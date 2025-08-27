Así sería el búnker 'secreto' de Maduro ante ataques militares: túneles, redes satelitales rusas y chinas, seguridad cubana y más
El búnker de Maduro fue construido por Hugo Chávez conectando hospitales y puntos estratégicos, según detective Iván Simonovis.
- Brasil tuvo un "plan" para extraditar a Maduro en medio de tensiones con EEUU, según Defesanet
El presente de Nicolás Maduro se encuentra en constante seguimiento debido a los problemas militares con Estados Unidos. El Gobierno de Donald Trump hizo envíos de varios barcos al sur del Caribe, cerca de Venezuela.
Ante este panorama, Maduro tendría a su disposición un búnker secreto ubicado en el complejo militar Fuerte Tiuna, donde contaría con tecnología de seguridad, túneles y agentes de Cuba, según exfuncionarios, opositores y periodistas, citado por BBC y CNN.
¿Cómo sería el búnker 'secreto' de Maduro en Venezuela?
El búnker de Maduro abarcaría entre 10.000 y 15.000 m², y estaría inspirada en modelos de Cuba y Corea del Norte. De esta forma, el espacio podría resistir bombardeos y ataques químicos, según informes periodísticos.
Mientras, la periodista Maibort Petit contó que el área tendría anillos de seguridad controlados por agentes cubanos. Incluso, manejaría cinco niveles subterráneos a más de 20 metros de profundidad, añadió el informe.
Las puertas estarían blindadas a prueba de explosiones nucleares, dijeron exguardias presidenciales a la BCC en 2019. Se estima que requirieron una inversión entre US$500 millones y US$800 millones
¿Qué objetos tendría el búnker 'secreto' de Maduro?
En 2020, Leamsy Salazar, exjefede de seguridad de Diosdado Cabello, confirmó el alto nivel de seguridad que contendría el búnker de Nicolás Maduro. Un desertor entrevistado por CNN, exguardias entrevistados por BBC y un informe filtrado revelaría a mayor detalles sus instalaciones.
- Agua purificada
- Armas
- Bodegas de alimentos
- Cigarros cubanos
- Depósitos de combustible
- Dormitorios
- Gimnasio.
- Medicamentos
- Quirófano
- Salas de conferencias
- Sistemas de comunicación satelital ruso y chino.
- Vínculos con radares del sistema S-300.
- Vino
Respuesta del Régimen de Maduro ante su búnker 'secreto'
El Régimen de Maduro respondió diciendo que estas denuncias sería parte de una "propaganda imperialista". Los voceros cercanos al dictador indicaron que la Casa de los Pinos solo sería una "infraestructura de defensa civil estándar".
Años atrás, Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, dijo que Leamsy Salazar nunca fue su jefe de seguridad y sus declaraciones no serían verdad.