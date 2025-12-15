Corea del Sur apuesta por este país de América Latina con millonario proyecto de infraestructura y tecnología en 2026
La inversión de Seúl en este país latinoamericano es de hasta US$70.000 millones. Además, firmaron un acuerdo para suministrar equipamientos militares.
Corea del Sur viene moviendo fichas para ampliar su presencia en infraestructura y tecnología en América Latina, con especial foco en proyectos financiados bajo esquemas de asociaciones público-privadas (APP) y cooperación técnica. La señal más clara fue una misión de alto nivel que evaluó oportunidades para participar en una cartera de proyectos 2025–2026.
Ese interés se expresó también en iniciativas de transporte urbano y ferroviario, donde autoridades coreanas plantearon su disposición a aportar tecnología, experiencia y modelos integrales (de diseño a operación). En paralelo, Seúl impulsa proyectos de movilidad sostenible en Centroamérica mediante financiamiento y cooperación multilateral.
¿Cuál es el país clave de América Latina para Corea del Sur en 2026?
El país de América Latina que concentra el mayor foco es Perú. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que Corea del Sur expresó interés en financiar proyectos de infraestructura vía APP y que, durante una reunión con la viceministra Denisse Miralles y representantes de ProInversión, encabezados por el embajador Choi Jong-uk e integrada por actores del sector público y privado coreano (entidades como Hyundai, Samsung, KOTRA, ICAK y Dohwa), se presentó una cartera 2025–2026 cuya inversión proyectada puede llegar a US$70.000 millones mediante APP y otros mecanismos.
Además del “monto”, el punto clave es el método: se acordó avanzar hacia reuniones técnicas entre equipos coreanos y Proinversión/MEF para revisar modelos económico-financieros, esquemas contractuales y asignación de riesgos, paso habitual antes de que proyectos pasen a etapas de estructuración y adjudicación.
¿Por qué Corea del Sur se interesó en Perú?
Una razón de fondo es que Perú está promoviendo una cartera grande y calendarizada de obras bajo APP (y otros mecanismos), lo que abre espacio a financiamiento estructurado y a empresas con experiencia en ejecución de proyectos complejos. Eso fue precisamente lo que el MEF destacó al informar sobre el encuentro con la delegación coreana.
Además (inferencia basada en los comunicados oficiales), para Corea del Sur Perú funciona como plataforma para desplegar su “paquete” completo: capital + ingeniería + tecnología + gestión en sectores donde el Estado peruano busca cerrar brechas con rapidez y estándares altos. En esa línea, el propio MTC recoge el interés coreano por aportar una solución integral en proyectos ferroviarios.
Otros proyectos de Corea del Sur en Perú: cooperación militar
La agenda bilateral también se ha movido en defensa. Reuters reportó que Corea del Sur firmó un acuerdo para suministrar equipamiento militar al Ejército peruano: un marco para la adquisición de 195 unidades, incluidas 54 unidades de tanques K2 y 141 vehículos blindados con ruedas, lo que sería la mayor exportación terrestre surcoreana hacia América Latina.
Según la misma información, el acuerdo involucra cooperación entre una firma de defensa surcoreana y la empresa estatal peruana del sector. Aunque no se detalló el monto, el anuncio fue presentado como un hito por la oficina presidencial surcoreana, por el alcance del paquete y su carácter estratégico.
Otro país en el radar coreano: Costa Rica
Además de Perú, Costa Rica aparece como otro foco importante, especialmente por movilidad sostenible. Fuentes institucionales europeas y financieras señalan que el país aseguró financiamiento para el Tren Eléctrico de la Gran Área Metropolitana (GAM) con participación de múltiples actores; el proyecto ha sumado respaldo de banca regional y europea, y se enmarca en cooperación internacional que incluye aportes y cofinanciamiento climático.
El atractivo para Corea del Sur es consistente con su estrategia: proyectos “ancla” (de alto impacto y visibilidad) donde puede aportar tecnología, asistencia técnica y encadenamientos industriales, además de ampliar su presencia en infraestructura moderna en la región. El BCIE también ha destacado el impulso a la cooperación entre Corea y Centroamérica en iniciativas de desarrollo.
Listado de proyectos e iniciativas:
- Tren Eléctrico de la Gran Área Metropolitana (GAM), con paquetes de financiamiento y cofinanciamiento climático y participación de banca internacional.
- Estudios/proyectos de energía eólica marina (mencionados en el marco de cooperación impulsada por el BCIE con Corea).
- Iniciativas de agricultura/tecnología como desarrollo de invernadero inteligente asociado a cooperación regional con participación coreana (según BCIE).