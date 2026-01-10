HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa
Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     Temblor de magnitud 4,0 remeció Arequipa     
Política

José Jerí sufre un resbalón por intentar subir al escenario corriendo durante inauguración en Trujillo

El presidente José Jerí protagonizó un incidente durante la inaguración de la Academia IPD en Trujillo, cuando perdió estabilidad al subir al estrado frente a autoridades, deportistas y público.

José Jerí se resbaló tras intentar subir al estrado. Foto: composición LR
José Jerí se resbaló tras intentar subir al estrado. Foto: composición LR

El presidente José Jerí sufrió un resbalón al subir al estrado a paso apresurado durante la inaguración de la Academia IPD en Trujillo. El jefe de Estado intentó acceder al escenario principal para iniciar su discurso, pero perdió el equilibrio en los escalones y cayó ante la mirada de los asistentes.

Escucha la noticiaTexto convertido en audio

Inteligencia Artificial
Únete a nuestro canal de política y economía

PUEDES VER: "El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

lr.pe

El hecho ocurrió en medio de la ceremonia oficial organizada por el Instituto Peruano del Deporte, que reunió a funcionarios, entrenadores y jóvenes atletas de la región. Tras el incidente, el personal de protocolo acudió de inmediato en apoyo de José Jerí, quien logró reincorporarse y continuar con el programa previsto.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ "A TODA MÁQUINA" Y ELECCIONES EN EL JNE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

.La apertura de la Academia IPD en Trujillo marcó el inicio de un proyecto orientado a la formación de talentos deportivos en el norte del país. Pese al momento de tensión generado por la caída, el acto prosiguió con normalidad

Notas relacionadas
José Jerí en entrevista con CNN se pronuncia sobre la captura de Maduro: "Rompe el derecho internacional pero tenía que hacerse"

José Jerí en entrevista con CNN se pronuncia sobre la captura de Maduro: "Rompe el derecho internacional pero tenía que hacerse"

LEER MÁS
José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

José Jerí evade responsabilidad en crímenes y ahora dice que delincuentes se sincronizan para desestabilizar al Gobierno

LEER MÁS
"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

"El Perú a toda máquina": José Jerí obliga a entidades a usar frase para limpiar imagen de su Gobierno

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

Ahora Nación reconoce que López Chau estuvo preso, pero obtuvo amnistía: "Su detención fue política, no penal"

LEER MÁS
Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

LEER MÁS
Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

LEER MÁS
Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

Fiscalía recupera más de S/2 millones en inmuebles vinculados a la cúpula de Sendero Luminoso

LEER MÁS
Incertidumbre en Talara: tensiones sociales, cuestionamientos legales y efectos negativos tras reestructuración en Petroperú

Incertidumbre en Talara: tensiones sociales, cuestionamientos legales y efectos negativos tras reestructuración en Petroperú

LEER MÁS
José Jerí en entrevista con CNN se pronuncia sobre la captura de Maduro: "Rompe el derecho internacional pero tenía que hacerse"

José Jerí en entrevista con CNN se pronuncia sobre la captura de Maduro: "Rompe el derecho internacional pero tenía que hacerse"

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 44.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Asesinan a barbero y hieren de bala a otro dentro de su local en Comas: una de las víctimas sería dueño del negocio

Deportivo Cali vs Once Caldas EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el debut de Pedro Gallese en la Serie Colombia?

El país de América Latina y socio de China que posee uno de los buques de guerra más grandes del mundo y está listo para misiones militares

Política

Incertidumbre en Talara: tensiones sociales, cuestionamientos legales y efectos negativos tras reestructuración en Petroperú

Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

Cateriano: "¿Dónde estuvo RLA durante el saqueo de Fujimori y Montesinos? Pues haciendo negocios con la dictadura"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Incertidumbre en Talara: tensiones sociales, cuestionamientos legales y efectos negativos tras reestructuración en Petroperú

José Jerí sufre un resbalón por intentar subir al escenario corriendo durante inauguración en Trujillo

Rospigliosi presiona al Poder Judicial para aplicar ley que abre la puerta a la prescripción de delitos de lesa humanidad

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025