Los 3 países de América Latina cuyas economías crecerían más en 2026: superarán más de 2 veces a Chile, México y Brasil

Argentina destacó por su mayor crecimiento en 2025, pero en 2026 bajaría dos puestos. Un pequeño país latinoamericano lidera con una cifra superior a 20%.

América Latina enfrentará en 2026 un panorama económico complejo, marcado por un crecimiento moderado y presiones estructurales que limitan la expansión regional. De acuerdo con las últimas proyecciones del Banco Mundial, Cepal y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), la región crecerá en torno al 2,3%–2,5% del PIB, un ritmo inferior al promedio global y que refleja desafíos como la inflación persistente, el bajo impulso del consumo interno y una productividad rezagada.

A pesar de este entorno general, algunos países destacan con tasas de crecimiento significativamente más altas, impulsadas por sectores como energía, turismo, servicios y comercio. El análisis conjunto de estas instituciones revela que, si bien la mayoría de las grandes economías de la región mantendrá tasas moderadas, varias economías medianas y pequeñas captarán la atención por su fuerte dinamismo durante 2026.

Los 3 países con mayor crecimiento económico de América Latina en 2026

Según las proyecciones revisadas del Banco Mundial, con apoyo de estimaciones de Cepal y OCDE, estos son los tres países latinoamericanos que liderarán el crecimiento económico en 2026:

Guyana

Se proyecta que Guyana será la economía de más rápido crecimiento en América Latina, con una expansión de alrededor de 22,4% del PIB en 2026. Este desempeño excepcional está impulsado por el boom de la industria petrolera, fruto de la explotación de vastas reservas de crudo que atraen inversión extranjera y elevan la producción energética.

República Dominicana

Con un crecimiento estimado de 4,3%, República Dominicana se perfila como una de las economías más dinámicas de la región, apoyada en sectores como el turismo, la construcción y los servicios. La diversificación productiva y la fuerte demanda interna sostienen esta expansión.

Panamá

Panamá proyecta un crecimiento de 4,1% del PIB, impulsado por su papel como eje logístico y financiero en Centroamérica. La expansión de la infraestructura, el comercio internacional y los servicios bancarios consolidan su crecimiento económico.

Otros países de América Latina con mayor crecimiento en 2026

Además de los tres líderes, varios países latinoamericanos destacan con tasas de crecimiento por encima del promedio regional en 2026, según las estimaciones combinadas de Banco Mundial, Cepal y OCDE:

  • Argentina (4,0%): Tras años de estancamiento, la economía argentina proyecta una recuperación moderada gracias a la normalización de la producción y cierta estabilidad macroeconómica.
  • Paraguay (3,7%): Su crecimiento se apoya en el sector agrícola, la energía eléctrica y el comercio regional.
  • Guatemala (3,7%): La demanda interna, exportaciones y remesas mantienen el impulso económico.
  • Surinam (3,4%): Beneficiado por recursos naturales y una economía pequeña en expansión.
  • Nicaragua (3,0%): Aunque enfrenta retos estructurales, mantiene un crecimiento positivo apoyado en sectores tradicionales.
  • San Vicente y las Granadinas (2,9%): El turismo y los servicios sostienen una expansión moderada.
  • Colombia (2,7%): A pesar de un crecimiento regional lento, Colombia mantiene tasas superiores al promedio gracias a la demanda interna y desarrollo de sectores productivos.
Los países con menor crecimiento económico en 2026

En contraste con los líderes regionales, varios países de América Latina registrarán tasas de crecimiento económicas significativamente por debajo del promedio regional, según proyecciones de Banco Mundial, Cepal y OCDE:

  • Trinidad y Tobago: 0,3%
  • México: 1,4%
  • Jamaica: 1,6%
  • Haití: 2,0%
  • Bahamas: 2,1%
  • Chile: 2,2%
  • Brasil: 2,2%
  • Uruguay: 2,2%
