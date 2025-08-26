HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Venezuela alerta la próxima llegada de un submarino nuclear de Estados Unidos y activa respuesta militar en sus costas

El Gobierno de Venezuela denunció, además, que la administración de Trump planea enviar un crucero antimisiles como parte de las acciones contra el narcotráfico.

El régimen de Maduro advirtió que la llegada del USS Lake Champlain y otras unidades militares estadounidenses al Caribe. Foto: composición LR/AFP
El régimen de Maduro advirtió que la llegada del USS Lake Champlain y otras unidades militares estadounidenses al Caribe. Foto: composición LR/AFP

El Gobierno de Venezuela alertó este martes que Estados Unidos enviará “un submarino nuclear de ataque rápido” a sus costas la próxima semana. La Misión Permanente de este país denunció ante Naciones Unidas que la “escalada hostil” por parte del Gobierno de Donald Trump constituye “una grave amenaza para la paz y la seguridad regional”.

Información en desarrollo

