bloqueado por la Luna. Norteamérica queda nuevamente fuera de la lista.

¿Dónde se vería el último eclipse lunar total de 2025?

El eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025 será visible principalmente en Asia y Australia Occidental, donde más de 6.000 millones de personas podrán verlo en su totalidad. En Europa y África también se vería el eclipse, pero de forma parcial. El evento astronómico terminaría a las 20.55 UTC.

Si bien en Norteamérica no se podrá ver directamente el eclipse lunar total del 7 de septiembre de 2025, el Proyecto del Telescopio Virtual en Italia ofrecerá una transmisión en vivo gratuita a través de YouTube desde las 1.45 p. m. EDT (17:45 UTC), cuando la Luna ya esté parcialmente eclipsada y alcance la totalidad después de 45.