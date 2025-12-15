Los 8 lugares de Latinoamérica a los que EE. UU. recomienda no viajar desde 2025 por "riesgos que ponen en peligro la vida"

La última actualización de las alertas de viaje de EE. UU. en 2025 se dio durante la gestión de Donald Trump. | Composición LR

El Gobierno de Estados Unidos publicó el pasado 3 de diciembre la actualización de sus alertas de viaje donde insta a los ciudadanos del país norteamericano no visitar ocho regiones de América Latina, debido al enorme peligro que simboliza para sus vidas e integridad. Sin embargo, si aun así deciden viajar a estas zonas, la administración comparte algunas recomendaciones.

La lista, conformada por ocho lugares, fue publicada por la página oficial del Departamento de Estado como parte de la actualización bimestral de esta alerta máxima.

¿Cuáles son los lugares en América Latina a los que Estados Unidos recomienda no viajar?

El Gobierno de Estados Unidos ha publicado una lista oficial de los lugares clasificados con el nivel 4 (no viajar) en Latinoamérica debido a que representan un alto riesgo para las vidas humanas. "El gobierno de EE. UU. podría tener una capacidad muy limitada o nula para ayudar, incluso durante una emergencia. Recomendamos a los ciudadanos estadounidenses que no viajen al país o que salgan del país tan pronto como sea seguro hacerlo", enfatiza.

Dentro de las regiones que la conforman se encuentran:

Venezuela. Haití. Sinaloa (México). Zacatecas (México). Tamaulipas (México). Colima (México). Michoacán (México). Guerrero (México).

En el caso del país que lidera la enumeración, Washington afirma que existe un "alto riesgo de detención injusta, tortura, terrorismo, secuestro, aplicación arbitraria de las leyes locales, delincuencia, disturbios civiles y deficiente infraestructura sanitaria". Cabe resaltar que, en el continente americano, no existen otras zonas con esta categoría.

Recomendaciones para estadounidenses que visiten regiones con nivel de alerta 4

Washington reconoce que no puede impedir que sus ciudadanos visiten estas regiones de alto riesgo. Por ello, comparte, a través de su web, estas recomendaciones:

No use joyas caras ni lleve objetos de valor

Confía en tus instintos. Planifica con antelación y ten una estrategia de seguridad.

Lleve una alarma personal o un silbato para asustar a los atacantes.

Considere tomar una clase de defensa personal antes de viajar.

Conozca dónde se encuentran las comisarías de policía y los hospitales locales.

No compartas planes de viaje detallados en línea hasta que regreses a casa.

Usa un rastreador GPS "Buscar mi teléfono" en tus dispositivos. Comparte tu ubicación con alguien de confianza en casa.

Descarga aplicaciones de mapas sin conexión para que puedas navegar sin conexión a Internet.

Mantenga su teléfono cargado y lleve una batería portátil.

Cuéntale a alguien de tu familia tu itinerario de viaje. Comparte los nombres de los hoteles, los lugares que visitarás y la embajada o el consulado de EE. UU., también información y sus contactos de emergencia mientras esté en el extranjero.

¿Cómo funciona la renovación de las alertas de viaje de EE. UU.?

Según explica el Departamento de Estado, estos avisos se actualizan periódicamente y de la siguiente manera: