Perú vs Brasil EN VIVO por la Kings World Cup 2026: hora y canal de TV para el decisivo partido de la fase de grupos

Perú todavía no logró triunfos en la fase de grupos de la Kings World Cup Nations 2026. Foto: composición LR/Betsabeth de los Santos

Perú todavía no logró triunfos en la fase de grupos de la Kings World Cup Nations 2026. Foto: composición LR/Betsabeth de los Santos

La selección peruana se juega, este sábado 10 de enero, su última chance avanzar a la próxima ronda de la Kings World Cup 2026. El combinado nacional se verá las caras ante el Brasil de Neymar y Kaká, a partir de las 4.00 p. m. (hora peruana), en el Trident Arena de São Paulo. La transmisión estará a cargo de la plataforma Disney Plus y el canal de YouTube de la Kings World; asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que tiene preparada La República Deportes.

Los dirigidos por 'Cheché' Hernández, que viene de perder frente a Qatar y España, tienen la obligación de imponerse frente al conjunto local. De darse un resultado positivo, deberán esperar que los españoles hagan lo propio frente a la escuadra catarí. Estos escenarios permitirían que la Blanquirroja mantenga chances de avanzar a cuartos de final.

¿A qué hora juega Perú vs Brasil?

En suelo peruano, el compromiso entre Perú vs Brasil por la fecha 3 de la Kings World Cup 2026 iniciará a las 4.00 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 3.00 p.m.

Colombia, Ecuador y Perú: 4.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 5.00 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 6.00 p. m.

¿En qué canal ver Perú vs Brasil?

En Perú y en el resto de Latinoamérica, la Kings World Cup Nations 2026 puede verse a través del plan Premium del servicio de streaming Disney Plus y el canal de YouTube de la organización, mientras que en otras regiones del mundo la competencia se transmitirá de manera gratuita por DAZN.

¿Dónde juega Perú vs Brasil?

Así como el resto de encuentros de esta Kings World Cup Nations 2026, el Perú vs Brasil se jugará en el Trident Arena de São Paulo. Solo la final se disputará en el Allianz Parque, estadio del Palmeiras.

Grupo de Perú en la Kings World Cup Nations

Equipo PJ Victorias DG España 2 2 +7 Brasil 1 1 -3 Qatar 1 1 0 Perú 0 0 -4

Lista de convocados de Perú para la Kings World Cup 2026

Es importante mencionar que los 4 jugadores que dejaron la nómina de la selección peruana fueron Eder Pérez, Junior Ulloa, Juan Saravia y Jordi Rivera.