José Jerí sufre un resbalón por intentar subir al escenario corriendo durante inauguración en Trujillo

El presidente José Jerí sufrió un resbalón al subir al estrado a paso apresurado durante la inaguración de la Academia IPD en Trujillo. El jefe de Estado intentó acceder al escenario principal para iniciar su discurso, pero perdió el equilibrio en los escalones y cayó ante la mirada de los asistentes.

El hecho ocurrió en medio de la ceremonia oficial organizada por el Instituto Peruano del Deporte, que reunió a funcionarios, entrenadores y jóvenes atletas de la región. Tras el incidente, el personal de protocolo acudió de inmediato en apoyo de José Jerí, quien logró reincorporarse y continuar con el programa previsto.

La apertura de la Academia IPD en Trujillo marcó el inicio de un proyecto orientado a la formación de talentos deportivos en el norte del país. Pese al momento de tensión generado por la caída, el acto prosiguió con normalidad