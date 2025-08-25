HOYSuscripcion LR Focus

Mundo

Maduro responde al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe con jornadas de alistamiento para defender soberanía venezolana

Maduro ya había convocó a 4.5 millones de milicianos para una jornada nacional de alistamiento para hacer frente a la ofensiva militar de EEUU que desplegó buques de guerra a Venezuela.

Nicolás Maduro respondió al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe.
Nicolás Maduro respondió al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe. | AFP

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que se llevarán a cabo dos nuevas jornadas de alistamiento militar con el propósito de resguardar la soberanía nacional de su país; esto ante el reciente despliegue militar de Estados Unidos en el sur del Caribe.

"Ordené que el próximo viernes 29 y sábado 30 de agosto continúe esta jornada heroica de Llamado a Filas para defender nuestro derecho a la Paz, nuestra soberanía, y por un futuro esplendoroso", escribió el mandatario en su canal de Telegram.

PUEDES VER: Gobierno de Trump incauta bienes de Maduro de más de US$700 millones en República Dominicana y EEUU: yates, mansiones y más

"El fin de semana escribimos historias de la buena", señala Maduro

A raíz del despliegue militar de Estados Unidos cerca de las costas venezolanas, durante la semana pasada, el presidente Nicolás Maduro convocó a 4.5 millones de milicianos a una jornada nacional de alistamiento que se llevó a cabo durante el último fin de semana.

"Este fin de semana escribimos historia de la buena", expresó el mandatario, quien resaltó que se trató del primer paso hacia la activación del Sistema Defensivo Nacional. "El pueblo, la FANB [Fuerza Armada Nacional Bolivariana] y la Milicia, hoy somos más fuertes que nunca. ¡Los pueblos del mundo admiran nuestra valentía!", agregó.

PUEDES VER: ¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

Maduro afirma que Venezuela "es un pueblo guerrero"

En un pronunciamiento reciente, Maduro aseguró que Venezuela tiene "un pueblo pacifista, pero es un pueblo guerrero". "En esta sangre que corre por aquí, corre la sangre de los libertadores de toda América. Queremos paz y aquí triunfará la paz", indicó.

Sus declaraciones se dan en medio del despliegue de fuerzas navales y aéreas de EE.UU. en el sur del mar Caribe, una operación que, según Washington, busca combatir el narcotráfico. Sin embargo, el gobierno venezolano considera que estas acciones representan una forma encubierta de agresión, al no existir pruebas claras que respalden la versión del sistema judicial estadounidense.

En ese contexto, Maduro fue tajante: "Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela ni debería tocar suelo sagrado de Suramérica". También señaló que estas maniobras buscan generar condiciones para un posible cambio de régimen impulsado desde el exterior.

PUEDES VER: Maduro asegura que "ningún imperio tocará el suelo sagrado de Venezuela" tras el despliegue militar de EE.UU.

EE.UU. asegura estar listo para usar "todo su poder" contra Venezuela

En una conferencia de prensa realizada el pasado martes 19 de agosto, Karoline Leavitt, portavoz de la Casa Blanca, aseguró que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está dispuesto a usar todo el "poder americano" para combatir el tráfico ilegal de drogas que, se origina en Venezuela.

Asimismo, Leavitt defendió la decisión del gobierno estadounidense de desplegar una ofensiva militar cerca de las costas de Venezuela, al afirmar que el régimen de Nicolás Maduro es “ilegítimo” y que es el cabecilla del “narcoterrorismo” en América Latina.

En sus declaraciones, la funcionaria calificó al mandatario venezolano como “un fugitivo de la justicia estadounidense” y lo señaló como líder del grupo criminal conocido como el Cártel de los Soles, al que acusó de operar bajo un esquema de “narcoterrorismo”.

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: "Esto se acabó"

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

Cobra el Bono de Guerra HOY, 25 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

Cobra el Bono de Guerra HOY, 25 de agosto: cronograma oficial, aumento confirmado y buenas noticias del Sistema Patria

Estos son los 13 presos políticos liberados en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro: figuran opositores, activistas y exautoridades

Estos son los 13 presos políticos liberados en Venezuela por el régimen de Nicolás Maduro: figuran opositores, activistas y exautoridades

Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: "Esto se acabó"

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Así luce la isla más peligrosa del mundo: se prohíbe ir y el Gobierno no se responsabiliza si vas y sales herido o mueres

