Brasil tuvo un "plan" para extraditar a Maduro en medio de tensiones con EEUU, según Defesanet
El plan para extraditar a Nicolás Maduro hacia Brasil habría sido planeado en una cumbre en Bogotá, señaló el portal brasileño.
- Tiroteo en iglesia y escuela católica de Minneapolis deja 2 niños muertos y otros 20 heridos: atacante falleció
- Embajada de EEUU confirma que peruanos serán exonerados de entrevista para visas de no inmigrantes en estos casos desde el 2 de septiembre
Las tensiones entre EE.UU. y Venezuela aumentaron en los últimos días con el envío de barcos al sur del Caribe. Ante este panorama, Defesanet, un portal especializado en temas bélicos y ampliamente reconocido en Brasil, reveló que se buscaría extraditar al dictador Nicolás Maduro al territorio brasileño.
Las negociaciones para este acto se habrían realizado entre los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil y Venezuela, Mauricio Vieira e Yvan Gil, respectivamente, informó el mismo portal.
PUEDES VER: EEUU anuncia "coalición internacional" contra el Cártel de los Soles en Venezuela: Argentina, Paraguay y Ecuador se unieron
¿Cómo se realizaría la extradición de Maduro a Brasil?
El plan secreto tendría como nombre "Operación Imeri" y Brasil usaría una movilización militar como un "ejercicio naval en aguas internacionales", según Defesanet. Un avión KC-390 de la Fuerza Aérea Brasileña aterrizaría en un punto acordado con Venezuela, añadió el portal.
Una vez realizado el encuentro, Maduro junto con su círculo cercano despegaría rumbo a Brasil. Asimismo, se contaría con la participación de 12 activos navales brasileños, algunos de los mencionados por el portal serían:
- Fragatas clase Niterói
- El portahelicópteros Atlántico.
- El navío-doca Bahía
- Tropa de Operaciones especiales.
PUEDES VER: EEUU investigará “puentes aéreos” desde Venezuela que facilitarían tráfico de droga y Maduro responde culpando a Colombia
¿El plan para extraditar a Maduro se aprobó?
El plan a favor de Maduro no se realizaría debido al rechazo que hubo dentro de las Fuerzas Armadas de Brasil, contó Defesanet. Incluso, se habría generado una división en la Marina y entre los buzos estratégicos.
Sumado a ello, el Gobierno de Donald Trump logró conocer el plan secreto y lanzó una grave advertencia a Brasil, según Defesanet. Estados Unidos habría comunicado al Gobierno de Lula da Silva que tendría nuevas sanciones económicas y diplomáticas.