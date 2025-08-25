El despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe marcó un nuevo capítulo en la presión internacional contra Nicolás Maduro. La llegada de tres destructores y más de 6.500 marines a la región motivó a otros países a adoptar acciones concretas frente al Cártel de los Soles y sus redes de narcotráfico.

Con la incorporación de nuevos aliados, el cerco internacional se intensificó. Ahora incluye medidas diplomáticas, vigilancia aérea, refuerzos en costas estratégicas y compromisos de cooperación militar. Todos comparten un objetivo: frenar la expansión de la criminalidad transnacional vinculada a Venezuela.

¿Qué países se unieron recientemente a EE. UU. en la presión contra Maduro y el Cártel de los Soles?

Francia, Guyana y Trinidad y Tobago se sumaron en las últimas semanas a la estrategia liderada por Washington para enfrentar al régimen chavista y al Cártel de los Soles. París reforzó la isla de Guadalupe con 13 investigadores de la Oficina Antiestupefacientes (OFAST), un laboratorio balístico, más agentes de la gendarmería, brigadas náuticas y drones de vigilancia. Estas acciones buscan proteger los más de 700 kilómetros de costa de la isla y bloquear una de las rutas principales del narcotráfico venezolano.

Por su parte, Guyana denunció la amenaza que representa el crimen organizado transnacional y el narco-terrorismo vinculado a Venezuela. En tanto, Trinidad y Tobago ofreció respaldo a Georgetown ante un posible conflicto con Caracas. Con estas decisiones, el frente internacional contra Maduro gana influencia diplomática y militar en el Caribe y en Sudamérica.

¿Cómo reaccionaron Guyana y Trinidad y Tobago ante las amenazas de Venezuela y el Cártel de los Soles?

Guyana endureció su postura diplomática al advertir que el narco-terrorismo y las amenazas de Caracas no solo ponen en peligro su soberanía, sino que también desestabilizan la seguridad regional. En busca de respaldo, recurrió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y sostuvo conversaciones bilaterales con Washington para garantizar asistencia ante una eventual crisis.

Trinidad y Tobago, en tanto, anunció su disposición a colaborar con Estados Unidos desde su territorio. La primera ministra Kamla Persad-Bissessar afirmó que, en caso de un ataque a Guyana, su país autorizaría operaciones militares estadounidenses desde sus bases. Esta decisión rompe con la tradicional neutralidad trinitense y posiciona a la nación como parte activa de la coalición que presiona al régimen de Maduro.