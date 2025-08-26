El régimen de Maduro advirtió que la llegada del USS Lake Champlain y otras unidades militares estadounidenses al Caribe. Foto: composición LR/AFP

El Gobierno de Venezuela alertó este martes que Estados Unidos enviará “un submarino nuclear de ataque rápido” a sus costas la próxima semana. La Misión Permanente de este país denunció ante Naciones Unidas que la “escalada hostil” por parte del Gobierno de Donald Trump constituye “una grave amenaza para la paz y la seguridad regional”.

Información en desarrollo