Trinidad y Tobago respalda ofensiva de EE.UU. contra Venezuela y permitirá entrar a su territorio si Trump lo solicita.

La Primera Ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, mostró su apoyo al despliegue de Fuerzas Armadas de EE.UU. en las costas de Venezuela. Así, el país del Caribe estaría dispuesto abrir sus puertas a los soldados estadounidenses si lo solicitan. Mediante un comunicado oficial, la mandataria negó que se trate de algún tipo de pedido del gobierno de Donald Trump.

Trinidad y Tobago cuenta con una posición estratégica frente a las costas venezolanas. Pese a que Persad-Bissessar afirmó que no tiene malas relaciones con el gobierno de Maduro, si alertó que si Venezuela ataca o invade a Guyana, el país colaborará con EE.UU. si el gobierno de Trump lo requiere. Asimismo, la representante desligó a la Comunidad del Caribe (CARICOM) de esta decisión, aludiendo que es una medida propia de su nación.

¿Qué dice el Gobierno de Trinidad y Tobago sobre el despliegue de EE.UU.?

El pasado 23 de agosto, el Gobierno de Trinidad y Tobago publicó un comunicado donde se anunciaba su voluntad de cooperar con la operación estadounidense contra el régimen de Maduro. Este fue firmado por su primera ministra, Kamla Persad-Bissessar, quien recién este año ocupa el cargo en su país. En la publicación, se puede leer que esta medida no fue solicitada por el gobierno de EE.UU. y descartó la participación de otro país del CARICOM en su propuesta.

"Si el régimen de Maduro lanza algún ataque contra el pueblo guyanés o invade el territorio guyanés y el Gobierno estadounidense solicita acceso al territorio de Trinidad para defender al pueblo de Guyana, mi gobierno les proporcionará ese acceso sin titubeos" se puede leer en el comunicado. Pese a ello, destacó que Trinidad y Tobago y la gente de Venezuela tienen buenas relaciones, y ello no cambiará.

Este es el comunicado del gobierno de Trinidad y Tobago, confirmando su apoyo a EE.UU. si lo solicitan. Foto: X / Twitter.

La tensión entre Venezuela y Guyana

Alejado de su conflicto con EE.UU., Venezuela también se encuentra en tensiones políticas con Guyana, un país con quien comparte frontera por el oeste. Esta se origina en la disputa de ambas naciones por el territorio de Esequibo, una región con abundantes recursos. Guyana desea llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia, algo que Maduro rechazó tajantemente, reivindicando la soberanía con un referéndum en el 2023, consultando sobre su incorporación.

Guyana y Trinidad y Tobago son dos países que tienen un estrecho lazo diplomático. Aparte de pertenecer ambos a la CARICOM, comparten una frontera marítima que se traduce en exportaciones beneficiosas para los países. Entre estas transacciones, se encuentran productos como petróleo, maquinarias de excavación y ferroviaria, y goma.