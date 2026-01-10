Golden Globes 2026 EN VIVO: a qué hora inicia y dónde ver la ceremonia de premiación a lo mejor del cine y la televisión

Sigue los Golden Globes 2026 en vivo y conoce la lista completa de ganadores. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood está a punto de reconocer a lo mejor del cine y la televisión en esta ceremonia que se ha consagrado como una de las más importantes de la temporada de premios. Tras la Golden Eve, víspera en la que Sarah Jessica Parker y Helen Mirren fueron galardonadas con reconocimientos honoríficos, ha llegado el momento de saber quiénes se llevarán la gloria en el evento principal.

La expectativa está a flor de piel a solo unos días de conocer a los nominados de los Oscar 2026. Presentada nuevamente por la comediante Nikki Glaser, la gala será transmitida en directo por la televisión y el streaming desde el emblemático Beverly Hilton Hotel de Beverly Hills, ubicado en California.

¿A qué hora inician los Golden Globes 2026?

La noche de los Golden Globes 2026 iniciará el domingo 11 de enero con la tradicional alfombra roja desde las 3.00 p. m. (PT) o 6.00 p. m. (ET), donde nominados y presentadores desfilarán y brindarán entrevistas bajo la conducción de Keltie Knight, Zuri Hall y Justin Sylvester. Dos horas después, a las 8.00 p. m. (ET), comenzará la ceremonia con el anuncio de ganadores. A continuación, el horario por país para que sigas el evento principal desde el primer segundo.

Golden Globes 2026 en Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m. del domingo 11 de enero

8.00 p. m. del domingo 11 de enero Golden Globes 2026 en Netflix México, Nicaragua y El Salvador: 7.00 p. m. del domingo 11 de enero

7.00 p. m. del domingo 11 de enero Golden Globes 2026 en Netflix Estados Unidos (PT): 5.00 p. m. del domingo 11 de enero

5.00 p. m. del domingo 11 de enero Golden Globes 2026 en Netflix España: 2.00 a. m. del lunes 12 de enero

2.00 a. m. del lunes 12 de enero Golden Globes 2026 en Netflix Bolivia y Venezuela: 9.00 p. m. del domingo 11 de enero

9.00 p. m. del domingo 11 de enero Golden Globes 2026 en Netflix Chile, Argentina y Brasil: 10.00 p. m. del domingo 11 de enero.

¿Dónde ver los Golden Globes 2026 EN VIVO por televisión y online?

Los Golden Globes 2026 podrán seguirse en vivo tanto por televisión como en plataformas digitales. En Estados Unidos, la transmisión oficial estará a cargo de CBS, mientras que Paramount+ ofrecerá la señal en streaming. Para Latinoamérica, los derechos corresponden a TNT en televisión de paga y a HBO Max online, servicio que además incluye la retransmisión de los Critics Choice Awards.

En países como México, la gala también se verá por Azteca 7, lo que garantiza acceso en televisión abierta. En el caso de Perú, la señal de TNT está disponible en operadores de cable como Movistar, Claro y DIRECTV, y quienes prefieran seguir el evento vía digital pueden hacerlo a través de HBO Max, disponible como servicio de suscripción desde S/.19.90.