Mundo

“Trump no está jugando”, advierte María Corina Machado a Maduro tras envío de buques de guerra de Estados Unidos al Caribe

La dirigente opositora afirmó que el poder de Nicolás Maduro se debilita dentro de la Fuerza Armada Nacional, donde altos mandos ya no respaldan al chavismo.

María Corina Machado advierte al régimen de Nicolás Maduro sobre el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe. Foto: composición LR/AFP/Fox News
María Corina Machado advierte al régimen de Nicolás Maduro sobre el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el Caribe. Foto: composición LR/AFP/Fox News

La líder opositora venezolana, María Corina Machado, lanzó este domingo una dura advertencia al régimen de Nicolás Maduro tras el despliegue de buques de guerra estadounidenses en el mar Caribe, ordenado por el presidente Donald Trump. En declaraciones al medio Fox News, la dirigente aseguró que “esto es bastante serio” y acusó al chavismo de usar a Venezuela como canal para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos.

Machado sostuvo además que el poder de Maduro enfrenta fisuras dentro de la Fuerza Armada Nacional. Según dijo, “muy pocos militares en el alto rango están apoyando a Maduro y deben tomar una decisión”. La opositora insistió en que el despliegue militar norteamericano es una señal clara de que Washington incrementará la presión contra Caracas.

PUEDES VER: Al menos 13 presos políticos son liberados de la cárcel en Venezuela, según líderes opositores al régimen de Maduro

lr.pe

Machado promete transformar Venezuela con apoyo de EE. UU.

María Corina Machado aseguró que el respaldo de Washington es clave para un cambio político en Venezuela y prometió que el país pasará de ser “una cueva de criminales” a convertirse en un territorio seguro y lleno de oportunidades para las Américas. La opositora, actualmente en la clandestinidad, afirmó que existe “una alianza muy fuerte” entre sectores democráticos y el gobierno de Estados Unidos para impulsar una transición que ponga fin al régimen de Nicolás Maduro.

El anuncio coincidió con la confirmación de la Casa Blanca sobre el despliegue en el Caribe de tres buques de guerra, un submarino nuclear, aviones de reconocimiento y misiles, con 4,000 militares dedicados a frenar el narcotráfico. La portavoz Karoline Leavitt advirtió que Maduro “no es un presidente legítimo”, sino el líder de un “cartel de la droga” acusado de delitos transnacionales, en una escalada de presión que aumenta la tensión en la región.

PUEDES VER: Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EE.UU. contra Venezuela y permitirá entrar a su territorio si Trump lo solicita.

lr.pe

Maduro asciende a general de división al embajador de Venezuela en Colombia

El presidente Nicolás Maduro anunció este domingo el ascenso del embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez, a general de división en “reserva activa” de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB). El mandatario hizo pública la designación en un diálogo con el diplomático, quien apareció vestido con uniforme militar en un video difundido por Telegram.

La decisión se dio tras la jornada denominada Operación Binacional de Soberanía, Paz y Seguridad Absoluta, en la que participaron Delcy Rodríguez, Vladimir Padrino y Diosdado Cabello. Maduro adelantó que esta estrategia entrará en una nueva fase de refuerzo en los estados fronterizos de Zulia, Apure, Táchira y Amazonas, aunque evitó ofrecer detalles sobre el alcance de la ofensiva.

