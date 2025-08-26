Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela han alcanzado niveles críticos en las últimas semanas, con una latente posibilidad de intervención militar estadounidense contra el régimen chavista. Según información difundida por medios como Reuters y CNN, se dio a conocer la decisión de Donald Trump de movilizar fuerza marítima hacia las costas de Venezuela bajo la premisa de la lucha contra el narcotráfico, más precisamente contra el 'Cartel de los Soles', una organización vinculada a Nicolás Maduro y su cúpula política.

Hasta el momento, Trump ordenó el traslado de tres destructores de misiles guiados de la clase Arleigh Burke (USS Jason Dunham, USS Sampson y USS Gravely), una escuadra anfibia adicional (USS San Antonio, USS Iwo Jima y USS Fort Lauderdale), además del USS Lake Erie, un crucero de misiles guiados, y el USS Newport News, un submarino de ataque nuclear. Asimismo, habría ordenado el traslado de un total de 4,500 efectivos, incluidos 2,200 marines.

Mientras tanto, en respuesta, el régimen de Maduro movilizó a más de 4.5 millones de milicianos, además de realizar amenazas que indican que "no la toca nadie". Maduro afirmó también que el sistema de defensa venezolano ha sido "sometido a un proceso intenso de aceleración y reorganización dinámica" y que "está desplegado" las "24 horas" del día "con su capacidad de combate y lucha armada". Cabe señalar que Estados Unidos y Venezuela no mantienen relaciones diplomáticas desde 2019.

Las posibilidades de una intervención militar en Venezuela

Aunque la posibilidad de una intervención estadounidense en Venezuela parece más factible que nunca, aún no existe una razón concreta para asegurar que esto se llevará a cabo. Hasta el momento, las acciones, supuestamente ordenadas por Trump, solo se mantienen en filtraciones que los medios han difundido, pero no se ha reportado la llegada de ninguna de estas embarcaciones a costas venezolanas. No obstante, trabajando en el terreno condicional, esta podría ser la oportunidad que más acerque al régimen venezolano a su fin.

Para Alonso Cárdenas, internacionalista y docente de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya (UARM), de existir una intervención en Venezuela, esta sería un ataque "quirúrgico", basado en el "antecedente positivo en Irán" y los hechos catastróficos que se dieron en Irak cuando se intentó una invasión. Además, explicó que el punto más importante durante esta posible intervención militar se encuentra dentro de Venezuela, ya que "el régimen de Maduro está muy debilitado" debido a la pérdida del apoyo masivo del pueblo.

Con respecto a este último punto, Froilán Barrios, analista político venezolano, añade que, en la actualidad, el "sostén que tiene el régimen" está solo en el ejército, puesto que ha perdido el apoyo popular. "Eso se manifestó en las elecciones presidenciales del año pasado, donde Maduro perdió y ganó efectivamente Edmundo González bajo el liderazgo de María Corina Machado. Es evidente que el fervor popular que una vez tuvo Chávez, a principios de siglo, ya no lo tiene el chavismo", puntualizó.

¿Cuál sería la respuesta del régimen ante una posible intervención?

Barrios, además, advierte sobre el poco y casi inexistente poder de defensa por parte del régimen si llegara a concretarse una intervención por parte de Estados Unidos, incluso si esta fuera limitada. "También han realizado desplazamientos navales, pero Venezuela no tiene una flota en absoluto. Son unos barcos viejos los que tienen ahí, no tienen ninguna posibilidad en caso de que hubiera una confrontación militar", explica el analista y señala que esta situación aún se desarrolla "sobre el tapete", pues no hay nada concreto.

Cárdenas se suma a esta advertencia y explica que, aunque el régimen quisiera responder, no tendría la posibilidad de hacerlo debido a que Venezuela "no cuenta con la capacidad militar" para hacer frente a la serie de flotas que Estados Unidos ha trasladado al mar Caribe. "Tendría que recurrir a sus aliados históricos, que en este caso serían los rusos o los chinos. Pero esto implicaría casi un enfrentamiento directo entre estas potencias y Estados Unidos", comenta el internacionalista.

Antecedente histórico de Estados Unidos en América Latina

"Si nosotros vemos los antecedentes históricos, los antecedentes históricos demuestran que Estados Unidos ha intervenido en muchísimos países, no solamente en el Medio Oriente, sino también en América Latina", resalta Alonso Cárdenas con respecto a las posibilidades de que la tensión entre Estados Unidos y Venezuela vaya más allá de solo pronunciamientos o trascendidos. "Si nosotros juzgamos en función de la historia, está claro que Estados Unidos está en toda la capacidad de intervenir en un país latinoamericano", añade.

Por su parte, Froilán Barrios subraya que la actual tensión entre ambos países "hasta ahora son suspicacias", pero que evidentemente "América Latina es un territorio muy sensible a cualquier situación". Cabe indicar que el antecedente más cercano de una intervención de Estados Unidos en América Latina se puede rastrear en la invasión a Panamá en 1989. En aquel caso, la invasión buscaba derrocar al dictador Manuel Noriega, acusado de narcotráfico, y restaurar el orden democrático.