HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026
Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     Valera y 'Orejitas' son desconvocados de Eliminatorias 2026     
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro
María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     María Corina Machado convoca a desobedecer el régimen de Maduro     
Mundo

Estados Unidos y los países aliados que se enfrentan al régimen de Nicolás Maduro y el Cartel de los Soles

La presión sobre Nicolás Maduro crece mientras nuevos países en el Caribe se unen a Estados Unidos en la lucha contra el Cártel de los Soles.

Estados Unidos refuerza presión militar contra Maduro en el Caribe. Foto: AFP/iStock
Estados Unidos refuerza presión militar contra Maduro en el Caribe. Foto: AFP/iStock

El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe marcó un nuevo capítulo en la presión internacional contra Nicolás Maduro. La llegada de tres destructores y más de 6.500 marines a la región motivó a otros países a adoptar acciones concretas frente al Cártel de los Soles y sus redes de narcotráfico.

Con la incorporación de nuevos aliados, el cerco internacional se intensificó. Ahora incluye medidas diplomáticas, vigilancia aérea, refuerzos en costas estratégicas y compromisos de cooperación militar. Todos comparten un objetivo: frenar la expansión de la criminalidad transnacional vinculada a Venezuela.

PUEDES VER: Francia imita a Estados Unidos y despliega fuerzas navales en el Caribe para enfrentar redes de narcotráfico

lr.pe

¿Qué países se unieron recientemente a EE. UU. en la presión contra Maduro y el Cártel de los Soles?

Francia, Guyana y Trinidad y Tobago se sumaron en las últimas semanas a la estrategia liderada por Washington para enfrentar al régimen chavista y al Cártel de los Soles. París reforzó la isla de Guadalupe con 13 investigadores de la Oficina Antiestupefacientes (OFAST), un laboratorio balístico, más agentes de la gendarmería, brigadas náuticas y drones de vigilancia. Estas acciones buscan proteger los más de 700 kilómetros de costa de la isla y bloquear una de las rutas principales del narcotráfico venezolano.

Por su parte, Guyana denunció la amenaza que representa el crimen organizado transnacional y el narco-terrorismo vinculado a Venezuela. En tanto, Trinidad y Tobago ofreció respaldo a Georgetown ante un posible conflicto con Caracas. Con estas decisiones, el frente internacional contra Maduro gana influencia diplomática y militar en el Caribe y en Sudamérica.

PUEDES VER: Maduro responde al despliegue militar de EE.UU. en el Caribe con jornadas de alistamiento para defender soberanía venezolana

lr.pe

¿Cómo reaccionaron Guyana y Trinidad y Tobago ante las amenazas de Venezuela y el Cártel de los Soles?

Guyana endureció su postura diplomática al advertir que el narco-terrorismo y las amenazas de Caracas no solo ponen en peligro su soberanía, sino que también desestabilizan la seguridad regional. En busca de respaldo, recurrió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y sostuvo conversaciones bilaterales con Washington para garantizar asistencia ante una eventual crisis.

Trinidad y Tobago, en tanto, anunció su disposición a colaborar con Estados Unidos desde su territorio. La primera ministra Kamla Persad-Bissessar afirmó que, en caso de un ataque a Guyana, su país autorizaría operaciones militares estadounidenses desde sus bases. Esta decisión rompe con la tradicional neutralidad trinitense y posiciona a la nación como parte activa de la coalición que presiona al régimen de Maduro.

Notas relacionadas
Israel asesina a 5 periodistas de AP y Reuters durante ataque a hospital de Gaza que dejó un total de 15 muertos

Israel asesina a 5 periodistas de AP y Reuters durante ataque a hospital de Gaza que dejó un total de 15 muertos

LEER MÁS
Parece un globo aerostático, pero es el dirigible con el que China busca llevar energía limpia a lugares remotos

Parece un globo aerostático, pero es el dirigible con el que China busca llevar energía limpia a lugares remotos

LEER MÁS
Régimen de Maduro excarcela a 13 presos políticos, según oposición venezolana

Régimen de Maduro excarcela a 13 presos políticos, según oposición venezolana

LEER MÁS
Últimas noticias sobre el dólar BCV

Últimas noticias sobre el dólar BCV

LEER MÁS
¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

¿Qué es el Cartel de los Soles?, la organización "terrorista" vinculada a Nicolás Maduro, según Estados Unidos

LEER MÁS
Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

Los 3 países de América Latina con los salarios mínimos más altos en 2025, según Bloomberg

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Infanticidios estremecen a República Dominicana: madre envenena a sus 3 hijos y otro padre asfixia a bebé

Infanticidios estremecen a República Dominicana: madre envenena a sus 3 hijos y otro padre asfixia a bebé

LEER MÁS
Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

Este país de Sudamérica es el segundo mayor exportador de palta en el mundo con más de US$1.000 millones en 2025

LEER MÁS
María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

María Corina Machado convoca a militares, jueces y trabajadores de Venezuela a desobedecer al régimen de Maduro: “Esto se acabó”

LEER MÁS
¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

¿Maduro prometió renunciar como presidente de Venezuela? Esto fue lo que realmente dijo en su discurso viral

LEER MÁS
El insólito caso del menor que tenía 526 dientes en la mandíbula y se los extrajeron en una sola cirugía en la India

El insólito caso del menor que tenía 526 dientes en la mandíbula y se los extrajeron en una sola cirugía en la India

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fonavi 2025: ¿qué documentos necesito para cobrar el Reintegro 4 a finales de agosto en el Banco de la Nación?

Feriados y días no laborables agosto 2025: revisa todas las fechas de descanso para los trabajadores del Perú

El peruano que se inspiró en La Chola Chabuca y ahora gana S/ 1.000 animando conciertos folclóricos: “Empezó como un juego”

Mundo

Precio del dólar paralelo en Venezuela hoy, 25 de agosto de 2025: consulta la tasa actual según Monitor Dólar

Dólar BCV y paralelo hoy 25 de agosto de 2025: conoce el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela

Parece un globo aerostático, pero es el dirigible con el que China busca llevar energía limpia a lugares remotos

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

"Esto obedece a un plan criminal": la fuerte crítica de Harvey Colchado a Boluarte por designación a Santiváñez

Dina Boluarte: críticas a la compra de 24 cazas para la FAP son “mezquinas”

El pasado que persigue a la ministra Ana Peña: designaciones y contratos a "dedo" en la Biblioteca Nacional del Perú

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota