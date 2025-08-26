Gobierno de Estados Unidos investigará a Venezuela por "puentes aéreos" que facilitarían tráfico de droga. | Composición LR

Gobierno de Estados Unidos investigará a Venezuela por "puentes aéreos" que facilitarían tráfico de droga. | Composición LR

Este lunes 25 de agosto, Pam Bondi, fiscal general, anunció que el Departamento de Justicia de EE.UU. investigará a una red de puentes aéreos de narcotráfico en Venezuela. Horas más tarde, Nicolás Maduro no solo negó su existencia, sino que responsabilizó a Colombia.

“Del lado colombiano hay una actividad muy fuerte, 50 mil hectáreas de hoja de coca, hay laboratorios de todo tipo, quiere decir que pasas la raya hacia Colombia y encuentras de todo, si bajas un poquito la guardia se meten”, dijo el dictador Maduro.

EE.UU. continúa elevando la presión contra Venezuela

La fiscal Pam Bondi nuevamente se pronunció sobre la tensión entre EE.UU. y Venezuela, anunciando una nueva investigación referida al narcotráfico en el sur del Caribe.

“Puente aéreo es un término común en las fuerzas del orden para referirse a cómo los narcotraficantes trasladan sus drogas desde varios países: Venezuela, Honduras, Guatemala, México, a nuestro país”, aseguró Pam Bondi.

EE.UU. envía nuevos buques cerca de Venezuela

El lunes 25 de agosto, EE.UU. habría enviado nuevos buques cerca de Venezuela, según Reuters. No se brindaron detalles de la misión por la cual fueron enviados los despliegues, pero se indicó que estos movimientos buscan abordar las amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos, según el medio.

En su deseo de afrontar "organizaciones narcoterroristas" se enviaron los siguientes barcos que llegarían a la región a inicios de la próxima semana, informó el mismo medio.