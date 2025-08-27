Gobierno de Brasil pensaría en extraditar a Maduro tras tensiones militares con Estados Unidos. | Composición LR

Las tensiones entre EE.UU. y Venezuela aumentaron en los últimos días con el envío de barcos al sur del Caribe. Ante este panorama, Defesanet, un portal especializado en temas bélicos y ampliamente reconocido en Brasil, reveló que se buscaría extraditar al dictador Nicolás Maduro al territorio brasileño.

Las negociaciones para este acto se habrían realizado entre los ministros de Relaciones Exteriores de Brasil y Venezuela, Mauricio Vieira e Yvan Gil, respectivamente, informó el mismo portal.

¿Cómo se realizaría la extradición de Maduro a Brasil?

El plan secreto tendría como nombre "Operación Imeri" y Brasil usaría una movilización militar como un "ejercicio naval en aguas internacionales", según Defesanet. Un avión KC-390 de la Fuerza Aérea Brasileña aterrizaría en un punto acordado con Venezuela, añadió el portal.

Una vez realizado el encuentro, Maduro junto con su círculo cercano despegaría rumbo a Brasil. Asimismo, se contaría con la participación de 12 activos navales brasileños, algunos de los mencionados por el portal serían:

Fragatas clase Niterói

El portahelicópteros Atlántico.

El navío-doca Bahía

Tropa de Operaciones especiales.

¿El plan para extraditar a Maduro se aprobó?

El plan a favor de Maduro no se realizaría debido al rechazo que hubo dentro de las Fuerzas Armadas de Brasil, contó Defesanet. Incluso, se habría generado una división en la Marina y entre los buzos estratégicos.

Sumado a ello, el Gobierno de Donald Trump logró conocer el plan secreto y lanzó una grave advertencia a Brasil, según Defesanet. Estados Unidos habría comunicado al Gobierno de Lula da Silva que tendría nuevas sanciones económicas y diplomáticas.