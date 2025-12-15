HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Ecuador cierra la frontera con Perú
Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      Ecuador cierra la frontera con Perú      
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima
Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     Confirman dos primeros casos de la variante H3N2 en Lima     
EN VIVO

LR+ Noticias EN VIVO: mira aquí lo último de Perú y el mundo

Mundo

Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

Las regiones que conforman parte de esta lista están catalogados en el nivel 4 de las alertas de viaje emitidas por el Departamento de Estado de EE. UU.

La última actualización de las alertas de viaje de EE. UU. en 2025 se dio durante la gestión de Donald Trump.
La última actualización de las alertas de viaje de EE. UU. en 2025 se dio durante la gestión de Donald Trump. | Composición LR

El Gobierno de Estados Unidos publicó el pasado 3 de diciembre la actualización de sus alertas de viaje donde insta a los ciudadanos del país norteamericano no visitar ocho regiones de América Latina, debido al enorme peligro que simboliza para sus vidas e integridad. Sin embargo, si aun así deciden viajar a estas zonas, la administración comparte algunas recomendaciones.

La lista, conformada por ocho lugares, fue publicada por la página oficial del Departamento de Estado como parte de la actualización bimestral de esta alerta máxima.

TE RECOMENDAMOS

ACCIÓN POPULAR AFUERA Y NOTICIAS CRIMINALES E INTERNACIONALES | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Los países de América Latina que lideran la producción de oro, cobre y más minerales: ¿cuántas reservas tienen?

lr.pe

¿Cuáles son los lugares en América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar?

El Gobierno de Estados Unidos ha publicado una lista oficial de los lugares clasificados con el nivel 4 (no viajar) en Latinoamérica debido a que representan un alto riesgo para las vidas humanas. "El gobierno de EE. UU. podría tener una capacidad muy limitada o nula para ayudar, incluso durante una emergencia. Recomendamos a los ciudadanos estadounidenses que no viajen al país o que salgan del país tan pronto como sea seguro hacerlo", enfatiza.

Dentro de las regiones que la conforman se encuentran:

  1. Venezuela.
  2. Haití.
  3. Sinaloa (México).
  4. Zacatecas (México).
  5. Tamaulipas (México).
  6. Colima (México).
  7. Michoacán (México).
  8. Guerrero (México).

En el caso del país que lidera la enumeración, Washington afirma que existe un "alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria". Cabe resaltar que, en el continente americano, no existen otras zonas con esta categoría.

Recomendaciones para estadounidenses que visiten regiones con nivel de alerta 4

Washington reconoce que no puede impedir que sus ciudadanos visiten estas regiones de alto riesgo. Por ello, comparte, a través de su web, estas recomendaciones:

  • No use joyas caras ni lleve objetos de valor
  • Confía en tus instintos. Planifica con antelación y ten una estrategia de seguridad.
  • Lleve una alarma personal o un silbato para asustar a los atacantes.
  • Considere tomar una clase de defensa personal antes de viajar.
  • Conozca dónde se encuentran las comisarías de policía y los hospitales locales.
  • No compartas planes de viaje detallados en línea hasta que regreses a casa.
  • Usa un rastreador GPS "Buscar mi teléfono" en tus dispositivos. Comparte tu ubicación con alguien de confianza en casa.
  • Descarga aplicaciones de mapas sin conexión para que puedas navegar sin conexión a Internet.
  • Mantenga su teléfono cargado y lleve una batería portátil.
  • Cuéntale a alguien de tu familia tu itinerario de viaje. Comparte los nombres de los hoteles, los lugares que visitarás y la embajada o el consulado de EE. UU., también información y sus contactos de emergencia mientras esté en el extranjero.

PUEDES VER: España sanciona a Airbnb con más de 70 millones de dólares por anuncios de viviendas turísticas sin licencia

lr.pe

¿Cómo funciona la renovación de las alertas de viaje de EE. UU.?

Según explica el Departamento de Estado, estos avisos se actualizan periódicamente y de la siguiente manera:

  • Nivel 1 (tome las precauciones normales): cada año.
  • Nivel 2 (tenga más cuidado): cada año.
  • Nivel 3 (reconsiderar los viajes): al menos cada 6 meses.
  • Nivel 4 (no viajar): al menos cada 6 meses.

Notas relacionadas
Los 5 mejores destinos turísticos de América Latina para visitar en 2026: Perú destaca en el top pero no por Lima

Los 5 mejores destinos turísticos de América Latina para visitar en 2026: Perú destaca en el top pero no por Lima

LEER MÁS
El hotel más pequeño del mundo tiene 5 habitaciones y está construido sobre una lengua de roca volcánica

El hotel más pequeño del mundo tiene 5 habitaciones y está construido sobre una lengua de roca volcánica

LEER MÁS
El único país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años

El único país de América Latina que "eliminó" la Navidad por ley hace más de 100 años

LEER MÁS
Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

Los productos argentinos que aumentarían sus exportaciones con el fin de los aranceles en Estados Unidos

LEER MÁS
¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

¿Cómo saber si mi billete de 1 dólar cuesta 150.000 dólares?

LEER MÁS
La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

La familia real más rica del mundo que supera 4 veces la fortuna de Elon Musk y Bill Gates juntos: un imperio petrolero clave para USA

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ecuador impide paso por la frontera con Perú a 120 inmigrantes, pero retoma el acceso momentos después

Ecuador impide paso por la frontera con Perú a 120 inmigrantes, pero retoma el acceso momentos después

LEER MÁS
Los 4 países de América Latina que ubican entre los 10 más peligrosos del mundo: Perú no figura en la lista

Los 4 países de América Latina que ubican entre los 10 más peligrosos del mundo: Perú no figura en la lista

LEER MÁS
Réplica de la Estatua de la Libertad colapsa en el sur de Brasil tras ráfagas extremas de fuerte viento

Réplica de la Estatua de la Libertad colapsa en el sur de Brasil tras ráfagas extremas de fuerte viento

LEER MÁS
Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

Kast promete mano dura para enfrentar la “emergencia” en Chile, pero no asegura cambios inmediatos

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 49.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Eddie Fleischman criticó con dureza el fichaje de Christian Cueva por Juan Pablo II: ''Mancha al futbolista peruano de exportación''

Qué significa el final de 'IT: Welcome to Derry': cómo conecta con las películas, la temporada dos y todos los detalles

Fiscalía logra condena a 17 años de prisión efectiva a tres policías por tortura y violación a Azul Rojas en Trujillo

Mundo

Gobierno de Daniel Noboa cierra la frontera con Perú por alto flujo de inmigrantes que buscan entrar a Ecuador

Los 5 mejores destinos turísticos de América Latina para visitar en 2026: Perú destaca en el top pero no por Lima

Tragedia en Colombia: al menos 16 escolares muertos y 20 heridos deja la caída de bus por un acantilado

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Elecciones 2026: las nuevas caras de los partidos para los próximos comicios

Fujimorismo propone otorgar bono de S/2,550 a rehenes que "ayudaron" al comando Chavín de Huantar

Acción Popular juega su última carta y pide al JNE anular resolución que lo saca de las elecciones 2026

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025