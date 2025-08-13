Donald Trump incauta bienes de Maduro por más de US$700 millones en República Dominicana y Florida. | Composición LR | Jazmin Cera

La fiscal general Pam Bondi informó que el gobierno de Donald Trump incautó bienes atribuidos a Nicolás Maduro en la República Dominicana y Florida. Estos activos estarían valorados en más de 700 millones de dólares.

Este decomiso se produjo luego de que se ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, calificado por Estados Unidos como "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo".

Aviones privados, granjas de caballos, nueve vehículos de alta gama, joyas, efectivo, residencias y yates fueron algunos de los bienes incautados por el gobierno de Donald Trump a Nicolás Maduro.

Una mansión en la República Dominicana y propiedades en Florida también fueron confiscadas. Todos estos elementos superarían un valor de 700 millones de dólares.

En una entrevista con Fox News, la fiscal general Pam Bondi calificó al régimen de Maduro como un "crimen organizado" y mencionó que la estructura chavista opera con métodos propios de organizaciones delictivas transnacionales.

Trump ofrece US$50 millones por la captura de Nicolás Maduro

La administración de Donald Trump pasó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. "Es un acto simbólico e histórico, porque este monto supera al que ya se había ofrecido para la captura de capos de narcotráfico como El Chapo Guzmán o Pablo Escobar", declaró la politóloga Camila Bendezú a La República. Este cantidad también supera las recompensas que en el pasado se establecieron por figuras como Osama bin Laden o Saddam Hussein.

"Maduro utiliza organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Soles para traer drogas letales y violencia al país", aseguró la fiscal general Pam Bondi, quien considera al dictador venezolano como "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo".

La líder opositora María Corina Machado afirmó que la medida de Trump podría acelerar una salida política en Venezuela. Sin embargo, el canciller venezolano Yvan Gil calificó el anuncio como una "cortina de humo" para desviar la atención de otros temas, como el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.