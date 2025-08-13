HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva
Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     Juicio contra Vizcarra: evalúan solicitud de prisión preventiva     
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington
Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     Trump desalojará a personas sin hogar de Washington     
USA

Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

El gobierno de Donald Trump incauta bienes de Nicolás Maduro por más de US$700 millones. Entre los decomisos se encuentran yates, joyas y vehículos de alta gama.

Donald Trump incauta bienes de Maduro por más de US$700 millones en República Dominicana y Florida.
Donald Trump incauta bienes de Maduro por más de US$700 millones en República Dominicana y Florida. | Composición LR | Jazmin Cera

La fiscal general Pam Bondi informó que el gobierno de Donald Trump incautó bienes atribuidos a Nicolás Maduro en la República Dominicana y Florida. Estos activos estarían valorados en más de 700 millones de dólares.

Este decomiso se produjo luego de que se ofreciera una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro, calificado por Estados Unidos como "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo".

PUEDES VER: Conejos salvajes en EEUU son vistos con extraños tentáculos y cuernos en sus cabezas: expertos afirman que es por un virus

lr.pe

Gobierno de Donald Trump incauta bienes de Maduro en República Dominicana y Florida

Aviones privados, granjas de caballos, nueve vehículos de alta gama, joyas, efectivo, residencias y yates fueron algunos de los bienes incautados por el gobierno de Donald Trump a Nicolás Maduro.

Una mansión en la República Dominicana y propiedades en Florida también fueron confiscadas. Todos estos elementos superarían un valor de 700 millones de dólares.

En una entrevista con Fox News, la fiscal general Pam Bondi calificó al régimen de Maduro como un "crimen organizado" y mencionó que la estructura chavista opera con métodos propios de organizaciones delictivas transnacionales.

La fiscal general Pam Bondi informó que el gobierno de Donald Trump incautó bienes atribuidos a Nicolás Maduro en la República Dominicana y Florida. Foto: composición LR

La fiscal general Pam Bondi informó que el gobierno de Donald Trump incautó bienes atribuidos a Nicolás Maduro en la República Dominicana y Florida. Foto: composición LR

PUEDES VER: Peruana invierte US$7.000 en una pasantía en EEUU de casi 2 años y termina despedida en 5 meses: denuncia incumplimiento del programa

lr.pe

Trump ofrece US$50 millones por la captura de Nicolás Maduro

La administración de Donald Trump pasó de 25 a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás Maduro. "Es un acto simbólico e histórico, porque este monto supera al que ya se había ofrecido para la captura de capos de narcotráfico como El Chapo Guzmán o Pablo Escobar", declaró la politóloga Camila Bendezú a La República. Este cantidad también supera las recompensas que en el pasado se establecieron por figuras como Osama bin Laden o Saddam Hussein.

"Maduro utiliza organizaciones terroristas como el Tren de Aragua, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Los Soles para traer drogas letales y violencia al país", aseguró la fiscal general Pam Bondi, quien considera al dictador venezolano como "uno de los narcotraficantes más grandes del mundo".

La líder opositora María Corina Machado afirmó que la medida de Trump podría acelerar una salida política en Venezuela. Sin embargo, el canciller venezolano Yvan Gil calificó el anuncio como una "cortina de humo" para desviar la atención de otros temas, como el caso del fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein.

Notas relacionadas
Zelenski califica la cumbre con Trump como una “victoria personal” para Putin y advierte que retrasará sanciones contra Rusia

Zelenski califica la cumbre con Trump como una “victoria personal” para Putin y advierte que retrasará sanciones contra Rusia

LEER MÁS
Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin

Trump critica a medios por citar a "perdedores despedidos" que aseguran beneficio para Rusia en su próxima reunión con Putin

LEER MÁS
Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

Trump ordena al Pentágono usar fuerza militar contra ciertos cárteles de droga de América Latina, según NYT

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Aviso! Extranjeros tendrían que responder estas preguntas en el aeropuerto para entrar a Estados Unidos

¡Aviso! Extranjeros tendrían que responder estas preguntas en el aeropuerto para entrar a Estados Unidos

LEER MÁS
El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

LEER MÁS
Pete Hegseth, jefe del Pentágono, republica video que rechaza voto de mujeres y su participación en combates militares

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, republica video que rechaza voto de mujeres y su participación en combates militares

LEER MÁS
Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

Mujer deja su empleo de tecnología en Estados Unidos para vivir desde cero en Barcelona: "Me cambió para mejor"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: empatan sin goles en el estadio George Capwell

Reparto de 'Merlina' 2: actores que regresan y nuevos antagonistas de la serie

Conductores invaden vía del Metropolitano por falta de sanciones efectivas: "La multa es solo S/72"

USA

¡Aviso! Extranjeros tendrían que responder estas preguntas en el aeropuerto para entrar a Estados Unidos

El día que la madre de Miguel Uribe Turbay fue asesinada por orden de Pablo Escobar en pleno rescate tras 5 meses secuestrada

Pete Hegseth, jefe del Pentágono, republica video que rechaza voto de mujeres y su participación en combates militares

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota