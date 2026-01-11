Policía de Ecuador investiga hallazgo de cinco cabezas humanas en playa turística de Manabí

La Policía Nacional del Ecuador está investigando el hallazgo de cinco cabezas humanas colgadas en una playa turística de la ciudad de Puerto López, situada en la provincia de Manabí, donde se registraron 1.176 homicidios en 2026, según el Observatorio Ecuatoriano del Crimen Organizado. Junto a las piezas anatómicas había un cartel con una advertencia: "El pueblo es de nosotros. Sigan saliendo a robar a los pescadores y a seguir pidiendo carnet de vacuna, que ya los tenemos identificados". En el país sudamericano se conoce como 'vacunas' a las extorsiones que cobran los grupos criminales a comerciantes y pobladores de zonas populares, a cambio de supuesta protección.

La zona, considerada un destino turístico debido a la observación de ballenas, fue acordonada para que agentes de Criminalística y de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) realicen el levantamiento correspondiente de los restos. También se recabaron indicios para determinar las circunstancias del hecho y se realizaron patrullajes para intentar encontrar los cuerpos, pero sin resultados positivos.

Hallan cinco cabezas humanas en Manabí

El reciente hallazgo de cinco cabezas ocurrió en un contexto marcado por el creciente temor a la violencia en las zonas costeras, donde las fuerzas de seguridad reforzaron los controles y las intervenciones policiales debido a las actividades de grupos criminales.

Las autoridades de Ecuador ya habían señalado que los incidentes violentos ocurridos en Puerto López están vinculados a una fragmentación interna dentro de la organización delictiva conocida como Los Choneros. En este contexto, el coronel Giovanni Naranjo, jefe de la Policía en la Zona 4, que abarca Manabí y Santo Domingo, indicó que estas disputas internas son responsables de la escalada de violencia en el cantón.

Este perturbador descubrimiento se suma a la escalada de violencia registrada a finales de diciembre en Manabí. Entre el 27 y el 28 de diciembre de 2025, nueve personas fueron asesinadas en dos hechos separados: el primero, el crimen de dos hermanos; y el segundo, una matanza en la playa, que incluso cobró la vida de una bebé.

Familiares reconocen a las víctimas

De acuerdo con el informe policial, los familiares se dirigieron a la playa del sector Álamos, en el cantón Puerto López, donde identificaron a cinco personas que fueron decapitadas.

Las víctimas se identificaron como Pedro Ángel Mero Muñoz, de 34 años; Jorge Luis Quijije Quijije, de 22; Anthony Bartolo Anchundia Figueroa, de 20; Bernardo Ramón Medranda Mendoza, de 24; y Daniel Xavier Reyes Zambrano.