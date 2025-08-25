El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que se llevarán a cabo dos nuevas jornadas de alistamiento militar con el propósito de resguardar la soberanía nacional de su país; esto ante el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Caribe.

"Ordené que el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto continúe esta jornada heroica de Llamado a Filas para defender nuestro derecho a la Paz, nuestra soberanía, y por un futuro esplendoroso", escribió el mandatario en su canal de Telegram.

"El fin de semana escribimos historias de la buena", señala Maduro

A raíz del despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas, durante la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro convocó a 4.5 millones de milicianos a una jornada nacional de alistamiento que se llevó a cabo durante el último fin de semana.

"Este fin de semana escribimos historia de la buena", expresó el mandatario, quien resaltó que se trató del primer paso hacia la activación del Sistema Defensivo Nacional. "El pueblo, la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana] y la Milicia, hoy somos más fuertes que nunca. ¡Los pueblos del mundo admiran nuestra valentía!", agregó.

Maduro afirma que Venezuela "es un pueblo guerrero"

En un pronunciamiento reciente, Maduro aseguró que Venezuela tiene "un pueblo pacifista, pero es un pueblo guerrero". "En esta sangre que corre por aquí, corre la sangre de los libertadores de toda América. Queremos paz y aquí triunfará la paz", indicó.

Sus declaraciones se dan en medio del despliegue de fuerzas navales y aéreas de EE.UU. en el sur del mar Caribe, una operación que, según Washington, busca combatir el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno venezolano considera que estas acciones representan una forma encubierta de agresión, al no existir pruebas claras que respalden la versión del sistema judicial estadounidense.

En ese contexto, Maduro fue tajante: "Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica". También señaló que estas maniobras buscan generar condiciones para un posible cambio de régimen impulsado desde el exterior.

EE.UU. asegura estar listo para usar "todo su poder" contra Venezuela

En una conferencia de prensa realizada el pasado martes 19 de agosto, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a usar todo el "poder americano" para combatir el tráfico ilegal de drogas que, se origina en Venezuela.

Asimismo, Leavitt defendió la decisión del gobierno estadounidense de desplegar una ofensiva militar cerca de las costas de Venezuela, al afirmar que el régimen de Nicolás Maduro es “ilegítimo” y que es el cabecilla del “narcoterrorismo” en América Latina.

En sus declaraciones, la funcionaria calificó al mandatario venezolano como “un fugitivo de la justicia estadounidense” y lo señaló como líder del grupo criminal conocido como el Cártel de los Soles, al que acusó de operar bajo un esquema de “narcoterrorismo”.