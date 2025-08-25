Video no muestra a marines de Estados Unidos dándose un baño cerca a las costas de Venezuela

Tras la intensa escalada de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela, han ido circulando numerosos contenidos de desinformación al respecto en redes sociales. En esta ocasión, usuarios compartieron un video que expone la supuesta presencia de marines estadounidenses en el sector sur del mar Caribe, frente a las costas del país sudamericano.

Durante los 19 segundos de la secuencia, se observa que los soldados de la marina saltan de una embarcación y nadan en el mar, en medio de un ambiente ameno y de júbilo. Algunos se sitúan cerca del buque (similar a un submarino), mientras que otros se encuentran varios metros más alejados. Por otra parte, el clip incluye un texto superpuesto en la parte superior que reafirma el presunto hecho.

Difundido desde el 22 de agosto en Facebook y X, ha alcanzado hasta el momento más de 267.000 reacciones, 16.500 reposteos y 7.000.000 visualizaciones. Sin embargo, se trata de un material antiguo que no está vinculado con Venezuela.

Desinformación sobre las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela. Foto: captura de Facebook / X

Video de marines de Estados Unidos no es actual: fue grabado en 2016 en Oahu, Hawai

Para comprobar la veracidad de las publicaciones virales, seleccionamos un fotograma determinado del clip y lo sometimos a una búsqueda inversa de imágenes en Google Lens. En la lista de resultados, hallamos una publicación del 19 de junio en X. " Después de meses bajo el agua, un submarino nuclear estadounidense emerge a la superficie y sus miembros se dan un baño de agua salada en medio del océano", asegura el usuario "Defence Index", quien no especificó el lugar donde se grabó el video.

Registro pasado del video en cuestión. Foto: captura de X

Revisamos otros resultados con el objetivo de encontrar mayor información sobre la secuencia. Así, localizamos un posteo publicado en julio de 2016 en YouTube. Según su autor, de nombre Derek Louis, se trató de una "swim call" (llamada de natación) hecha por los tripulantes del USS Olympia, un submarino de la Armada de Estados Unidos, en Oahu, una de las islas que conforman el estado de Hawai, en medio del océano Pacífico. No se evidencia ningún texto superpuesto ni referencia alguna sobre Venezuela. Asimismo, al no haber publicaciones anteriores a la fecha mencionada, consideramos el presente caso como su registro más antiguo en Internet.

Primer registro del video viral en la web. Foto: captura de YouTube

No encontramos reportes periodísticos que brindaran más detalles acerca de este suceso. No obstante, la "llamada de natación" (swim call en inglés) representa una tradición en la Fuerza Naval de Estados Unidos, donde los marineros tienen la rara oportunidad de nadar en mar abierto, lejos de tierra, durante una misión. Mientras la embarcación está estacionada en aguas abiertas y seguras, se habilita una zona establecida para que la tripulación salte por la borda, lo que produce un impulso moral y una experiencia emocionante de conexión con el mar.

Por último, al escribir las palabras clave "marines", "Estados Unidos", "Venezuela" y "mar Caribe" en el buscador de Google, tampoco hallamos resultados que avalen, al 25 de agosto del presente año, la llegada de soldados navales estadounidenses a las costas venezolanas. De igual manera, ni Donald Trump ni Nicolás Maduro realizaron alguna publicación en sus redes sociales que aborde esta supuesta situación en los últimos días.

Conclusión

El video viral no guarda relación con la actual tensión militar entre Estados Unidos y Venezuela. Mediante una búsqueda, se determinó que su publicación original data de julio de 2016 y fue registrado en Oahu, Hawai. Por lo tanto, calificamos las publicaciones como falsas.

