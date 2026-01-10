Cinco partidos representados en el Parlamento de Groenlandia rechazaron de plano cualquier insinuación de anexionarse a Estados Unidos. | Composición LR/AFP

Los líderes políticos de Groenlandia respondieron a las nuevas amenazas del presidente Donald Trump, quien no descartar usar la fuerza "por las buenas" o "por las malas" para tomar el control del territorio ártico. Los cinco partidos representados en el Parlamento groenlandés rechazaron de plano cualquier insinuación de anexionarse a Estados Unidos: "No queremos ser estadounidenses, no queremos ser daneses, queremos ser groenlandeses".

La respuesta no tardó en conocerse luego de la reunión de Trump con las compañías petroleras más importantes del mundo -centrada en la explotación del crudo venezolano-, donde nuevamente resaltó su propósito con la isla. El magnate republicano afirma recurrentemente que el control de Groenlandia es "crucial" para la seguridad nacional de EE.UU., debido al aumento de la actividad militar de Rusia y China en el Ártico.

¿Por qué Trump quiere Groenlandia y acusa a Rusia y China?

Donald Trump argumenta repetidamente que EE.UU. debe poseer Groenlandia para asegurar la defensa del país frente a amenazas geopolíticas, citando específicamente el incremento de la actividad de Rusia y China en el Ártico. El presidente señaló que el control de la isla sería una forma de prevenir que estas potencias establezcan influencia estratégica en una región que se abrió por el deshielo y que sirve como corredor entre el Océano Atlántico y el Ártico.

Según AP, expertos internacionales señalan que, si bien Trump ha enfatizado motivos de “seguridad nacional”, el interés estadounidense combina elementos militares, geoestratégicos y económicos. La ubicación del territorio danés, sobre rutas marítimas clave y cercanas al corredor GIUK (Groenlandia‑Islandia‑Reino Unido), la convierte en un punto relevante para monitorear movimientos de submarinos y proyectar capacidades defensivas frente a posibles avances rusos y chinos en el Ártico.

Presencia militar de Estados Unidos en Groenlandia

Estados Unidos mantiene una presencia militar permanente en Groenlandia, principalmente a través de la Base Espacial Pituffik (anteriormente Thule Air Base), operada por la Fuerza Espacial de EE.UU. bajo un acuerdo de defensa con Dinamarca firmado en 1951. Este punto es estratégico para operaciones de alerta temprana de misiles y vigilancia espacial y aloja cientos de personal militar y civil, incluyendo miembros de la Fuerza Aérea y la Fuerza Espacial.

Bajo ese acuerdo, EE.UU. puede construir, mantener y operar instalaciones militares en Groenlandia con notificación previa a las autoridades danesas y groenlandesas. Esta disposición permitió al país norteamericano proyectar poder en la región desde la Guerra Fría hasta la actualidad, integrando sensores de defensa de misiles y sistemas de vigilancia que son parte de la red de defensa norteamericana y de la OTAN contra amenazas de largo alcance.

A pesar de esta presencia consolidada, cualquier expansión significativa de las fuerzas estadounidenses en Groenlandia requeriría el consentimiento explícito de Dinamarca y de las autoridades locales. Groenlandia no cuenta con fuerzas armadas propias; su defensa está bajo responsabilidad del Comando Ártico Conjunto danés, que opera unidades navales, helicópteros, drones y estaciones militares distribuidas alrededor de la isla.

Presencia militar de las fuerzas armadas danesas en Groenlandia

Dinamarca es responsable constitucional de la defensa de Groenlandia y ha reforzado su compromiso con la seguridad ártica en años recientes. El Comando Ártico Conjunto coordina operaciones militares y de vigilancia en la región, con personal desplegado en localidades clave, patrullas marítimas, aeronaves y presencia terrestre que buscan mantener la soberanía danesa y apoyar esfuerzos multinacionales de seguridad en el Ártico.

Las fuerzas danesas también participan con aliados de la OTAN en ejercicios conjuntos y aumentaron su capacidad operativa en el contexto de las tensiones geopolíticas recientes, destacando la necesidad de interoperabilidad con otros miembros de la alianza en una región donde la actividad rusa ha crecido en los últimos años.

Es relevante que Dinamarca está incrementando su propia inversión en defensa ártica, incluyendo la adquisición de nuevos buques de patrulla, capacidades de drones de largo alcance y actualización de infraestructuras para mejorar el monitoreo y la respuesta rápida ante cualquier contingencia regional.

Riqueza de minerales de tierras raras en Groenlandia

Groenlandia es conocida por sus importantes depósitos de minerales de tierras raras y otros recursos estratégicos, como el depósito de Kvanefjeld en el sur de la isla, considerado uno de los mayores del mundo en términos de óxidos de tierras raras acompañados de elementos como uranio y zinc. Estas materias primas son esenciales en la fabricación de tecnologías modernas, desde imanes de alto rendimiento hasta componentes electrónicos y sistemas de defensa avanzados.

Otras zonas como Maaniitsok llamaron la atención internacional por su potencial en tierras raras tanto ligeras como pesadas, que son críticas para la producción de baterías, vehículos eléctricos, turbinas eólicas y aplicaciones de alta tecnología. La creciente demanda global de estos minerales, junto con el dominio actual de China en el procesamiento de tierras raras, ha generado interés estratégico en diversificar fuentes de suministro, aunque la extracción en Groenlandia enfrenta desafíos técnicos, ambientales e infraestructurales propios del entorno ártico.