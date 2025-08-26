Venezuela alerta la próxima llegada de un submarino nuclear de Estados Unidos y activa respuesta militar en sus costas
El Gobierno de Venezuela denunció, además, que la administración de Trump planea enviar un crucero antimisiles como parte de las acciones contra el narcotráfico.
- EEUU envió un submarino nuclear y un crucero lanzamisiles cerca de Venezuela que llegarían la próxima semana, según Reuters
- Cartel de los Soles mantiene operaciones en Dubái, Doha y Teherán, según un informe de inteligencia
El Gobierno de Venezuela alertó este martes que Estados Unidos enviará “un submarino nuclear de ataque rápido” a sus costas la próxima semana. La Misión Permanente de este país denunció ante Naciones Unidas que la “escalada hostil” por parte del Gobierno de Donald Trump constituye “una grave amenaza para la paz y la seguridad regional”.
Información en desarrollo