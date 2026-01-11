HOYSuscripcion LR Focus

María Corina Machado dice que "muy pronto" Venezuela e Irán serán libres: "Nuestra hora se acerca"

María Corina Machado aseveró que los iraníes están sometidos a un régimen autoritario que "se infiltró en América Latina".

María Corina Machado asegura que la libertad de Venezuela e Irán está cerca.
María Corina Machado asegura que la libertad de Venezuela e Irán está cerca. | Composición LR

María Corina Machado se pronunció sobre las protestas masivas que iniciaron a finales de diciembre de 2025 por el deterioro de la situación económica y el encarecimiento de productos básicos en Irán. A través de X (antes Twitter), la líder de la oposición venezolana aseveró que los iraníes están sometidos a un régimen autoritario que "se infiltró en América Latina para asociarse con sistemas criminales como el chavismo en Venezuela".

Las autoridades de la República Islámica respondieron a las movilizaciones con uso excesivo de la fuerza, cortes casi totales de acceso a internet y detenciones. Además, el régimen de Teherán sigue acusando a Estados Unidos e Israel de instigar y manipular las protestas. Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump advirtió que Washington podría intervenir si se producen más víctimas mortales.

PUEDES VER: África se dirige hacia una ruptura continental: geólogos predicen un futuro océano en los próximos 10 millones de años

María Corina Machado dice que "muy pronto" Venezuela e Irán serán libres

En el mensaje de apoyo, la Premio Nobel de la Paz 2025 afirmó que "muy pronto" los pueblos de Irán y Venezuela serán libres. "Nuestra hora se acerca", dijo en referencia a la transición democrática que está promoviendo la oposición venezolana tras la captura de Nicolás Maduro. "Hoy Maduro ha sido obligado a enfrentar la justicia, y cuando el pueblo de Irán desafía la brutalidad de un régimen autoritario —que también se creía eterno— y sus aliados, nuestras dos naciones se abren paso para decidir libremente su futuro, lejos de toda coacción y violencia", escribió en la red social X.

Machado afirmó estar convencida de que Edmundo González fue el verdadero ganador de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024. Ese día, la oposición y varios organismos internacionales cuestionaron la transparencia del proceso, señalando que el candidato opositor había vencido a Maduro, quien, sin embargo, fue proclamado ganador por el Consejo Nacional Electoral (CNE), sin que se difundieran los resultados desagregados.

Desde el exilio, González explicó que la transición democrática se iniciará si se respeta la voluntad popular expresada en las elecciones de 2024. "Hoy quien usurpó el poder ya no se encuentra en el país y se enfrenta a la justicia. Este hecho configura un nuevo escenario político, pero no sustituye las tareas fundamentales que aún tenemos por delante", opinó en referencia al operativo militar de Estados Unidos que permitió la captura del exdictador.

PUEDES VER: ¿Por qué más del 60% de los meteoritos encontrados en la Tierra provienen de las áreas de hielo azul de la Antártida?

Protestas en Irán dejan 192 muertos

Las protestas en Irán, que comenzaron el 28 de diciembre de 2025 en diversas ciudades, han dejado al menos 192 personas muertas, según informó la ONG Iran Human Rights, con sede en Oslo, Noruega.

Organizaciones como Human Rights Activists News Agency han reportado cifras más bajas, alrededor de 116 muertos, debido al apagón de internet y la falta de acceso a información en el terreno. Estas discrepancias subrayan las limitaciones informativas existentes en el país.

