Canadá apuesta por este país de Sudamérica con una inversión cercana a US$100 millones en exploración minera

Canadá refuerza su presencia en Ecuador, un país de Sudamérica con alto potencial geológico, mediante una inversión cercana a US$100 millones en exploración minera anunciada por la empresa canadiense Lundin Gold, operadora del proyecto aurífero Fruta del Norte. El plan forma parte de la estrategia de crecimiento de la compañía para el período 2026-2030 y fue presentado en Quito, según informó Bloomberg Línea.

La inversión canadiense estará destinada a una campaña de exploración de 133.000 metros de perforación durante 2026, con el objetivo de ampliar recursos minerales y sostener la producción futura. Ejecutivos de Lundin Gold destacaron que Ecuador ocupa un lugar estratégico dentro del portafolio de crecimiento de la firma canadiense en América Latina.

Canadá fortalece su presencia minera en Ecuador

La apuesta de Canadá por la minería en Ecuador se centra en el proyecto Fruta del Norte, una de las minas de oro más importantes del país. Desde el inicio de operaciones en 2019 y hasta el tercer trimestre de 2025, el proyecto ha producido más de 2,5 millones de onzas de oro, consolidando a la empresa canadiense como un actor clave del sector minero ecuatoriano.

De acuerdo con datos de la compañía, esta producción se ha traducido en exportaciones netas por US$5.259 millones, impulsadas por el elevado precio internacional del oro, lo que refuerza el atractivo de Ecuador como destino de inversión minera de largo plazo para Canadá.

Inversión canadiense y exploración minera en un país de Sudamérica

La inversión cercana a US$100 millones anunciada por Lundin Gold se enfocará en exploración minera tanto en áreas próximas a Fruta del Norte como en otras concesiones ubicadas en las provincias amazónicas de Zamora Chinchipe y Morona Santiago. La empresa canadiense mantiene alrededor de 30 concesiones mineras activas en Ecuador.

Además del impacto productivo, la inversión de Canadá en el sector minero ecuatoriano ha tenido un efecto fiscal relevante. Entre 2016 y 2024, Lundin Gold aportó US$505 millones en impuestos al Estado ecuatoriano, mientras que para 2025 se prevé una contribución adicional de US$432 millones, principalmente por impuesto a la renta, regalías y participación en utilidades.

Marco regulatorio y sostenibilidad de la exploración minera

La minera canadiense subrayó que la continuidad de la inversión en Ecuador depende de un marco normativo claro y predecible, considerado clave para sostener proyectos de exploración minera de gran escala en el país sudamericano. En 2026, la empresa también deberá asumir nuevos pagos vinculados a tasas de supervisión minera.

En paralelo, Lundin Gold indicó que los planes de exploración en Ecuador contemplan procesos de consulta previa con comunidades indígenas en zonas donde existen concesiones mineras, como parte de su estrategia de sostenibilidad y relación con los territorios.